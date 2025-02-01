Расписание поездов Уторгош - Батецкая
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Уторгош и Батецкая
Маршрут движения поездов Уторгош - Батецкая
Расстояние между станциями составляет
40
км.
Приблизительное время следования составляет:
0 ч. 43 мин.
-
0 ч. 34 мин. –
время в пути на поезде 820В (самый быстрый поезд);
-
0 ч. 58 мин. –
время в пути на поезде 219А (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 9
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Уторгош - Батецкая
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Уторгош
- Батецкая
Стоимость билетов на поезд Уторгош - Батецкая по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 978 рублей.
-
Купе: 1467 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ехала в вагоне где не особо и много было людей. Но как ни странно к концу поездки почему-то оба БИОтуалета были закрыты. Пришлось идти в соседний вагон, а так вообще очередь как за колбасой в СССР. Так себе удовольствие.
Жесть а не поездочка. Чувака пол ночи успокаивали, пока менты не приехали. Нажрался и начал всю ночь орать ходить что щас всех зарежет. Что я еще когда-нибудь в таких вагонах. Как минимум купе буду брать
Второй раз ехала на этом поезде и оба раза в вагоне не работал туалет. Я не могу понять это я такая невезучая, или это такие вагоны во всем поезде!?!?
Ехала в прицепном вагоне, поезд за тыщу километров от перона остановился, пришлось идти с сумками по траве, какая то дикость. Я уже нажаловалась на вокзале и буду дальше жаловаться, если вы не перестанете относиться к людям как к скоту.
Сидячий вагон – впервые на таком ехал. Думал будет некомфортно и ошибся, кресла вполне удобные. Проводник попалась тоже очень заботливая и внимательная девушка.
Купе, 12 сентября 2021. Вагон был старый, но не скажу – чистый и все аккуратное. Ехали ночью – было очень душно. Муж открыл окно в тамбуре ,чтобы хоть как-то воздух залетал, пришла проводница и закрыла, сказала что нельзя.
Отличный поезд, я просто в восторге!!!! Вагон – новый, с кондиционером, почти бесшумный!! Даже не сравнить с тем старьем, которое до этого ездило по дорогам! Вообще все понравилось!
Хороший поезд. Дочке очень понравилось путешествовать на поездах, она впервые ездила дальше дачи)) Конечно, если бы билеты стоили поменьше, то было бы вообще идеально. Я считаю, что российские поезда стали намного лучше за последние 7 лет.
Хороший поезд. Отправили в командировку, доехал отлично. Впервые ездил в таких вагонах.
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