Расписание поездов Утиный - Волочаевка
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Утиный и Волочаевка
Маршрут движения поездов Утиный - Волочаевка
Расстояние между станциями составляет
8
км.
Приблизительное время следования составляет:
0 ч. 14 мин.
-
0 ч. 13 мин. –
время в пути на поезде 351Й (самый быстрый поезд);
-
0 ч. 14 мин. –
время в пути на поезде 667Ж (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 3
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Утиный - Волочаевка
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Утиный
- Волочаевка
Стоимость билетов на поезд Утиный - Волочаевка по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 2676 рублей.
-
Купе: 4014 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Добрый день. В нашем вагоне, к несчастью, не было розеток для пассажиров, которые едут на верхних полках. В вагоне стоял неприятный запах, потому что в туалете не всегда нормально срабатывал слив. В основном, если обобщить, то основным недостатком было то, что вагон был очень старым.
Хорошие проводники, которые по ходу движения менялись. Работали отлично. В вагоне не смотря на старость ухожен. Температура воздуха была комфортной, ни холодно ни жарко.
В самом вагоне была чистота и порядок, но вот в туалете было просто ужасно грязно!!! Еще дикость- в 5:50 утра проводница почему-то решила включить большой свет! И пофиг на то, что все другие спят!
Странно было смотреть на новый вагон, в котором лежал половик и очень даже старый. Видимо откуда-то его принесли, потому что не может быть, чтобы вагон остался нормальным, а его так сильно изтоптали. В остальном проблем не было.
Вообще супер вагон! В туалете был даже душ. Все на сенсорах, все работает. Проводница доброжелательная и милая девушка. Билет полностью стоит своих денег.
Этот поезд меня приятно удивил. Не думала, что буду ехать в этом направлении на поезде такого уровня. Все чистенько, светло и уютно. Всем рекомендую.
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