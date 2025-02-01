Влад – отзыв о поезде №377Г Ехали с супругой в 3 вагоне. Удивил беспорядок и неприятный запах. Даже стол был не протерт. Но правда обратились к проводникам. Они быстро убрали всю грязь. В остальном все неплохо.

Мария – отзыв о поезде №377Г В целом осталось приятное впечатление от поездки. Поезд сильно не качало и не дергало. Поэтому удалось отлично выспаться. Туалет убирался регулярно. Всё необходимое пополнялось, но после напоминаний.

Наталия Степанович – отзыв о поезде №377Г Как и 10 лет назад, когда я ездила на этом поезде, так и сейчас – в вагонах по полной программе процветает алкоголизм и пьянство. Все бухают и проводник закрывает на это глаза. А нормальным пассажирам приходится все это терпеть.

Светлана В – отзыв о поезде №011Е Ехали в купе в новом комфортабельном вагоне. Было очень приятно и комфортно. Туалеты чистые, белье свежее. Никаких нареканий ни по поезду ни по персоналу поезда у меня не осталось.

Святослав – отзыв о поезде №011Е Оставлю и я свой комментарий по этому поезду. Ехать долго, но комфортно. Если бы поезд был еще пошустрее, то вообще бы цены ему не было. А так приходится пилить почти 3 суток, благо цивилизация дошла и до РЖД :idea:

Галина – отзыв о поезде №011Е Ездили всей семьей в поездку! Ничего плохого не могу сказать, было все хорошо. Порой бывали долгие остановки, на которых дети бесились и бегали по поезду. Если бы поезд поменьше стоял на станциях, можно было бы на пару часов быстрее доезжать.

Валентина Мартынова – отзыв о поезде №379У В такой чистый вагон приятно зайти! Заслуга проводницы 100%. Она на протяжении всей поезди много раз убиралась и наводила порядок.

Федоренко Никита – отзыв о поезде №379У Поезд тянется хуже улитки. Еле-еле. За счет того, что вагоны старенькие – купе малых размеров. Не сочень удобно, когда у тебя много багажа.

Светлана – отзыв о поезде №379У В вагоне было чисто, тепло и уютно. Проводница работала как полагается. Обслуживание на высший бал. В туалете хотелось бы видеть больше чистоты. Но это был био, поэтому тоже хорошо.

Елена – отзыв о поезде №341Е Отличный поезд. Чисто, комфортно и тепло было ехать. Проводник был приятный молодой мужчина, свои обязанности выполнял очень хорошо.

Никита Вагин – отзыв о поезде №341Е Я до этого еще ни разу не ездил в таком хорошем поезде. Вагоны новые и очень комфортные. Несколько раз во время поездки меряли температуру, спрашивали и интересовались все ли у нас хорошо. :smile:

Инна – отзыв о поезде №341Е Мы ехали вдвоем с мамой. Маме 86 лет. Было приятно видеть как она удивлялась тому насколько изменились поезда. Поездка оказалась очень комфортной.

Алексей Иванович – отзыв о поезде №101Й Мне поездка НЕ понравилась и я подробно расскажу почему. Вагоны старые, ветхие, развалюхи одним словом. Отсюда сразу имеем где-то закаревшую грязь которая уже никак не отмывается. В таком вагоне не то что ехать нельзя, в него нужно только на время, как в музей уже заходить. К проводникам никаких претензий нет. Они очень старались. Проблема в вагоне.

Рита Волкова – отзыв о поезде №101Й Добрый день! В туалете ну не то чтобы грязно, там просто ОТВРАТИТИЕЛЬНО у меня нет другого слова. Было противно туда ходить. Я такой мерзости давно не ощущала. Я уже написала в книгу жалоб и еще в интернете пишу. Прошу не удалять мой отзыв, пусть люди видят что там!