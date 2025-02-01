Расписание поездов Усть-Тавда - Богданович
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Усть-Тавда и Богданович
Маршрут движения поездов Усть-Тавда - Богданович
Расстояние между станциями составляет
333
км.
Приблизительное время следования составляет:
6 ч. 43 мин.
-
6 ч. 12 мин. –
время в пути на поезде 101Й (самый быстрый поезд);
-
7 ч. 24 мин. –
время в пути на поезде 011Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 7
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Усть-Тавда - Богданович
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления в Богданович:
Карта маршрута Усть-Тавда
- Богданович
Стоимость билетов на поезд Усть-Тавда - Богданович по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 4662 рублей.
-
Купе: 6993 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ехали с супругой в 3 вагоне. Удивил беспорядок и неприятный запах. Даже стол был не протерт. Но правда обратились к проводникам. Они быстро убрали всю грязь. В остальном все неплохо.
В целом осталось приятное впечатление от поездки. Поезд сильно не качало и не дергало. Поэтому удалось отлично выспаться. Туалет убирался регулярно. Всё необходимое пополнялось, но после напоминаний.
Как и 10 лет назад, когда я ездила на этом поезде, так и сейчас – в вагонах по полной программе процветает алкоголизм и пьянство. Все бухают и проводник закрывает на это глаза. А нормальным пассажирам приходится все это терпеть.
Ехали в купе в новом комфортабельном вагоне. Было очень приятно и комфортно. Туалеты чистые, белье свежее. Никаких нареканий ни по поезду ни по персоналу поезда у меня не осталось.
Оставлю и я свой комментарий по этому поезду. Ехать долго, но комфортно. Если бы поезд был еще пошустрее, то вообще бы цены ему не было. А так приходится пилить почти 3 суток, благо цивилизация дошла и до РЖД :idea:
Ездили всей семьей в поездку! Ничего плохого не могу сказать, было все хорошо. Порой бывали долгие остановки, на которых дети бесились и бегали по поезду. Если бы поезд поменьше стоял на станциях, можно было бы на пару часов быстрее доезжать.
В такой чистый вагон приятно зайти! Заслуга проводницы 100%. Она на протяжении всей поезди много раз убиралась и наводила порядок.
Поезд тянется хуже улитки. Еле-еле. За счет того, что вагоны старенькие – купе малых размеров. Не сочень удобно, когда у тебя много багажа.
В вагоне было чисто, тепло и уютно. Проводница работала как полагается. Обслуживание на высший бал. В туалете хотелось бы видеть больше чистоты. Но это был био, поэтому тоже хорошо.
Отличный поезд. Чисто, комфортно и тепло было ехать. Проводник был приятный молодой мужчина, свои обязанности выполнял очень хорошо.
Я до этого еще ни разу не ездил в таком хорошем поезде. Вагоны новые и очень комфортные. Несколько раз во время поездки меряли температуру, спрашивали и интересовались все ли у нас хорошо. :smile:
Мы ехали вдвоем с мамой. Маме 86 лет. Было приятно видеть как она удивлялась тому насколько изменились поезда. Поездка оказалась очень комфортной.
Мне поездка НЕ понравилась и я подробно расскажу почему. Вагоны старые, ветхие, развалюхи одним словом. Отсюда сразу имеем где-то закаревшую грязь которая уже никак не отмывается. В таком вагоне не то что ехать нельзя, в него нужно только на время, как в музей уже заходить. К проводникам никаких претензий нет. Они очень старались. Проблема в вагоне.
Добрый день! В туалете ну не то чтобы грязно, там просто ОТВРАТИТИЕЛЬНО у меня нет другого слова. Было противно туда ходить. Я такой мерзости давно не ощущала. Я уже написала в книгу жалоб и еще в интернете пишу. Прошу не удалять мой отзыв, пусть люди видят что там!
Пьяные пассажиры в поезде это отдельная история, которая появляется в моей жизни через раз, когда я еду на поезде. В этом поезде было то же самое. Почему пьянь не высаживают на остановках и пускают в поезд? Не могу этого понять!!!
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