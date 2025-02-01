Расписание поездов Усть-Тавда - Балезино
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Усть-Тавда и Балезино
Маршрут движения поездов Усть-Тавда - Балезино
Расстояние между станциями составляет
1011
км.
Приблизительное время следования составляет:
22 ч. 15 мин.
-
19 ч. 14 мин. –
время в пути на поезде 109М (самый быстрый поезд);
-
1 д. 1 ч. 16 мин. –
время в пути на поезде 011Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 2
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Усть-Тавда - Балезино
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Усть-Тавда
- Балезино
Стоимость билетов на поезд Усть-Тавда - Балезино по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 6452 рублей.
-
Купе: 9678 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ехали в купе в новом комфортабельном вагоне. Было очень приятно и комфортно. Туалеты чистые, белье свежее. Никаких нареканий ни по поезду ни по персоналу поезда у меня не осталось.
Оставлю и я свой комментарий по этому поезду. Ехать долго, но комфортно. Если бы поезд был еще пошустрее, то вообще бы цены ему не было. А так приходится пилить почти 3 суток, благо цивилизация дошла и до РЖД :idea:
Ездили всей семьей в поездку! Ничего плохого не могу сказать, было все хорошо. Порой бывали долгие остановки, на которых дети бесились и бегали по поезду. Если бы поезд поменьше стоял на станциях, можно было бы на пару часов быстрее доезжать.
Хотелось бы обратить особое внимание на то, чтобы сделали какие-то ограничительные нормы на провоз животных в поезде, потому что пассажир в вагоне вез большую собаку, которая лаяла без остановки и всю дорогу бегала по всему вагону. Сделайте пожалуйста правило, чтобы нельзя было спускать ее с поводка или вешать какой-нибудь намордник. Это невыносимо просто!
Все прошло хорошо но напрягало то вагон старый. Когда уже заменят все вагоны на современные?
Добрый день. Хочу рассказать как мы ехали на этом поезде. Проводница у нас попалась хорошая. Но вагон сам по себе старый, за счет чего комфорт практически нулевой. Розеток не было вообще в купе и пришлось растягивать заряд телефона на всю поездку. Реально непонятно за что платим такие деньги. Ладно 30 лет назад электричество в купе было не актуально. Но сейчас!!!!
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