Расписание поездов Усть-Шоноша - Москва
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Усть-Шоноша и Москва
Маршрут движения поездов Усть-Шоноша - Москва
Расстояние между станциями составляет
682
км.
Приблизительное время следования составляет:
12 ч. 58 мин.
-
12 ч. 57 мин. –
время в пути на поезде 223Я (самый быстрый поезд);
-
12 ч. 58 мин. –
время в пути на поезде 034М (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 3
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Усть-Шоноша - Москва
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления в Москва:
Карта маршрута Усть-Шоноша
- Москва
Стоимость билетов на поезд Усть-Шоноша - Москва по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 2552 рублей.
-
Купе: 3828 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Поездка очень понравилась, спасибо большое за приятное времяпровождение. Если бы еще можно было выбирать попутчиков, то вообще было бы все супер!
Проводники отработали на 5 с плюсом, поезду за счет его состояния поставила бы 4. Претензий в целом не имею, поездка прошла лучше, чем на многих других поездах, на которых я ездила до этого.
Было мало остановок, где можно было бы спокойно выйти на улицу и покурить. Понимаю, что это для многих совсем не проблема, но всё же. Мне было немного некомфортно.
Как можно отправлять состав, который в дороге больше суток и не подсоединить к нему вагон-ресторан?! Удивительно, но поесть было негде. Благо несколько раз поезд останавливался на долгие остановки, можно было выйти и по быстрому купить еды.
Купейный вагон, а на окнах пыли столько, будто не убирались пару месяцев. Пришлось самой протереть влажной салфеткой, чтобы не дышать этим всем. Постельное белье было не самого лучшего качества. За что платим вообще не понятно.
Хороший персонал и чистые вагоны. Ехал в 7 вагоне 20.08.2021. Поездка прошла замечательно.
Приятые проводницы, чистый туалет, в коридорах тоже все аккуратно. Из минусов выделю то, что поезд в дороге больше суток, но при этом в нем нет вагона-ресторана. Приходится выходить на длительных остановках и покупать еду.
Старье сплошное. Дует со всех щелей. Если в туалете это только плюс, то в самом вагоне это сильный минус. Туалеты закрывали как в старые добрые времена, про био можно забыть. Тусклый свет по всему поезду, непонятно что так сложно купить лампочки на алиэкспрессе диодные?
Добрый день! Проводницы вежливые и ухоженные. Вагоны более-менее чистые (кое-где не чистые, но мы не будем брать в расчет эти мелочи). В вагонах не трясет, все нормально.
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