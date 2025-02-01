Расписание поездов Усть-Шоноша - Костылево
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Усть-Шоноша и Костылево
Маршрут движения поездов Усть-Шоноша - Костылево
Расстояние между станциями составляет
104
км.
Приблизительное время следования составляет:
2 ч. 8 мин.
-
2 ч. 5 мин. –
время в пути на поезде 078Я (самый быстрый поезд);
-
2 ч. 12 мин. –
время в пути на поезде 378Я (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 6
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Усть-Шоноша - Костылево
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Усть-Шоноша
- Костылево
Стоимость билетов на поезд Усть-Шоноша - Костылево по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 2784 рублей.
-
Купе: 4176 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Хороший поезд. Мы брали билеты через этот сайт и не пожалели. Получилось даже так, что мы ехали с дочкой вдвоем по всем купе до самого конца. Из окон немного сифонило, пришлось пересесть на другие места по ходу движения. В остальном довольны.
Вагоны в поезде старые, туалеты не до конца хорошо продуманы, тесновато. Очень напрягали грязные окна. Такое чувство что поезд моют раз в год! По персоналу вопросов не было, очень вежливые и приятные работники.
Поезду поставлю 3, а проводникам 5. Средняя оценка – 4.
Проводники очень приветливые и классные женщины. В вагоне чистота. Мне все понравиось.
Если не обращать на некоторые мелочи внимание и не заострять на состоянии вагонов то поезд очень даже неплохой. Повезло с попутчиками, поэтому поездку можно считать успешной.
Попался новый вагон, чему я был несказанно рад. Девушки проводницы тоже очень улыбчивые и все рассказали что и как. Предложили кофе – я думал, что мне сейчас принесут как обычно раствормый но к моему удивлению принесли хороший молотый кофе завареный.
В этом поезде езжу на вахту в Воркуту. Мне нужен покой перед работой и я его в поезде получаю. Спокойно разместился, получил белье и спать. Обслуживание на хорошем уровне. Плохого не сккажу.
Добрый день! Ездила этим поездом к родителям. Хотя вагон уже старенький, остались только приятные впечатления. Плацкарт в отличном состоянии. Места удобные, постель свежая, белье чистейшее. В вагоне было 2 туалета, оба работали исправно всю дорогу.
Плюсом этого поезда считаю людей, которые в нем работают. Проводницы замечательные. К ним нет ни капли претензий! Вообще молодцы! Минусы есть только в состоянии вагона. Ну неужели настолько сложно заменить обычные туалеты на БИО? Уже есть во многих поездах. Тут все по старинке.
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