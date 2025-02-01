Расписание поездов Усть-Лабинская - Краснодар
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Усть-Лабинская и Краснодар
Маршрут движения поездов Усть-Лабинская - Краснодар
Расстояние между станциями составляет
59
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 ч. 27 мин.
-
0 ч. 55 мин. –
время в пути на поезде 817С (самый быстрый поезд);
-
2 ч. 53 мин. –
время в пути на поезде 677С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 16
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Усть-Лабинская - Краснодар
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления в Краснодар:
Карта маршрута Усть-Лабинская
- Краснодар
Стоимость билетов на поезд Усть-Лабинская - Краснодар по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 1376 рублей.
-
Купе: 2064 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Спасибо большое начальнику поезда за внимательность и хорошее отношение к делу. Ваш поезд просто идеал! Сразу видно что работают профессионалы высокого качества!! Благодарна вам за то что довезли в комфорте и чистоте!
Скажу так – поездкой остался доволен. В вагоне чисто, ничего лишнего. Поезд едет быстро, температура комфортная. Что еще нужно для того чтобы быстро доехать до места назначения?
Ехала в 4 вагоне, проводники вообще молодцы! Не знаю что и сказать – просто умницы! Даже если бы хотела придраться – то не знаю к чему))))))))))))))
Отличная поездка. Спасибо всем! Попался даже приятный собеседник среди попутчиков, с которым проболтали несколько часов.
Добрый день. Выскажу свое мнение. Отношение цена/качество на мой взгляд удовлетворительное. Не хорошо, а именно удовлетворительно. Потому что персонал был очень хорошим, но вот состояние туалетов трэш.
Проводницы очень шумно ходили ночью! Разговаривали и ржали как днем! А ничего что люди спят!? Что даже на остановках иногда просыпаешься!!! А тут еще и они поддавали шума. Не выспалась и весь день была разбита.
Моей бабушке 68 лет, добрейший души человек. Она тысячу лет никуда не ездила, а теперь вот ко мне в гости собралась - погулять по столице. Она и подумать не могла, что ржд так обидят ее. Мало того, что она простояла в очереди за билетом около часу, так ей еще и нахамили в кассе, обозвав ее слепой, когда она дала за билет не ту купюру. Представляете, звоню ей узнать, все ли в порядке, взяла ли она билет, а она плачет. Я думала, что эту тётечку на вокзале разнесу!!! Написала жалобу - пока не знаю, ответят или нет.
Еду я значит с ребенком, и захотелось мне по кушать. Ребенку нужно было что-то взять, поскольку длительная остановка предвиделась только вечером. Из детского меню почти ничего не было. Супы они оказывается, не варят. Предложили малышу солянку! Решила не рисковать, заказала обычный гречневый гарнир с овощами, рис, припущенный и шашлычок из куриной грудки (якобы для детей!). Ждали заказ целый час! Когда принесли сил спорить и возмущаться уже не было.
Приходится ночевать теперь на вокзале, неизвестно как отпрашиваться завтра с работы, всех подводить, хотя места в вагоне было полно, многие люди, почему-то ехали стоя, а вот мы им видимо не понравились. Такие " добрые" у нас люди. Вот и путешествий по России.
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