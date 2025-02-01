Адриана – отзыв о поезде №677С Спасибо большое начальнику поезда за внимательность и хорошее отношение к делу. Ваш поезд просто идеал! Сразу видно что работают профессионалы высокого качества!! Благодарна вам за то что довезли в комфорте и чистоте!

Михаил – отзыв о поезде №677С Скажу так – поездкой остался доволен. В вагоне чисто, ничего лишнего. Поезд едет быстро, температура комфортная. Что еще нужно для того чтобы быстро доехать до места назначения?

Камилла Рамзесовна – отзыв о поезде №677С Ехала в 4 вагоне, проводники вообще молодцы! Не знаю что и сказать – просто умницы! Даже если бы хотела придраться – то не знаю к чему))))))))))))))

Анна Богинская – отзыв о поезде №377Я Отличная поездка. Спасибо всем! Попался даже приятный собеседник среди попутчиков, с которым проболтали несколько часов.

Илья Гордей – отзыв о поезде №377Я Добрый день. Выскажу свое мнение. Отношение цена/качество на мой взгляд удовлетворительное. Не хорошо, а именно удовлетворительно. Потому что персонал был очень хорошим, но вот состояние туалетов трэш.

Мария – отзыв о поезде №377Я Проводницы очень шумно ходили ночью! Разговаривали и ржали как днем! А ничего что люди спят!? Что даже на остановках иногда просыпаешься!!! А тут еще и они поддавали шума. Не выспалась и весь день была разбита.

Виктория – отзыв о поезде №607Э Моей бабушке 68 лет, добрейший души человек. Она тысячу лет никуда не ездила, а теперь вот ко мне в гости собралась - погулять по столице. Она и подумать не могла, что ржд так обидят ее. Мало того, что она простояла в очереди за билетом около часу, так ей еще и нахамили в кассе, обозвав ее слепой, когда она дала за билет не ту купюру. Представляете, звоню ей узнать, все ли в порядке, взяла ли она билет, а она плачет. Я думала, что эту тётечку на вокзале разнесу!!! Написала жалобу - пока не знаю, ответят или нет.

Лариса Валентиновна – отзыв о поезде №607Э Еду я значит с ребенком, и захотелось мне по кушать. Ребенку нужно было что-то взять, поскольку длительная остановка предвиделась только вечером. Из детского меню почти ничего не было. Супы они оказывается, не варят. Предложили малышу солянку! Решила не рисковать, заказала обычный гречневый гарнир с овощами, рис, припущенный и шашлычок из куриной грудки (якобы для детей!). Ждали заказ целый час! Когда принесли сил спорить и возмущаться уже не было.