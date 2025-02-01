Расписание поездов Усть-Лабинская - Кавказская
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Усть-Лабинская и Кавказская
Маршрут движения поездов Усть-Лабинская - Кавказская
Расстояние между станциями составляет
72
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 ч. 37 мин.
-
1 ч. 7 мин. –
время в пути на поезде 818С (самый быстрый поезд);
-
2 ч. 21 мин. –
время в пути на поезде 694С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 16
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Усть-Лабинская - Кавказская
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Усть-Лабинская
- Кавказская
Стоимость билетов на поезд Усть-Лабинская - Кавказская по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 810 рублей.
-
Купе: 1215 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Есть купе гендерное (только женщины). Эти купе всегда свободны. Но нам не продают такое купе целиком, так как у нас один взрослый мужчина - папа. В результате, мы отказываемся от таких путешествий. Вопрос- почему руководству ржд не проникает в мозг простая идея, продавайте хоть. В одном купейном вагоне одно купе целиком! Оно всегда будет на расхват! Ваше гендерное купе не нужно никому, а семьи целиком купе купить не могут. Обидно за наш дебилизм!!!
Первый раз заказала ребенку пюре и сосиску. Кормить на стоянке отказались, принесли только через 20 минут после отправления поезда. Ребенок – 3 года все это время ждал! По вкусу пюре сладкое оказалось. Лично я не поняла. Картофель старый был или вообще искусственный? Сосиску побоялась ребенку давать. Вкус у нее был странный. Видимо, из пачек, что в 90-е годы по дешевке продавали. Отравиться недолго.
Цены - просто жесть! До моего родного города стоит билет под 2000. И это в раздолбанных плацкартных вагонах с вонючими туалетами, пропахшим сыростью бельем и суровыми проводницами. 12 часов ада! Когда полуторачасовой перелет стоит 3500! Дешевле, чем купе! Ужас! Просто ужас!
Поезд отличный. Проводницу звали Татьяна, мы были в 2 вагоне. Делала свою работу на 5+ вежливая и улыбчивая. Благодарю и хотелось бы чтобы таких работников было побольше.
В вагоне все чисто и аккуратно. Если нужно зарядить телефон – все опции под боком. Рядом все лежит, бери и заряжай. В биотуалете тоже чисто и аккуратно. Бумага на месте. Супер.
Один из лучших поездов, на которых я ездила в последнее время. Проводник помог поднять багаж и был очень вежлив. По дороге не возникло ни малейшего дискомфорта. Все было четко, как по часам.
Исправно работал кондиционер. В вагоне было ни холодно, ни жарко. Заметила что когда с температурой в вагоне все хорошо, то и поездка как правило проходит просто идеально.
Чистое постельное белье, хорошие белые матрасы, вообще было все супер! Начальник поезда проходил интересовался все ли в порядке? Чай и другие принадлежности в полной доступности.
Ставлю 5+ за обслуживание. Проводницы молодцы. Вагон был чистым. Только во время поездки делали уборку 2 раза. Туалет очень приличный. Так что я максимально осталась довольна!!!
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