Расписание поездов Усть-Катав - Звездная
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Усть-Катав и Звездная
Маршрут движения поездов Усть-Катав - Звездная
Расстояние между станциями составляет
3142
км.
Приблизительное время следования составляет:
2 д. 17 ч. 23 мин.
-
2 д. 15 ч. 26 мин. –
время в пути на поезде 229С (самый быстрый поезд);
-
2 д. 19 ч. 19 мин. –
время в пути на поезде 235С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 4
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Усть-Катав - Звездная
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Усть-Катав
- Звездная
Стоимость билетов на поезд Усть-Катав - Звездная по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 12996 рублей.
-
Купе: 19494 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Очень хороший поезд. Начальник поезда несколько раз проходил по вагонам и разговаривал с пассажирами. В вагонах очень чисто.
Привет. Ехала 14.02.2021 в этом поезде и рада, что выбрала именно его. Персонал на 10 и вагоны не старые. Было не холодно, работала печка. В целом оценю поезд на 8 из 10 :lol: :idea:
Приятно проехаться в нормальном поезде. Многим составам нужно стремиться к уровню 97
Поезд дальнего следования. Вообще – ничего плохого про него сказать не могу. Поезд очень аккуратный и проводницы очень опытные. Хотя я и не думала, что на такой маршрут посадят неопытных девушек. Очень приятно чувствовать по дороге заботу к пассажирам.
Ехала чуть больше суток на этом поезде. Все супер. Тишина, спокойствие, порядок, проводницы вежливые и приветливые. Все делают как по часам. Спасибо за приятную поездку.
Было хорошо ехать, к проводницам и поезду никаких претензий не имею. Конечно, попадаются не совсем воспитанные юноши, которые совместно с такими же другими юношами начинают громко разговаривать и вести себя неподобающим образом. Если бы не это небольшое недоразумение, было бы все в порядке.
Поезд хороший, чистый. Проводники со стажем, приветливые. Когда зашли в вагон нам все показали, рассказали, подробно ответили на все вопросы. Очень понравилось отношение персонала к пассажирам. Терпеливо и четко выполняли свои обязанности.
Приятно понимать, что тема с кипятком в вагоне канула давно в лету и ставят просто кулер, где каждый может подойти и спокойно налить себе в пластиковый стаканчик столько кипятка, сколько ему нужно. Проблема была только с розеткой. Не мог подзарядить нормально телефон, потому что около меня розетка не работала нормально.
Странно, но в одной части вагона было почему-то теплее, чем в другой. Я как раз находилась там, где холоднее. И это было неприятно осознавать. Проводница сказала что это у них так работает отопление. Что они жаловались и отправляли заявку, но они так и не сделали.
Наши проводницы Дарья и Надежда были просто душечками)))) Поездка прошла гораздо лучше чем я ожидала. До этого начиталась отзывов думала там консервная банка а не поезд. Но когда вошла в вагон поняла что все не так страшно!)
Сервис высочайшего качества. Вообще не могу ничего сказать плохого по обслуживанию в поезде. Проводницы редкость когда такие попадаются. В вагоне чище чем у меня дома. Все вылизано и за всю поездку несколько раз проводилась дезинфекция. :idea:
Вагоны с биотуалетами, современные. Кондиционер работает прекрасно. Проводницы постоянно следили чтобы в туалетах была бумага и все необходимые принадлежности. Девочки вообще молодцы – не сидели на месте. Всю дорогу что-то делали. То уборка, то помогали пассажирам…
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