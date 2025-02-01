Расписание поездов Усть-Катав - Зверево
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Усть-Катав и Зверево
Маршрут движения поездов Усть-Катав - Зверево
Расстояние между станциями составляет
1765
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 д. 16 ч. 48 мин.
-
1 д. 15 ч. 7 мин. –
время в пути на поезде 203Н (самый быстрый поезд);
-
1 д. 17 ч. 37 мин. –
время в пути на поезде 133Н (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 5
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Усть-Катав - Зверево
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Усть-Катав
- Зверево
Стоимость билетов на поезд Усть-Катав - Зверево по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 5334 рублей.
-
Купе: 8001 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Мы попали в новый вагон. Все удобства на отличном уровне. Для каждого места предназначается своя розетка, чтобы зарядить гаджеты. Все работают. Над полками есть светильники для подсветки. Если в дороге любите читать, то оцените!
Поезд хороший. Нисколько не пожалел о потраченных средствах. Вагон оборудован хорошо. В туалете стерильная чистота, даже к концу пути. Все необходимые принадлежности всегда на месте. Проводницы улыбчивые и вежливые.
Ехала в вагоне №12. Очень хороший, новый. Кондиционер работал исправно, поэтому душно не было, но и не холодно. Самая отличная температура для поездки. Но хотелось бы чуть чище в туалете.
Сотрудники поезда замечательные. Вежливо и прилично общались с пассажирами. Туалет был чистым, почти без неприятных запахов. Единственным реальным неудобством было то, что вообще не работали розетки. Проводница сказала, что уже две недели так, никак не могут починить.
Наверное что-то с вентиляцией было, но в купе было немного душновато ехать. Иногда приходилось приоткрывать двери, чтобы впустить свежий воздух.
Добрый день. Пьяных не было и это большой плюс. Проводница была вежливой и очень внимательной – как только у нас стало жарко – она включила охлаждение. Я попросила ее сделать нам чай, в течение 15 минут чай был у нас. И не просто теплый, а настоящий кипяточек.
Всем привет – сразу к делу. Понравилось что проводницы умеют общаться с пассажирами и быть услужливыми. Не понравилась цена на билет. На мой взгляд она сильно завышена. Также жирный минус за то что только 1(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) розетка в купе! Вы там упали с потолка? Сейчас у каждого есть телефон. И каждый стремится зарядить его по дороге, так как сеть работает плохо и батарея быстро садится. Вывод один – возите удлиннители с собой.
Хороший поезд с современными вагонами, в которых есть все необходимое.
Спасибо за приятное времяпровождение в пути! Поезд очень понравился. Естественно проблема бывает не всегда в самом поезде, есть еще и пассажиры, которые тоже кто чем занимаются.
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