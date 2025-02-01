Расписание поездов Усть-Катав - Зубова Поляна
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
Загрузить актуальное расписание
Погода на станциях Усть-Катав и Зубова Поляна
Маршрут движения поездов Усть-Катав - Зубова Поляна
Расстояние между станциями составляет
1108
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 д. 1 ч. 53 мин.
-
1 д. 0 ч. 23 мин. –
время в пути на поезде 231У (самый быстрый поезд);
-
1 д. 3 ч. 22 мин. –
время в пути на поезде 391У (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 2
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Усть-Катав - Зубова Поляна
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Усть-Катав
- Зубова Поляна
Стоимость билетов на поезд Усть-Катав - Зубова Поляна по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 3440 рублей.
-
Купе: 5160 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Поездкой я осталась очень довольна. Проводницы высочайшего класса! Делала всё как по нотам. Даже ночью было не холодно, что радует.
Я думала, что в стоимость билет входит хотя бы завтрак и не брала с собой особо денег. Однако это не так. Причем цены в поезде космические. Мне кажется, что на Арбате в ресторане будет дешевле пообедать, чем тут перекусить в дороге.
Хорошо, но в вагоне не работали розетки. для меня это был важный момент. Так как нужно было работать. Эта ситуация очень неприятная. Почему перевозчик изначально не уведомляет, что розетки не рабочие???
Ездил на заработки в Челябинск, обратно ехал на этом поезде, поездка была замечательной, не только потому что было комфортно, но и потому что удалось сэкономить некоторую сумму денег.
Поездка прошла отлично. Попался новый вагон: ехать комфортно и приятно. В купе розетки все исправные, работают хорошо. Кондиционер тоже новый и без проблем регулируется. В биотуалетах чисто. Туалетная бумага доставлялась своевременно.
Осталось двоякое впечатление от поездки. С одной стороны, к работе проводников нареканий нет. В вагоне все убрано и опрятно. Нет пыли и грязи. Очень вкусный и всегда свежий чай, который приносят быстро. Но вот с соседями не слишком повезло. Очень шумные оказались(((
Экономия времени
Не тратьте свою жизнь на очереди и общение
через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из
дома.
Удобный поиск
Подберём оптимальный вариант по времени
отправления или прибытия и стоимости билета.
Онлайн бронь
Определившись с поездом, вы можете купить ЖД
билет по выгодной цене за пару минут.
Безопасная оплата
Несколько форм оплаты билетов. В момент
оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!