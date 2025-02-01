Маша – отзыв о поезде №332Й В вагоне было очень холодно. Сильно дуло с окна. Я ехала с мамой, она у меня инвалид. Прикрывали окно пуховиком – не помогало, на окне был иней. Отопление не очень. Не довольна.

Виталий – отзыв о поезде №332Й Повезло в этот раз – новый вагон с вытекающим комфортом и кайфом. Кроме того почти 1/3 мест была только занята, считай свободный вагон. Я наслаждался и кайфовал только.

Светлана – отзыв о поезде №332Й Доехали чисто и спокойно. Хорошая проводница. Делала все очень быстро и не возникала. Розетки тоже работали, можно было свободно заряжать телефон, что я и делала.

Диана Калинина – отзыв о поезде №124В Поезд нормальный. Кондиционер работал. Кипяток был всегда. В туалете, который рядом с купе проводников, всегда были в наличии мыло, т/б и прочее. В другой не ходила, не знаю, как там. Но огромный минус - эти длинные стоянки. Просто невыносимо! Неужели нельзя это как-то решить?

Лена Глухова – отзыв о поезде №124В Обычный купейный вагон. Но чисто. Видно, что убираются на совесть. В туалете тоже свежо. Не воняет. В уборной есть мыло, освежитель воздуха, т. бумага и одноразовые накладки на унитаз. Расстраивает одно – бешеные цены. Пакетик кофе больше 50 рублей.

Валера – отзыв о поезде №124В Странные вещи творились – ночью тупо выключилось отопление, а проводников на месте в вагоне не оказалось. По итогу замерзли очень сильно, ребенок продрог, слава богу не заболел. Я не знаю, что там у вас за неполадки такое, но вырубать отопление в декабре в поезде это такое себе приключение!

Оксана Д. – отзыв о поезде №147Ж В поезде хорошие новые вагоны, персонал отзывчивый и очень вежливый. Если бы сделали билеты подешевле, то вообще было бы очень хорошо, так как поездка забирает большую часть средств.

ЕГОР – отзыв о поезде №147Ж Ночью было очень холодно, до такой степени что мы с ребенком задубели просто. Пришлось покупать чай, чтобы отогреться, причем не один раз. Может быть это у них такой способ поднять продажи чая и кофе? Типа вырубим отопление и пусть покупают, чтобы согреться???

Марина – отзыв о поезде №147Ж Было неудобно ехать, потому что во время поездки, а в том числе и по ночам, орали дети в соседнем купе и мешали. Тут и так обстановка не особо располагает к тому, чтобы комфортно отдохнуть, так как поезд движется и стучит. Так еще и эти за стенкой орали периодически. Делайте пожалуйста где-то пометки, чтобы можно было купить билеты и чтобы рядом не было детей!!!!

Анна Валентиновна – отзыв о поезде №144Й Что сказать – поезд как поезд. Если смотреть на всю поездку в целом – то вполне комфортно. Единственный недостаток был в том, что нельзя было регулировать кондиционер в вагоне. Иногда было прохладно из-за этого

Артур Сергеевич – отзыв о поезде №144Й Не поездка а 7 кругов ада. Кондиционер не пашет, туалет воняет, за коном тупо +33, а внутри я даже не знаю… Туалет старый – на каждой станции закрывают, сиди лови момент, когда можно заскочить справить нужду. И ты такой не один, таких много.

Базекина Ирина – отзыв о поезде №144Й Я ехала на верхней полке и чуть не зажарилась там от духоты. Кондеционера нет и в помине, хорошо что взяла с собой веер, хоть как-то можно было пережить эту жару. Дискомфортно и липко.

Светлана – отзыв о поезде №478У Спасибо за комфортную поездку нашей проводнице Алине 7 вагона которая всю дорогу старалась и делала все для нашего комфорта. Отдельно скажу что туалет был идеальным. Я таких чистых туалетов в поезде только один раз в фирменном видела.

Илья Валерьевич – отзыв о поезде №478У Очень жаль что в поездах дальнего следования до сих пор нет нормальных туалетов и кондиционеров. Это по настоящему печально. Считаю что цена должна снижаться за это

Геннадий – отзыв о поезде №478У Отправили в командировку. Выбирать не приходилось. Женщина проводник была отзывчивой и приятной в общении. Верхняя полка неудобная. Сидеть очень мало места. Скрючиваешься.

Ольга Ярославовна – отзыв о поезде №352Й Ехала в 11 вагоне. Само состояние вагон вполне преемлемое. Понравилось отношение проводницы. Очень приятная женщина. Можно поставить смело 8 из 10.

Митяй – отзыв о поезде №352Й Впервые ездил в этом направлении, поездка получилась не такой как я себе представлял. И в первую очередь здесь следствие поведения проводниц. Они крайне негостеприимно отвечали на вопросы и видно было что эта работа им поперек горла стоит. Спрашивается – зачем вообще этим всем заниматься? Найди себе другую работу!!!

Евгения Федорчук – отзыв о поезде №352Й Хамка а не проводница! Я ей замечание сделала что в вагоне куча песка и пора бы наверное подмести, так она еще и огрызается, что даст мне веник, чтобы я подметала!!!! Совсем уже страх потеряли на своей этой железной дороге!!!!!!!!!

Анна Викторовна – отзыв о поезде №102Й Хотела бы рассказать о нашей ситуации которая возникла по пути. Дело в том, что в нашем вагоне все было ОК и работало до конца поездки. Так как мы ехали летом, внутри поезда было жарко и невозможно дышать без работы кондиционера. В соседнем вагоне он почему-то сломался и перестал работать. Поэтому проводники (и за это им большое человеческое спасибо!!!!) приняли решение и подселили к нам стариков, которые были в соседнем вагоне. Их перевезли к нам, чтобы им было нормально ехать. Я сама врач и знаю, что у пожилых людей из-за жары могут быть проблемы с сердцем. Поэтому спасибо огромное что у нас есть еще в стране отзывчивые люди!

Виталий – отзыв о поезде №102Й Поездка прошла хорошо. Проводники были вежливыми и не навязчивыми. Лотерейки не впаривали. Просьбы выполняли быстро.

Карина Бойко – отзыв о поезде №102Й Ехала 21.09.2021 и могу сказать что меня все устроило! На 100%! Рекомендую!!!

Вера – отзыв о поезде №088Й покупала билеты на этом сайте, сейчас хочу оставить отзыв. Поезд был хороший, ничего сказать не могу. Проводницы знающие. Благодарю!! Буду советовать

Руслан – отзыв о поезде №088Й Поездка прошла замечательно. Никаких осложнений не возникало. В вагоне было убрано и довольно комфортно. Но все же видно, что вагон староват.

Дина – отзыв о поезде №088Й Здравствуйте! Благодарю ваз за возможность оставить отзыв и рассказать о поезде. Начну с того, что проводники оказались очень приятными девочками, но уже видно что не первый год на поездах работают. Все рассказали и показали. Также отмечу что вагон был чистым и убранным. Везде все лежало на своих местах. Постельное белье выдали заранее. В туалете был нюанс – только холодная вода из крана лилась. Но это мелочи. Поездкой я осталась довольна.

Марианна М. – отзыв о поезде №243С Поезд отличный, можно сказать современный. Приличные туалеты, чистые и удобные, не то, что раньше. Жаль что не все поезда дальнего следования такие.

Сергей – отзыв о поезде №243С Попался староватый вагон, в котором был немного неприятный запах. Если говорить о плюсах, то однозначно вежливый и воспитанный персонал, биотуалет, достаточно розеток, чтобы подзарядить телефон и приятные простыни с матрасом

Виктория Зольская – отзыв о поезде №243С Ехала в 18 вагоне, у нас было разбито одно окно и вечером немного поддувало. А когда были порывы ветра, звук был свистящий. Днем еще нормально, а вот ночью было сложно нормально спать. Температура воздуха была комфортной и приятной.

Полина В. – отзыв о поезде №457С жаль констатировать факт, но я надеялась что все-же если возьму билет подороже то будут нормальные условия для проживания. Как оказалось я сильно ошибалась. Потому что в нашем купе не то что кондиционера не было – у нас не было нормальной вентиляции.

Слава – отзыв о поезде №457С Жара. За окном под 40 градусов тепла. И как вы понимаете – кондиционера нет. Парился, 7 потов сошло когда доехал. Готов был нырнуть в любую лужу лишь бы хоть как-то охладиться.

Воронаева Алина – отзыв о поезде №457С Не берите вагон с буфетом – персонал постоянно разговаривает до 11 вечера не смолкает. И посетители постоянно приходят. Никакого отдыха и расслабления.

Анна – отзыв о поезде №373С Поездка прошла хорошо. Не душно. Проводницы улыбались. В вагоне был кипяток в любых количествах. Белье постельное немного староватое. Но вообще норм. Ехать можно.

Антон Гаврилюк – отзыв о поезде №373С Очень понравилось. За те 12 часов которые я ехал в этом поезде – проводница убиралась 2 раза влажной уборкой. Туалет был вообще очень чистый и приятный. Я удивился, потому что не ожидал что в поездах может быть так чисто. Заслуга проводницы.

Даниил Манюк – отзыв о поезде №373С Вагон подгулявший. Тут шатается что-то, там открутилось, там обломано. Не спорю – чисто. Но все же хотелось бы чтобы заменили вагоны на более современные. Где хотя бы есть над каждым местом отдельная розетка для зарядки телефона.

Ирина – отзыв о поезде №203С Ехать далеко но поезд едет быстро. Билеты не дорогие. Очень рекомендую, поезд понравился.

Юрий Валерьевич – отзыв о поезде №203С Не работали розетки. не мог нормально зарядить телефон. Хорошо сосет попался нормальный и дал попользоваться своим пауэрбанком. Без него не смог бы дозвониться и договориться о том, чтобы в Москве встретили.

Алина – отзыв о поезде №203С Было очень нудно и долго, в некоторые моменты у меня было чувство что поезд вот вот развалится. Ехала из Сулина.

Лариса Васильевна – отзыв о поезде №133С Была приятно удивлена тем, насколько стараются проводницы, чтобы пассажирам было комфортно. Девушки прям из кожи вон лезут. Очень отзывчивые и сразу видно, как они любят свою работу. Несколько раз убрались, пыли нет. Кругом чистота и порядок. Даже окна протирали.

Мишаня – отзыв о поезде №133С Поезд выше всяких похвал. Задержался только на 2 минуты от расписания. Проводницы вежливые и внимательные. Контингент отличный. Сходил в туалет – все чисто и на месте. 10 из 10!!

Марианна Юрьевна – отзыв о поезде №133С Не понравилась бабуля, которая ехала рядом и постоянно что-то жевала и воняла едой в буквальном смысле. То курицу вареную, то яйца. И вот без остановки раз в час что-то трющила, старая.

Анна – отзыв о поезде №289С Ехать было удобно и очень комфортно. Что редко – в вагоне работал кондиционер и работал вполне исправно. Это было особенно приятно ощущать когда за окном было +30. Когда зашли в купе – белье уже лежало. Сервис просто на высоте.

Светлана Попова – отзыв о поезде №289С Нас по дороге постигла неудача. Сломался наш кондиционер в вагоне в середине пути. Жара была просто невыносимая. Я мечтала чтобы окунуться в какую-нибудь речку. По дороге даже вешали на окна мокрые тряпки чтобы было прохладнее но и это особо не помогало.

Мила – отзыв о поезде №057С Неплохой поезд. Удобные полки и свежее постельное белье. В туалете на протяжении всего пути следования проблем с туалетной бумагой или мылом не возникало. Проводники быстро все пополняли. Но периодически кто-то курил в туалете, хотя это запрещено!

Алёна Кирова – отзыв о поезде №057С Не могу сказать, что в восторге от поезда. Но твёрдую 4 он заслуживает. Хочется особо отметить работу проводников. Постоянно на ногах, но всё успевают. Всем помогают. Очень доброжелательны и вежливы. Впечатление портит только духота в вагоне.

СВЕТЛАНА – отзыв о поезде №057С Добрый день. Ехали мы в 14 вагоне было очень хорошо! Плацкарт, когда садились к нам подошла проводница, представилась Ольгой, показала где наши места, новое белье уже было постелено, приветливая и доброжелательная девушка большое ей спасибо.

василий – отзыв о поезде №097С Очень хороший поезд. Начальник поезда несколько раз проходил по вагонам и разговаривал с пассажирами. В вагонах очень чисто.

Светка – отзыв о поезде №097С Привет. Ехала 14.02.2021 в этом поезде и рада, что выбрала именно его. Персонал на 10 и вагоны не старые. Было не холодно, работала печка. В целом оценю поезд на 8 из 10 :lol: :idea:

Володя – отзыв о поезде №097С Приятно проехаться в нормальном поезде. Многим составам нужно стремиться к уровню 97

Илья Степанович – отзыв о поезде №059С Добрый день. Поездка очень понравилась, спасибо большое! Проводницы были приветливыми и доброжелательными, поезд приехал вовремя.

Алина – отзыв о поезде №059С Здравствуйте. Поезд оставляет желать лучшего. Старые вагоны, которые пора отправлять на свалку. Даже не знаю что еще написать. До этого ездили с мужем на поездах других направлений – все было нормально. Но этот поезд по комфорту просто жуть.

Евгения – отзыв о поезде №129С Ничего не могу плохого сказать про этот поезд, кроме того что в купе было периодически душно и приходилось открывать дверь, чтобы воздух циркулировал. Ну и звукоизоляция никакущая, сильно громыхали рельсы временами

Захар – отзыв о поезде №129С Поезд длительного следования, это понятно. Не нравится только то, что он останавливается на многих остановках и стоит по 40 минут и больше. Как мне видится – можно было бы сделать так, чтобы остановки эти были покороче. Люди успевают сесть в вагон за 20 минут, дольше нет смысла стоять. Поэтому поезд приезжал бы на пол дня раньше.

Галина Валентиновна – отзыв о поезде №129С Благодарю вас за хорошее обслуживание во время моего маленького путешествия через всю Россию. Было очень приятно оказаться в таких тепличных условиях))) Выражу отдельно благодарность проводнице Екатерине, которая на протяжении всего пути была очень внимательной ко мне.

Оленька – отзыв о поезде №205С Приятные приветливые проводницы. В вагоне не жарко и не холодно, хорошо работает вентиляция. Постельное белье как новое (или даже новое), было приятно на нем спать. Не очень удобные полки, но терпимо.

Лариса Дмитрук – отзыв о поезде №205С Порадовала чистота и порядок. За несколько дней нашей поездки в вагоне убирались раз 5. Ни пыли нигде нет, ни грязи. Очень хорошо. По любому вопросу можно было обратиться, проводницы были всегда на месте и всегда охотно отвечали на все вопросы.

Егор – отзыв о поезде №205С В купе было откровенно холодно. Жена замерзла, а отопление никак нельзя было включить. Обслуживание в поезде было хорошее, ничего не могу сказать по этому поводу.

Марина Л. – отзыв о поезде №229С Поезд дальнего следования. Вообще – ничего плохого про него сказать не могу. Поезд очень аккуратный и проводницы очень опытные. Хотя я и не думала, что на такой маршрут посадят неопытных девушек. Очень приятно чувствовать по дороге заботу к пассажирам.

Ольга – отзыв о поезде №229С Ехала чуть больше суток на этом поезде. Все супер. Тишина, спокойствие, порядок, проводницы вежливые и приветливые. Все делают как по часам. Спасибо за приятную поездку.

Артем Волосюк – отзыв о поезде №229С Было хорошо ехать, к проводницам и поезду никаких претензий не имею. Конечно, попадаются не совсем воспитанные юноши, которые совместно с такими же другими юношами начинают громко разговаривать и вести себя неподобающим образом. Если бы не это небольшое недоразумение, было бы все в порядке.

Марина Анатольевна – отзыв о поезде №235С Поезд хороший, чистый. Проводники со стажем, приветливые. Когда зашли в вагон нам все показали, рассказали, подробно ответили на все вопросы. Очень понравилось отношение персонала к пассажирам. Терпеливо и четко выполняли свои обязанности.

Игорь – отзыв о поезде №235С Приятно понимать, что тема с кипятком в вагоне канула давно в лету и ставят просто кулер, где каждый может подойти и спокойно налить себе в пластиковый стаканчик столько кипятка, сколько ему нужно. Проблема была только с розеткой. Не мог подзарядить нормально телефон, потому что около меня розетка не работала нормально.

Лариса – отзыв о поезде №235С Странно, но в одной части вагона было почему-то теплее, чем в другой. Я как раз находилась там, где холоднее. И это было неприятно осознавать. Проводница сказала что это у них так работает отопление. Что они жаловались и отправляли заявку, но они так и не сделали.

Мария – отзыв о поезде №128Ы Очень приятный поезд для дальних поездок. Начальник поезда очень следит за тем, чтобы пассажиры были по итогу довольны. За всю поездку несколько раз проходил по вагонам и интересовался тем, как у нас идут дела

Рима – отзыв о поезде №128Ы Я осталась довольна!!! Персонал делал свою работу как-то фоном, не навязываясь, не пытаясь тебе продать какие-нибудь билеты или другие вещи. Попросила принести кофе – сделали очень быстро. Ехала с отдыха и отдыхала))))))

НАТАША – отзыв о поезде №128Ы Мне все понравилось, а муж был не доволен, потому что было мало остановок, где он мог бы выскочить на перекур. Проводница была просто супер! 7 вагон. 16.08.2021

Валерия Евгеньевна – отзыв о поезде №270С Хорошо но поезд очень грязный что снаружи что внутри. Когда зашли сразу было видно что его давно не убирали нормально. Не было генеральной уборки точно. За время поездки пару раз проводница проходила с тряпкой и веником. Но это было больше для вида чем она реально что-то убирала. Показуха да и только.

Карпович Егор – отзыв о поезде №270С Очень комфортный и удобный вагон. Широкие полки. Всю дорогу исправно работал кондиционер. Вкусная (относительно) еда. Что немного напрягло в моменте – когда взялся рукой за скамейку сбоку – там оказалось много жвачек. Понятно дело это пассажиры такие, проводницы ни при чем. Но хотя бы раз в неделю неплохо было бы проводить осмотр и убирать это. Они там уже видно давно.

Валентина Леонидовна – отзыв о поезде №270С В вагоне была всегда очень комфортная температура. Ни холодно, ни жарко. 3 дня езды и все в кайфе. Я когда садилась уже педставляла самое худшее что может быть – вонь жара и пьяные пассажиры. Оказалось все очень культурно и приятно.

Валерия Потапенко – отзыв о поезде №274С Наши проводницы Дарья и Надежда были просто душечками)))) Поездка прошла гораздо лучше чем я ожидала. До этого начиталась отзывов думала там консервная банка а не поезд. Но когда вошла в вагон поняла что все не так страшно!)

Дмитрий – отзыв о поезде №274С Сервис высочайшего качества. Вообще не могу ничего сказать плохого по обслуживанию в поезде. Проводницы редкость когда такие попадаются. В вагоне чище чем у меня дома. Все вылизано и за всю поездку несколько раз проводилась дезинфекция. :idea:

Евгения – отзыв о поезде №274С Вагоны с биотуалетами, современные. Кондиционер работает прекрасно. Проводницы постоянно следили чтобы в туалетах была бумага и все необходимые принадлежности. Девочки вообще молодцы – не сидели на месте. Всю дорогу что-то делали. То уборка, то помогали пассажирам…

Дарья – отзыв о поезде №456У Девочки проводницы молодцы. К ним нет вопросов. Но непонятно почему в вагоне не было кондиционера хотя на улице лето и жара невыносимая. Ехала как в финской бане. Я когда билет покупала думала что это само собой разумеющееся.

Олег Петрович – отзыв о поезде №456У Окна не открыть. В вагоне жарень. Кондиционера нет. Туалеты чем дальше едешь – тем становятся грязнее и вонючее.

Тамара Васильевна – отзыв о поезде №456У Добрый день. Спасибо за приятную поездку. В вагоне было очень хорошее постельное белье. Ни одной дырочки. Белоснежное и приятное на ощуп. В туалете были даже бумажные полотенца. Поездкой очень довольна.

Вадим – отзыв о поезде №392У Ехал почти двое суток. Очень устал. Подушка очень неудобная, старая, а полки скрипят. В остальном же серьезных замечаний нет. Проводники вежливые, свою работу знают и выполняют хорошо. Если что-то попросишь, то очень быстро помогают.

Валерия – отзыв о поезде №392У Осталось хорошее впечатление от поездки. В 1 вагоне было очень комфортно и чисто. Почти 2 суток пути прошли практически незаметно. Хочу отметить теплое отношение проводников. Единственное, что не понравилось, - в конце пути неприятный запах в уборной.

Галина – отзыв о поезде №392У Поезд прибыл на станцию точно по расписанию. Проводница была вежливой и внимательной. Следила за чистотой вагона. Много раз уточняла нужно ли что-то и все ли хорошо.

Клавдия – отзыв о поезде №014Е Минусы: Дорогие билеты и жутко холодный кодниционер. Плюсы: Чисто, аккуратно, вагоны новые, проводники знают своё дело. Ездила в Челябинск по рабочим вопросам, выбрала этот фирменный поезд. Уровень сервиса хороший, ничего не могу сказать плохого. Но было холодно.

Милана В – отзыв о поезде №014Е Поезд комфортный, приятный и удобный. Не сильно трясёт и можно спокойно наслаждаться поездкой. Но билеты дороговаты, как по мне. За такую стоимость мне должны были как в самолете бесплатное шампанское на тележке разносить)))) Ну а если сильно не придираться, то на 8 из 10 поезд тянет!!!