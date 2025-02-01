Мила – отзыв о поезде №057С Неплохой поезд. Удобные полки и свежее постельное белье. В туалете на протяжении всего пути следования проблем с туалетной бумагой или мылом не возникало. Проводники быстро все пополняли. Но периодически кто-то курил в туалете, хотя это запрещено!

Алёна Кирова – отзыв о поезде №057С Не могу сказать, что в восторге от поезда. Но твёрдую 4 он заслуживает. Хочется особо отметить работу проводников. Постоянно на ногах, но всё успевают. Всем помогают. Очень доброжелательны и вежливы. Впечатление портит только духота в вагоне.

СВЕТЛАНА – отзыв о поезде №057С Добрый день. Ехали мы в 14 вагоне было очень хорошо! Плацкарт, когда садились к нам подошла проводница, представилась Ольгой, показала где наши места, новое белье уже было постелено, приветливая и доброжелательная девушка большое ей спасибо.

Оленька – отзыв о поезде №205С Приятные приветливые проводницы. В вагоне не жарко и не холодно, хорошо работает вентиляция. Постельное белье как новое (или даже новое), было приятно на нем спать. Не очень удобные полки, но терпимо.

Лариса Дмитрук – отзыв о поезде №205С Порадовала чистота и порядок. За несколько дней нашей поездки в вагоне убирались раз 5. Ни пыли нигде нет, ни грязи. Очень хорошо. По любому вопросу можно было обратиться, проводницы были всегда на месте и всегда охотно отвечали на все вопросы.

Егор – отзыв о поезде №205С В купе было откровенно холодно. Жена замерзла, а отопление никак нельзя было включить. Обслуживание в поезде было хорошее, ничего не могу сказать по этому поводу.

Валерия Евгеньевна – отзыв о поезде №270С Хорошо но поезд очень грязный что снаружи что внутри. Когда зашли сразу было видно что его давно не убирали нормально. Не было генеральной уборки точно. За время поездки пару раз проводница проходила с тряпкой и веником. Но это было больше для вида чем она реально что-то убирала. Показуха да и только.

Карпович Егор – отзыв о поезде №270С Очень комфортный и удобный вагон. Широкие полки. Всю дорогу исправно работал кондиционер. Вкусная (относительно) еда. Что немного напрягло в моменте – когда взялся рукой за скамейку сбоку – там оказалось много жвачек. Понятно дело это пассажиры такие, проводницы ни при чем. Но хотя бы раз в неделю неплохо было бы проводить осмотр и убирать это. Они там уже видно давно.