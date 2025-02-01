Виктория – отзыв о поезде №273И Ехала 10.09.2021 в 4 вагоне! Поездка очень понравилась! Жаль не могу приложить фото вагона. Очень чисто и ухоженно. Проводницы знают свое дело. В вагоне были рабочие розетки. Работал кондизионер. В вагоне было +23 градуса. Я тащилась))))))

Доцент – отзыв о поезде №273И Очень достойный поезд. Ехали в середине лета когда за окном было +30. В вагоне же было не выше +25. Очень мощный кондер работал. Я даже с верхней полки периодически слезал чтобы не надуло на меня.

Михайлова Светлана Валерьевна – отзыв о поезде №273И Вялая и не довольная жизнью проводница испортила все впечатление о поездке. В техническом оснащении поезд прекрасен! Есть даже ЮСБ розетки для телефонов. Но недовольная рожа проводницы перекрывала эти удобства.

Вадим – отзыв о поезде №127Ы На этом поезде ездил два раза и могу сказать что обслуживающий персонал свое дело знает. Все спокойно и размеренно. Людям главное на юг попасть из сибири. В общем спокойно, чисто, все вовремя.

Анатолий – отзыв о поезде №127Ы Случилось мне ехать на одном поезде. Вот тут мне именно понравилось отношение проводников. Произошла такая ситуация: мой телефон просто взял да и свалился в проем между окном. Обратился к проводнику, думал, что пошлют, а нет, позвали мастера и за 30-40 минут мой телефон вернулся ко мне в целостности и сохранности. Потом, проводник поделилась со мной, что мне еще повезло - не всегда достают

Ксюша – отзыв о поезде №127Ы Мы с мамой ехали в 10-ом вагоне. Поездка прошла отлично. В купе не к чему придраться. Почти за 4 суток дороги мы не устали совсем. Также на протяжении всего пути следования поддерживались достойная чистота и порядок. Никакой антисанитарии!

Оксана Игоревна – отзыв о поезде №205И Здравствуйте! Начальник нашего поезда была женщина и она оказалась очень добрым и отзывчивым человеком! Приятно было пообщаться. Все остальное в поезде находится на высоком уровне. И обслуживание и чистота. Побольше бы таких поездов.

Катя – отзыв о поезде №205И Единственное неудобство, которое можно выделить из всей поездки – это старый вагон, из которого выливаются как следствие все недостатки. Это затхлый запах старости, это пашарпанные ручки и стенки. Хорошо хоть туалет поставили БИО, а не обычный.

Сергей В. – отзыв о поезде №205И Меня всё устроило. Розетка работала рядом с моим местом, поэтому время поездки пролетело не зря. Получилось хорошенько поработать. И на том спасибо.

Оксана – отзыв о поезде №235Э Поездка прошла приятно и замечательно! Меня всё устраивало! Поезд комфортный и приличный. Без каких-то происшествий, ехала примерно 2 суток.

Николай Алексеевич – отзыв о поезде №235Э Некоторые наши поезда дальнего следования очень хороши. Это как раз касается этого поезда. Проводницы очень приветливые и приятные женщины. Хорошо знают свое дело и выполняют свои обязанности. Постельное белье как будто новое выдали. Очень приятное на ощуп. Я доволен.

Рита Машерова – отзыв о поезде №235Э Поездка выдалась долгой, но к счастью не мучительной. Справедливо хочется отметить стремление персонала угодить всем пассажирам и сделать их поездку максимально комфортной. Мне делали несколько раз кофе и он был очень хороший, не растворимый, как в некоторых поездах.

Алина Р – отзыв о поезде №129Ы Вагон достался относительно новый. Но внутри все хорошо. Пыли или неприятных запахов нет. Окна чистые, из них не дует. В дороге проводники несколько раз проводили уборку, но, хочу заметить, только после указания пассажиров.

Марина Сайкова – отзыв о поезде №129Ы Когда поезд подошел, я немного напряглась. С виду он не очень. Но по факту все оказалось очень неплохо. Температура в вагоне нормальная, везде чистота. Туалет старенький, но в порядке. Так что он поездку не испортил!

МАША – отзыв о поезде №129Ы В вагоне было ночью холодно и у вас не было биотуалета. Я думала что на поездах дальнего следования уже везде они стоят, но ошиблась. В других моментах претензий не имею, проводницы очень хорошо обслуживали.

Вика – отзыв о поезде №229И С одной стороны посмотришь – поезд дальнего следования. С другой посмотришь – вагоны вообще не оборудованы для КОМФОРТНЫХ длительных поездок. Есть поезда, которые ездят куда меньшие расстояния и они в раза 2 комфортнее. Понятное дело что тут не вина студентов на контракте, которые ждут пока он закончится. Тут дело в руководстве железной дорогой. Но все же….

Петр В. – отзыв о поезде №229И Идеально кроме одного – не было кондиционера. И поэтому временами было даже очень жарко. Ну и староват поезд. А вот проводница очень опытная и хорошая женщина.

Вероника Андреевна Вереск – отзыв о поезде №229И Поездка прошла лучше чем я ожидала что она пройдет. Выдали очень чистое белье, полки были не пыльные, вполне опрятные. Матрасы тоже не самые старые, спать было комфортно. Душновато было временами, но на общем фоне это мелочи.

Аля – отзыв о поезде №097Э Это не поезд, а ФУУУУУ. Грязный, старый, в туалете шмонит так, что весь вагон нюхает. Антисанитария полная. Чтоб я еще хоть раз на нем… :x

Саня – отзыв о поезде №097Э Хочу выразить благодарность нашим проводницам, которые были очень приветливыми девушками. Мне поездка очень понравилась.

София – отзыв о поезде №097Э Благодарю проводников за доброжелательную атмосферу и хорошее обслуживание. Сам поезд вполне нормальный. Доехали хорошо и без происшествий. Немного напрягают долгие остановки по 40-50 минут, на которых не работает ни кондиционер, ни печка.

Маша – отзыв о поезде №059Н Хороший поезд, приятный персонал. Но одно меня немного нервировало – это когда ходил сотрудник и спрашивал о том, как обслуживают. Нравится ли то, это, тут, там. По сто вопросов своих задавал. РРРРРРРРР….. :evil:

ГАЛИНА – отзыв о поезде №059Н Добрый вечер. Хочу оставить отзыв о поездке на этом поезде. Ехали с мужем 13.10.2021 и остались очень довольны тем, что выбрали этот поезд. Персонал очень отзывчивый, свое дело знает. Влажная уборка делалась постоянно на протяжении всего пути. Попросили делать кофе – буквально через 5-7 минут нам принесли ароматный ЗЕРНОВОЙ (что немаловажно) кофе. Спасибо большое работникам РЖД за то, что вы делаете передвижения в поездах комфортным и уютным. :smile:

Ольга Афанасьева – отзыв о поезде №455У Я ехала на этом поезде в общей сумме всего 12 часов, но думаю что этого достаточно, чтобы сформировать впечатление. Поезд хороший.

Никита – отзыв о поезде №455У Очень хорошие спокойные проводники. Конечно, стоимость купе не слабая, но на мой взгляз оно того стоит. В вагоне кондиционер который держит комфортную температуру не смотря на внешние изменения.