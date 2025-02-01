Расписание поездов Усть-Катав - Жигулевское Море
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Усть-Катав и Жигулевское Море
Маршрут движения поездов Усть-Катав - Жигулевское Море
Расстояние между станциями составляет
653
км.
Приблизительное время следования составляет:
14 ч. 32 мин.
-
13 ч. 50 мин. –
время в пути на поезде 243Н (самый быстрый поезд);
-
15 ч. 48 мин. –
время в пути на поезде 101Й (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 4
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Усть-Катав - Жигулевское Море
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Усть-Катав
- Жигулевское Море
Стоимость билетов на поезд Усть-Катав - Жигулевское Море по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 5092 рублей.
-
Купе: 7638 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Мне поездка НЕ понравилась и я подробно расскажу почему. Вагоны старые, ветхие, развалюхи одним словом. Отсюда сразу имеем где-то закаревшую грязь которая уже никак не отмывается. В таком вагоне не то что ехать нельзя, в него нужно только на время, как в музей уже заходить. К проводникам никаких претензий нет. Они очень старались. Проблема в вагоне.
Добрый день! В туалете ну не то чтобы грязно, там просто ОТВРАТИТИЕЛЬНО у меня нет другого слова. Было противно туда ходить. Я такой мерзости давно не ощущала. Я уже написала в книгу жалоб и еще в интернете пишу. Прошу не удалять мой отзыв, пусть люди видят что там!
Пьяные пассажиры в поезде это отдельная история, которая появляется в моей жизни через раз, когда я еду на поезде. В этом поезде было то же самое. Почему пьянь не высаживают на остановках и пускают в поезд? Не могу этого понять!!!
Какй год подрят езжу напоезде 457у в Анапу и не каких притензий все супер кондиционер биотуалет проводники супер побольше бы таких отзывчивых людей и поездка козалась бы мгновением как на самалете вагоны плацкарт номер 3-4
Еду на поезде 457У Челябинск-Анапа вагон 6 - купе. Более ужасного вагона не встречала. Кондиционеры толком не работают (в Краснодарском крае их вообще отключили), спать невозможно из-за жары, туалет грязный, вонючий. Практически каждые 15 минут технические остановки по 17 минут. Не поездка, а одно мучение. И это за 8140 рублей за место. Люди, не жалейте денег, летайте на самолете. На нашу дату из Челябинска до Анапы билет на самолете стоил 9022 рубля. Разница всего в 900 рублей :x Больше в поезд ни ногой.
Ехали мы в 4 вагоне. Поездка понравилась. Из недостатков: грязные окна. Почему-то вагон с улицы был весь грязным как будто его не мыли никогда. Внутри же все было очень хорошо! Потому что вагон был новым. С кондицинером и всеми удобствами.
Чистый и приятный поезд, вежливый персонал. Поездка прошла легко и непринужденно. Проводница была очень внимательная и доброжелательная женщина. Чай вкусный! Всем советую!
Люблю длительные поездки на поезде, в этом есть своя определенная романтика. В данном случае я не разочаровалась и могу с уверенностью сказать, что все было на высшем уровне. Проводницы очень знающие и опытные, это сразу видно. Поезд, конечно, можно было бы и немного подремонтировать. Иногда днем было жарко, но включали кондиционер и все приходило в норму.
Попался вагон без кондиционера! Как вообще можно было додуматься отправить на юг поезд, где в вагоне нет кондиционера. Хотя я вероятно знаю как, просто где-то сидят дебилы и не могут нормальные вагоны поставить. И так во многих отраслях, поэтому и страна в заднем месте сидит.
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