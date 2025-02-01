Алексей Иванович – отзыв о поезде №101Й Мне поездка НЕ понравилась и я подробно расскажу почему. Вагоны старые, ветхие, развалюхи одним словом. Отсюда сразу имеем где-то закаревшую грязь которая уже никак не отмывается. В таком вагоне не то что ехать нельзя, в него нужно только на время, как в музей уже заходить. К проводникам никаких претензий нет. Они очень старались. Проблема в вагоне.

Рита Волкова – отзыв о поезде №101Й Добрый день! В туалете ну не то чтобы грязно, там просто ОТВРАТИТИЕЛЬНО у меня нет другого слова. Было противно туда ходить. Я такой мерзости давно не ощущала. Я уже написала в книгу жалоб и еще в интернете пишу. Прошу не удалять мой отзыв, пусть люди видят что там!

Патрон – отзыв о поезде №101Й Пьяные пассажиры в поезде это отдельная история, которая появляется в моей жизни через раз, когда я еду на поезде. В этом поезде было то же самое. Почему пьянь не высаживают на остановках и пускают в поезд? Не могу этого понять!!!

Денис – отзыв о поезде №457У Какй год подрят езжу напоезде 457у в Анапу и не каких притензий все супер кондиционер биотуалет проводники супер побольше бы таких отзывчивых людей и поездка козалась бы мгновением как на самалете вагоны плацкарт номер 3-4

Елена – отзыв о поезде №457У Еду на поезде 457У Челябинск-Анапа вагон 6 - купе. Более ужасного вагона не встречала. Кондиционеры толком не работают (в Краснодарском крае их вообще отключили), спать невозможно из-за жары, туалет грязный, вонючий. Практически каждые 15 минут технические остановки по 17 минут. Не поездка, а одно мучение. И это за 8140 рублей за место. Люди, не жалейте денег, летайте на самолете. На нашу дату из Челябинска до Анапы билет на самолете стоил 9022 рубля. Разница всего в 900 рублей :x Больше в поезд ни ногой.

Изольда П – отзыв о поезде №457У Ехали мы в 4 вагоне. Поездка понравилась. Из недостатков: грязные окна. Почему-то вагон с улицы был весь грязным как будто его не мыли никогда. Внутри же все было очень хорошо! Потому что вагон был новым. С кондицинером и всеми удобствами.

Валерия М. – отзыв о поезде №243Н Чистый и приятный поезд, вежливый персонал. Поездка прошла легко и непринужденно. Проводница была очень внимательная и доброжелательная женщина. Чай вкусный! Всем советую!

Ольга Михайловна – отзыв о поезде №243Н Люблю длительные поездки на поезде, в этом есть своя определенная романтика. В данном случае я не разочаровалась и могу с уверенностью сказать, что все было на высшем уровне. Проводницы очень знающие и опытные, это сразу видно. Поезд, конечно, можно было бы и немного подремонтировать. Иногда днем было жарко, но включали кондиционер и все приходило в норму.