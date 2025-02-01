Расписание поездов Усть-Катав - Залари
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Усть-Катав и Залари
Маршрут движения поездов Усть-Катав - Залари
Расстояние между станциями составляет
2999
км.
Приблизительное время следования составляет:
2 д. 11 ч. 58 мин.
-
2 д. 8 ч. 36 мин. –
время в пути на поезде 057С (самый быстрый поезд);
-
2 д. 14 ч. 1 мин. –
время в пути на поезде 012Й (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 4
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Усть-Катав - Залари
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Усть-Катав
- Залари
Стоимость билетов на поезд Усть-Катав - Залари по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 14262 рублей.
-
Купе: 21393 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Неплохой поезд. Удобные полки и свежее постельное белье. В туалете на протяжении всего пути следования проблем с туалетной бумагой или мылом не возникало. Проводники быстро все пополняли. Но периодически кто-то курил в туалете, хотя это запрещено!
Не могу сказать, что в восторге от поезда. Но твёрдую 4 он заслуживает. Хочется особо отметить работу проводников. Постоянно на ногах, но всё успевают. Всем помогают. Очень доброжелательны и вежливы. Впечатление портит только духота в вагоне.
Добрый день. Ехали мы в 14 вагоне было очень хорошо! Плацкарт, когда садились к нам подошла проводница, представилась Ольгой, показала где наши места, новое белье уже было постелено, приветливая и доброжелательная девушка большое ей спасибо.
Приятные приветливые проводницы. В вагоне не жарко и не холодно, хорошо работает вентиляция. Постельное белье как новое (или даже новое), было приятно на нем спать. Не очень удобные полки, но терпимо.
Порадовала чистота и порядок. За несколько дней нашей поездки в вагоне убирались раз 5. Ни пыли нигде нет, ни грязи. Очень хорошо. По любому вопросу можно было обратиться, проводницы были всегда на месте и всегда охотно отвечали на все вопросы.
В купе было откровенно холодно. Жена замерзла, а отопление никак нельзя было включить. Обслуживание в поезде было хорошее, ничего не могу сказать по этому поводу.
Хорошо но поезд очень грязный что снаружи что внутри. Когда зашли сразу было видно что его давно не убирали нормально. Не было генеральной уборки точно. За время поездки пару раз проводница проходила с тряпкой и веником. Но это было больше для вида чем она реально что-то убирала. Показуха да и только.
Очень комфортный и удобный вагон. Широкие полки. Всю дорогу исправно работал кондиционер. Вкусная (относительно) еда. Что немного напрягло в моменте – когда взялся рукой за скамейку сбоку – там оказалось много жвачек. Понятно дело это пассажиры такие, проводницы ни при чем. Но хотя бы раз в неделю неплохо было бы проводить осмотр и убирать это. Они там уже видно давно.
В вагоне была всегда очень комфортная температура. Ни холодно, ни жарко. 3 дня езды и все в кайфе. Я когда садилась уже педставляла самое худшее что может быть – вонь жара и пьяные пассажиры. Оказалось все очень культурно и приятно.
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