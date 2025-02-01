Поезд нормальный. Кондиционер работал. Кипяток был всегда. В туалете, который рядом с купе проводников, всегда были в наличии мыло, т/б и прочее. В другой не ходила, не знаю, как там. Но огромный минус - эти длинные стоянки. Просто невыносимо! Неужели нельзя это как-то решить?
Обычный купейный вагон. Но чисто. Видно, что убираются на совесть. В туалете тоже свежо. Не воняет. В уборной есть мыло, освежитель воздуха, т. бумага и одноразовые накладки на унитаз. Расстраивает одно – бешеные цены. Пакетик кофе больше 50 рублей.
Странные вещи творились – ночью тупо выключилось отопление, а проводников на месте в вагоне не оказалось. По итогу замерзли очень сильно, ребенок продрог, слава богу не заболел. Я не знаю, что там у вас за неполадки такое, но вырубать отопление в декабре в поезде это такое себе приключение!
Поезд отличный, можно сказать современный. Приличные туалеты, чистые и удобные, не то, что раньше. Жаль что не все поезда дальнего следования такие.
Попался староватый вагон, в котором был немного неприятный запах. Если говорить о плюсах, то однозначно вежливый и воспитанный персонал, биотуалет, достаточно розеток, чтобы подзарядить телефон и приятные простыни с матрасом
Ехала в 18 вагоне, у нас было разбито одно окно и вечером немного поддувало. А когда были порывы ветра, звук был свистящий. Днем еще нормально, а вот ночью было сложно нормально спать. Температура воздуха была комфортной и приятной.
Ехать далеко но поезд едет быстро. Билеты не дорогие. Очень рекомендую, поезд понравился.
Не работали розетки. не мог нормально зарядить телефон. Хорошо сосет попался нормальный и дал попользоваться своим пауэрбанком. Без него не смог бы дозвониться и договориться о том, чтобы в Москве встретили.
Было очень нудно и долго, в некоторые моменты у меня было чувство что поезд вот вот развалится. Ехала из Сулина.
Неплохой поезд. Удобные полки и свежее постельное белье. В туалете на протяжении всего пути следования проблем с туалетной бумагой или мылом не возникало. Проводники быстро все пополняли. Но периодически кто-то курил в туалете, хотя это запрещено!
Не могу сказать, что в восторге от поезда. Но твёрдую 4 он заслуживает. Хочется особо отметить работу проводников. Постоянно на ногах, но всё успевают. Всем помогают. Очень доброжелательны и вежливы. Впечатление портит только духота в вагоне.
Добрый день. Ехали мы в 14 вагоне было очень хорошо! Плацкарт, когда садились к нам подошла проводница, представилась Ольгой, показала где наши места, новое белье уже было постелено, приветливая и доброжелательная девушка большое ей спасибо.
Ничего не могу плохого сказать про этот поезд, кроме того что в купе было периодически душно и приходилось открывать дверь, чтобы воздух циркулировал. Ну и звукоизоляция никакущая, сильно громыхали рельсы временами
Поезд длительного следования, это понятно. Не нравится только то, что он останавливается на многих остановках и стоит по 40 минут и больше. Как мне видится – можно было бы сделать так, чтобы остановки эти были покороче. Люди успевают сесть в вагон за 20 минут, дольше нет смысла стоять. Поэтому поезд приезжал бы на пол дня раньше.
Благодарю вас за хорошее обслуживание во время моего маленького путешествия через всю Россию. Было очень приятно оказаться в таких тепличных условиях))) Выражу отдельно благодарность проводнице Екатерине, которая на протяжении всего пути была очень внимательной ко мне.
Приятные приветливые проводницы. В вагоне не жарко и не холодно, хорошо работает вентиляция. Постельное белье как новое (или даже новое), было приятно на нем спать. Не очень удобные полки, но терпимо.
Порадовала чистота и порядок. За несколько дней нашей поездки в вагоне убирались раз 5. Ни пыли нигде нет, ни грязи. Очень хорошо. По любому вопросу можно было обратиться, проводницы были всегда на месте и всегда охотно отвечали на все вопросы.
В купе было откровенно холодно. Жена замерзла, а отопление никак нельзя было включить. Обслуживание в поезде было хорошее, ничего не могу сказать по этому поводу.
Поезд дальнего следования. Вообще – ничего плохого про него сказать не могу. Поезд очень аккуратный и проводницы очень опытные. Хотя я и не думала, что на такой маршрут посадят неопытных девушек. Очень приятно чувствовать по дороге заботу к пассажирам.
Ехала чуть больше суток на этом поезде. Все супер. Тишина, спокойствие, порядок, проводницы вежливые и приветливые. Все делают как по часам. Спасибо за приятную поездку.
Было хорошо ехать, к проводницам и поезду никаких претензий не имею. Конечно, попадаются не совсем воспитанные юноши, которые совместно с такими же другими юношами начинают громко разговаривать и вести себя неподобающим образом. Если бы не это небольшое недоразумение, было бы все в порядке.
Поезд хороший, чистый. Проводники со стажем, приветливые. Когда зашли в вагон нам все показали, рассказали, подробно ответили на все вопросы. Очень понравилось отношение персонала к пассажирам. Терпеливо и четко выполняли свои обязанности.
Приятно понимать, что тема с кипятком в вагоне канула давно в лету и ставят просто кулер, где каждый может подойти и спокойно налить себе в пластиковый стаканчик столько кипятка, сколько ему нужно. Проблема была только с розеткой. Не мог подзарядить нормально телефон, потому что около меня розетка не работала нормально.
Странно, но в одной части вагона было почему-то теплее, чем в другой. Я как раз находилась там, где холоднее. И это было неприятно осознавать. Проводница сказала что это у них так работает отопление. Что они жаловались и отправляли заявку, но они так и не сделали.
Очень приятный поезд для дальних поездок. Начальник поезда очень следит за тем, чтобы пассажиры были по итогу довольны. За всю поездку несколько раз проходил по вагонам и интересовался тем, как у нас идут дела
Я осталась довольна!!! Персонал делал свою работу как-то фоном, не навязываясь, не пытаясь тебе продать какие-нибудь билеты или другие вещи. Попросила принести кофе – сделали очень быстро. Ехала с отдыха и отдыхала))))))
Мне все понравилось, а муж был не доволен, потому что было мало остановок, где он мог бы выскочить на перекур. Проводница была просто супер! 7 вагон. 16.08.2021
Хорошо но поезд очень грязный что снаружи что внутри. Когда зашли сразу было видно что его давно не убирали нормально. Не было генеральной уборки точно. За время поездки пару раз проводница проходила с тряпкой и веником. Но это было больше для вида чем она реально что-то убирала. Показуха да и только.
Очень комфортный и удобный вагон. Широкие полки. Всю дорогу исправно работал кондиционер. Вкусная (относительно) еда. Что немного напрягло в моменте – когда взялся рукой за скамейку сбоку – там оказалось много жвачек. Понятно дело это пассажиры такие, проводницы ни при чем. Но хотя бы раз в неделю неплохо было бы проводить осмотр и убирать это. Они там уже видно давно.
В вагоне была всегда очень комфортная температура. Ни холодно, ни жарко. 3 дня езды и все в кайфе. Я когда садилась уже педставляла самое худшее что может быть – вонь жара и пьяные пассажиры. Оказалось все очень культурно и приятно.
Наши проводницы Дарья и Надежда были просто душечками)))) Поездка прошла гораздо лучше чем я ожидала. До этого начиталась отзывов думала там консервная банка а не поезд. Но когда вошла в вагон поняла что все не так страшно!)
Сервис высочайшего качества. Вообще не могу ничего сказать плохого по обслуживанию в поезде. Проводницы редкость когда такие попадаются. В вагоне чище чем у меня дома. Все вылизано и за всю поездку несколько раз проводилась дезинфекция. :idea:
Вагоны с биотуалетами, современные. Кондиционер работает прекрасно. Проводницы постоянно следили чтобы в туалетах была бумага и все необходимые принадлежности. Девочки вообще молодцы – не сидели на месте. Всю дорогу что-то делали. То уборка, то помогали пассажирам…