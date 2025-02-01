Ирина – отзыв о поезде №203С Ехать далеко но поезд едет быстро. Билеты не дорогие. Очень рекомендую, поезд понравился.

Юрий Валерьевич – отзыв о поезде №203С Не работали розетки. не мог нормально зарядить телефон. Хорошо сосет попался нормальный и дал попользоваться своим пауэрбанком. Без него не смог бы дозвониться и договориться о том, чтобы в Москве встретили.

Алина – отзыв о поезде №203С Было очень нудно и долго, в некоторые моменты у меня было чувство что поезд вот вот развалится. Ехала из Сулина.

Лариса Васильевна – отзыв о поезде №133С Была приятно удивлена тем, насколько стараются проводницы, чтобы пассажирам было комфортно. Девушки прям из кожи вон лезут. Очень отзывчивые и сразу видно, как они любят свою работу. Несколько раз убрались, пыли нет. Кругом чистота и порядок. Даже окна протирали.

Мишаня – отзыв о поезде №133С Поезд выше всяких похвал. Задержался только на 2 минуты от расписания. Проводницы вежливые и внимательные. Контингент отличный. Сходил в туалет – все чисто и на месте. 10 из 10!!

Марианна Юрьевна – отзыв о поезде №133С Не понравилась бабуля, которая ехала рядом и постоянно что-то жевала и воняла едой в буквальном смысле. То курицу вареную, то яйца. И вот без остановки раз в час что-то трющила, старая.

Мила – отзыв о поезде №057С Неплохой поезд. Удобные полки и свежее постельное белье. В туалете на протяжении всего пути следования проблем с туалетной бумагой или мылом не возникало. Проводники быстро все пополняли. Но периодически кто-то курил в туалете, хотя это запрещено!

Алёна Кирова – отзыв о поезде №057С Не могу сказать, что в восторге от поезда. Но твёрдую 4 он заслуживает. Хочется особо отметить работу проводников. Постоянно на ногах, но всё успевают. Всем помогают. Очень доброжелательны и вежливы. Впечатление портит только духота в вагоне.

СВЕТЛАНА – отзыв о поезде №057С Добрый день. Ехали мы в 14 вагоне было очень хорошо! Плацкарт, когда садились к нам подошла проводница, представилась Ольгой, показала где наши места, новое белье уже было постелено, приветливая и доброжелательная девушка большое ей спасибо.

василий – отзыв о поезде №097С Очень хороший поезд. Начальник поезда несколько раз проходил по вагонам и разговаривал с пассажирами. В вагонах очень чисто.

Светка – отзыв о поезде №097С Привет. Ехала 14.02.2021 в этом поезде и рада, что выбрала именно его. Персонал на 10 и вагоны не старые. Было не холодно, работала печка. В целом оценю поезд на 8 из 10 :lol: :idea:

Володя – отзыв о поезде №097С Приятно проехаться в нормальном поезде. Многим составам нужно стремиться к уровню 97

Илья Степанович – отзыв о поезде №059С Добрый день. Поездка очень понравилась, спасибо большое! Проводницы были приветливыми и доброжелательными, поезд приехал вовремя.

Алина – отзыв о поезде №059С Здравствуйте. Поезд оставляет желать лучшего. Старые вагоны, которые пора отправлять на свалку. Даже не знаю что еще написать. До этого ездили с мужем на поездах других направлений – все было нормально. Но этот поезд по комфорту просто жуть.

Евгения – отзыв о поезде №129С Ничего не могу плохого сказать про этот поезд, кроме того что в купе было периодически душно и приходилось открывать дверь, чтобы воздух циркулировал. Ну и звукоизоляция никакущая, сильно громыхали рельсы временами

Захар – отзыв о поезде №129С Поезд длительного следования, это понятно. Не нравится только то, что он останавливается на многих остановках и стоит по 40 минут и больше. Как мне видится – можно было бы сделать так, чтобы остановки эти были покороче. Люди успевают сесть в вагон за 20 минут, дольше нет смысла стоять. Поэтому поезд приезжал бы на пол дня раньше.

Галина Валентиновна – отзыв о поезде №129С Благодарю вас за хорошее обслуживание во время моего маленького путешествия через всю Россию. Было очень приятно оказаться в таких тепличных условиях))) Выражу отдельно благодарность проводнице Екатерине, которая на протяжении всего пути была очень внимательной ко мне.

Оленька – отзыв о поезде №205С Приятные приветливые проводницы. В вагоне не жарко и не холодно, хорошо работает вентиляция. Постельное белье как новое (или даже новое), было приятно на нем спать. Не очень удобные полки, но терпимо.

Лариса Дмитрук – отзыв о поезде №205С Порадовала чистота и порядок. За несколько дней нашей поездки в вагоне убирались раз 5. Ни пыли нигде нет, ни грязи. Очень хорошо. По любому вопросу можно было обратиться, проводницы были всегда на месте и всегда охотно отвечали на все вопросы.

Егор – отзыв о поезде №205С В купе было откровенно холодно. Жена замерзла, а отопление никак нельзя было включить. Обслуживание в поезде было хорошее, ничего не могу сказать по этому поводу.

Марина Л. – отзыв о поезде №229С Поезд дальнего следования. Вообще – ничего плохого про него сказать не могу. Поезд очень аккуратный и проводницы очень опытные. Хотя я и не думала, что на такой маршрут посадят неопытных девушек. Очень приятно чувствовать по дороге заботу к пассажирам.

Ольга – отзыв о поезде №229С Ехала чуть больше суток на этом поезде. Все супер. Тишина, спокойствие, порядок, проводницы вежливые и приветливые. Все делают как по часам. Спасибо за приятную поездку.

Артем Волосюк – отзыв о поезде №229С Было хорошо ехать, к проводницам и поезду никаких претензий не имею. Конечно, попадаются не совсем воспитанные юноши, которые совместно с такими же другими юношами начинают громко разговаривать и вести себя неподобающим образом. Если бы не это небольшое недоразумение, было бы все в порядке.

Марина Анатольевна – отзыв о поезде №235С Поезд хороший, чистый. Проводники со стажем, приветливые. Когда зашли в вагон нам все показали, рассказали, подробно ответили на все вопросы. Очень понравилось отношение персонала к пассажирам. Терпеливо и четко выполняли свои обязанности.

Игорь – отзыв о поезде №235С Приятно понимать, что тема с кипятком в вагоне канула давно в лету и ставят просто кулер, где каждый может подойти и спокойно налить себе в пластиковый стаканчик столько кипятка, сколько ему нужно. Проблема была только с розеткой. Не мог подзарядить нормально телефон, потому что около меня розетка не работала нормально.

Лариса – отзыв о поезде №235С Странно, но в одной части вагона было почему-то теплее, чем в другой. Я как раз находилась там, где холоднее. И это было неприятно осознавать. Проводница сказала что это у них так работает отопление. Что они жаловались и отправляли заявку, но они так и не сделали.

Мария – отзыв о поезде №128Ы Очень приятный поезд для дальних поездок. Начальник поезда очень следит за тем, чтобы пассажиры были по итогу довольны. За всю поездку несколько раз проходил по вагонам и интересовался тем, как у нас идут дела

Рима – отзыв о поезде №128Ы Я осталась довольна!!! Персонал делал свою работу как-то фоном, не навязываясь, не пытаясь тебе продать какие-нибудь билеты или другие вещи. Попросила принести кофе – сделали очень быстро. Ехала с отдыха и отдыхала))))))

НАТАША – отзыв о поезде №128Ы Мне все понравилось, а муж был не доволен, потому что было мало остановок, где он мог бы выскочить на перекур. Проводница была просто супер! 7 вагон. 16.08.2021

Валерия Евгеньевна – отзыв о поезде №270С Хорошо но поезд очень грязный что снаружи что внутри. Когда зашли сразу было видно что его давно не убирали нормально. Не было генеральной уборки точно. За время поездки пару раз проводница проходила с тряпкой и веником. Но это было больше для вида чем она реально что-то убирала. Показуха да и только.

Карпович Егор – отзыв о поезде №270С Очень комфортный и удобный вагон. Широкие полки. Всю дорогу исправно работал кондиционер. Вкусная (относительно) еда. Что немного напрягло в моменте – когда взялся рукой за скамейку сбоку – там оказалось много жвачек. Понятно дело это пассажиры такие, проводницы ни при чем. Но хотя бы раз в неделю неплохо было бы проводить осмотр и убирать это. Они там уже видно давно.

Валентина Леонидовна – отзыв о поезде №270С В вагоне была всегда очень комфортная температура. Ни холодно, ни жарко. 3 дня езды и все в кайфе. Я когда садилась уже педставляла самое худшее что может быть – вонь жара и пьяные пассажиры. Оказалось все очень культурно и приятно.

Валерия Потапенко – отзыв о поезде №274С Наши проводницы Дарья и Надежда были просто душечками)))) Поездка прошла гораздо лучше чем я ожидала. До этого начиталась отзывов думала там консервная банка а не поезд. Но когда вошла в вагон поняла что все не так страшно!)

Дмитрий – отзыв о поезде №274С Сервис высочайшего качества. Вообще не могу ничего сказать плохого по обслуживанию в поезде. Проводницы редкость когда такие попадаются. В вагоне чище чем у меня дома. Все вылизано и за всю поездку несколько раз проводилась дезинфекция. :idea: