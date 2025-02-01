Расписание поездов Усть-Катав - Вольск
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Усть-Катав и Вольск
Маршрут движения поездов Усть-Катав - Вольск
Расстояние между станциями составляет
853
км.
Приблизительное время следования составляет:
19 ч. 36 мин.
-
18 ч. 39 мин. –
время в пути на поезде 193У (самый быстрый поезд);
-
20 ч. 6 мин. –
время в пути на поезде 455У (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 4
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Усть-Катав - Вольск
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления в Вольск:
Карта маршрута Усть-Катав
- Вольск
Стоимость билетов на поезд Усть-Катав - Вольск по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 5078 рублей.
-
Купе: 7617 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
довелось нам с семьей ехать в этом поезде 13 августа 2019 г. Одни минусы - отсутствие кондиционера. чуть не грохнулась в обморок. вагон грязный, туалет грязный, розетка одна, как хочешь, так и заряжай телефон. Единственный плюс - проводники - два молодых человека. Не советую этот поезд, лучше доплатить за билет, и ехать с комфортом!!!
Вентиляция не работает, окна сломаны как и розетки тоже сломаны. Именно так встретило нас купе этого поезда. «Замечательно» одним словом. Никакого комфорта вообще. Это дно.
Очень старый и дряхлый состав не знаю когда его чинили в последний раз. Все трясятся гремит и свистит. Хорошо что вообще доехали. Могли бы не доехать с таким поездом.
Когда ехала было две проводницы. Одна (старая) – постоянно бубнила что-то себе под нос и хамила пассажирам. С ней была молодая девочка, которая делал все идеально. Пожалуйста, увольте тех старух, которые портят общее впечатление о поезде своими советскими замашками. Оставьте, пожалуйста, только молодых проводниц.
Ехали 3 суток, а полы протерли только один раз. В туалете половину дороги не было бумаги. Из окон сильно дуло, особенно ночью (я спал на верхней полке).
У нас в вагоне был только одни туалет и он находился в противоположном от меня конце вагона. Было неудобно постоянно ходить через всех (а учитывая что бушует корона – это антисанитарно) даже просто для того чтобы помыть руки. Проводницы вели себя вежливо и корректно.
Я ехала на этом поезде в общей сумме всего 12 часов, но думаю что этого достаточно, чтобы сформировать впечатление. Поезд хороший.
Очень хорошие спокойные проводники. Конечно, стоимость купе не слабая, но на мой взгляз оно того стоит. В вагоне кондиционер который держит комфортную температуру не смотря на внешние изменения.
Когда ехали ночью было прохладно. Поддувало с окна. Туалеты приличные. Постельное белье чистое и без дырок. Что очень радует.
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