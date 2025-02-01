Расписание поездов Усть-Катав - Верхний Баскунчак
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Усть-Катав и Верхний Баскунчак
Маршрут движения поездов Усть-Катав - Верхний Баскунчак
Расстояние между станциями составляет
1382
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 д. 6 ч. 35 мин.
-
1 д. 6 ч. 8 мин. –
время в пути на поезде 447Е (самый быстрый поезд);
-
1 д. 6 ч. 52 мин. –
время в пути на поезде 374Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 5
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Усть-Катав - Верхний Баскунчак
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Усть-Катав
- Верхний Баскунчак
Стоимость билетов на поезд Усть-Катав - Верхний Баскунчак по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 6124 рублей.
-
Купе: 9186 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Когда ехала было две проводницы. Одна (старая) – постоянно бубнила что-то себе под нос и хамила пассажирам. С ней была молодая девочка, которая делал все идеально. Пожалуйста, увольте тех старух, которые портят общее впечатление о поезде своими советскими замашками. Оставьте, пожалуйста, только молодых проводниц.
Ехали 3 суток, а полы протерли только один раз. В туалете половину дороги не было бумаги. Из окон сильно дуло, особенно ночью (я спал на верхней полке).
У нас в вагоне был только одни туалет и он находился в противоположном от меня конце вагона. Было неудобно постоянно ходить через всех (а учитывая что бушует корона – это антисанитарно) даже просто для того чтобы помыть руки. Проводницы вели себя вежливо и корректно.
Ехала в 12 вагоне , туалет ужасный в вагоне грязь в буквальном смысле этого слова .
Хуже поезда за последние несколько лет не встречала.
Поездка началась с косяка – поезд опоздал на 54 минуты. И продолжилась не лучшим образом. В вагоне не было ковров, кругом пыльно. В Туалете грязь. Одним словом не вагон а одно большое разочарование
Не думала я что еще ездят вагоны в которых не установлен кондиционер. Ехали в духоте. Такие деньги большие платим за билеты а перевозят вообще как животных.
Честно – я не думал, что поездка будет такой. Во-первых розетки не работали вообще. Как я понял – только к проводницы работала. Я попросил подключить свой телефон, чтобы он хотя бы наполовину зарядился. На что получил отказ. Во-вторых отношение к людям не самое лучшее. В вагоне много пыли.
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