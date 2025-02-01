Ездил на заработки во Владивосток, обратно ехал на этом поезде, поездка прошла практически незаметно, да и порадовало то что билет по цене вышел чуть меньше чем я покупал его до этого.
Здесь мне понравилось, хотя на этом поезде ехал впервые. Посмотрел страну и получил сервис на отличном уровне. Для меня, советского человека даже непривычно что так со мной обращалась проводница. Да, не зря на этом поезде поехал.
Неплохой поезд. Конечно, ехать пришлось очень долго, но не могу сказать, что в дороге сильно устала. Обстановка в вагоне приятная. Питание на высоком уровне. В вагоне убираются несколько раз на день. В туалетах есть все необходимое. Если заканчивается, то проводники быстро пополняют.
Хотели попасть с мужем в Москву наиболее бюджетным и относительно комфортным способом. Выбрали этот поезд. Не скажу, что все прошло очень гладко, но поездкой в целом мы остались довольны. Да, долго и под конец уже надоело))) Но поезд едет через всю Россию, поэтому тут выбирать не приходится. Рекомендую всем, кто хочет за довольно короткий срок проехать через всю страну. ;-)
Не понравилось, что по телевизору постоянно крутят одно и то же. А так – вполне себе хороший поезд. Чисто, убрано, персонал не лезет к тебе, но при этом вежливо отвечает и помогает, если нужна помощь.
Хочу выразить благодарность проводнику Надежде, которая на протяжении всей дороги помогала мне с ребенком (подогреть, принести и т.п.). Если бы не вы – я не знаю, как бы мы доехали. СПАСИБО большое вам. Поездка понравилась.
Мне достался обычный вагон, но дискомфорта от этого я не испытал. Потому что проводники свое дело знают! Благодаря им в вагоне чисто. Полы намывают по несколько раз. И вообще о пассажирах заботятся.
В пути пришлось провести несколько суток, но я за это время хорошо отдохнула. Обслуживание отличное. Везде чистота. Все работало, в туалете были в наличии все необходимые принадлежности. Питание вкусное. Но есть минус – мало работающих розеток.
Ехали из Владивостока в Читу. Хороший и комфортный поезд. Как водится – за такое время поездки перезнакомились с проводниками и пассажирами. Мне всё понравилось!
Я даже не удивлена. До сих пор туалеты закрываются на остановках и до сих пор все летит прямо на рельсы. Знакомый англичанин был в шоке, когда узнал, что у нас все еще ТАК все это дело происходит. Сказал что думал, что Россия более цивилизованная страна.
Жаль что деньги идут не на улучшения поездов а чиновникам в карманы. Кондиционера в поезде не было вообще. Как и биотуалетов. А внутри тех, что были – было страшно зайти.
Добрый день. Поездка у нас прошла очень хорошо. Проводница Ольга была очень приветливой и вежливой женщиной. Внимательно относилась ко всем просьбам и профессионально выполняла свои обязанности.
Ничего плохого не могу сказать об этом поезде. Обычный ЖД поезд. Поездка не вызвала ни положительных, ни отрицательных эмоций. Ехали из Южно-Сахалинска в Тымовск.
Практически единственный нормальный и быстрый способ передвижения по Сахалину. Поезд хороший, проводники бывалые.
Не знаю, что написать про поезд, а в от про проводников хотелось бы отметить отдельно, что женщины очень приветливые и всегда помогут, если появляются вопросы. Отдельная благодарность Анжеле Николаевне.
Ехал с командировки с сотрудниками с работы, мест хватило на всех, в поезде очень даже комфортно, поездка прошла незаметно для всех, персонал вполне приветливый. Места обошлись по небольшой цене.
Сервис стал гораздо лучше, хотя, до нормального еще, до сих пор, очень далеко, я про сан.узлы, которые за 160 часов, как бы их не старались держать в порядке, становятся совсем никудышными.
Если честно, я в восторге! Ехала в 15 вагоне и ни разу еще в поездах такой чистоты не встречала. Порядок необыкновенный. Душ и биотуалеты в отличном состоянии. Вода теплая льется хорошо. Почти 7 суток дороги прилетели незаметно.
Очень хороши и удобный поезд. Хорошая работа проводников. Не понравилось только что с нами ехала бригада каких-то узбеков, было сразу видно что строители. Они разговаривали на своем языке громко и матерились.
Очень хороший поезд. В купе комфортно и удобно ехать. Проводницы бывалые и видно, что знают свое дело хорошо. Была даже курилка, куда можно было спокойно выйти покурить. Я остался доволен поездкой.
У проводника есть микроволновка так что можно попросить сего чтобы разогрел еду. Мне нужно было для маленького ребенка разогреть пюре – проводник сделала это очень быстро и профессионально.