Василий – отзыв о поезде №989И Ездил на заработки во Владивосток, обратно ехал на этом поезде, поездка прошла практически незаметно, да и порадовало то что билет по цене вышел чуть меньше чем я покупал его до этого.

Федор – отзыв о поезде №989И Здесь мне понравилось, хотя на этом поезде ехал впервые. Посмотрел страну и получил сервис на отличном уровне. Для меня, советского человека даже непривычно что так со мной обращалась проводница. Да, не зря на этом поезде поехал.

Лена Г – отзыв о поезде №989И Неплохой поезд. Конечно, ехать пришлось очень долго, но не могу сказать, что в дороге сильно устала. Обстановка в вагоне приятная. Питание на высоком уровне. В вагоне убираются несколько раз на день. В туалетах есть все необходимое. Если заканчивается, то проводники быстро пополняют.

Наталия – отзыв о поезде №001М Хотели попасть с мужем в Москву наиболее бюджетным и относительно комфортным способом. Выбрали этот поезд. Не скажу, что все прошло очень гладко, но поездкой в целом мы остались довольны. Да, долго и под конец уже надоело))) Но поезд едет через всю Россию, поэтому тут выбирать не приходится. Рекомендую всем, кто хочет за довольно короткий срок проехать через всю страну. ;-)

Витя – отзыв о поезде №001М Не понравилось, что по телевизору постоянно крутят одно и то же. А так – вполне себе хороший поезд. Чисто, убрано, персонал не лезет к тебе, но при этом вежливо отвечает и помогает, если нужна помощь.

Галина – отзыв о поезде №001М Хочу выразить благодарность проводнику Надежде, которая на протяжении всей дороги помогала мне с ребенком (подогреть, принести и т.п.). Если бы не вы – я не знаю, как бы мы доехали. СПАСИБО большое вам. Поездка понравилась.

Ринат – отзыв о поезде №007Н Мне достался обычный вагон, но дискомфорта от этого я не испытал. Потому что проводники свое дело знают! Благодаря им в вагоне чисто. Полы намывают по несколько раз. И вообще о пассажирах заботятся.

Анастасия Лозовая – отзыв о поезде №007Н В пути пришлось провести несколько суток, но я за это время хорошо отдохнула. Обслуживание отличное. Везде чистота. Все работало, в туалете были в наличии все необходимые принадлежности. Питание вкусное. Но есть минус – мало работающих розеток.

Аркадий – отзыв о поезде №007Н Ехали из Владивостока в Читу. Хороший и комфортный поезд. Как водится – за такое время поездки перезнакомились с проводниками и пассажирами. Мне всё понравилось!

Алёна Галицина – отзыв о поезде №207Э Я даже не удивлена. До сих пор туалеты закрываются на остановках и до сих пор все летит прямо на рельсы. Знакомый англичанин был в шоке, когда узнал, что у нас все еще ТАК все это дело происходит. Сказал что думал, что Россия более цивилизованная страна.

Валерия Караева – отзыв о поезде №207Э Жаль что деньги идут не на улучшения поездов а чиновникам в карманы. Кондиционера в поезде не было вообще. Как и биотуалетов. А внутри тех, что были – было страшно зайти.

Валя – отзыв о поезде №207Э Добрый день. Поездка у нас прошла очень хорошо. Проводница Ольга была очень приветливой и вежливой женщиной. Внимательно относилась ко всем просьбам и профессионально выполняла свои обязанности.

Анатолий – отзыв о поезде №001Э Ничего плохого не могу сказать об этом поезде. Обычный ЖД поезд. Поездка не вызвала ни положительных, ни отрицательных эмоций. Ехали из Южно-Сахалинска в Тымовск.

Дарк Бро – отзыв о поезде №001Э Практически единственный нормальный и быстрый способ передвижения по Сахалину. Поезд хороший, проводники бывалые.

Артем – отзыв о поезде №001Э Не знаю, что написать про поезд, а в от про проводников хотелось бы отметить отдельно, что женщины очень приветливые и всегда помогут, если появляются вопросы. Отдельная благодарность Анжеле Николаевне.

Аркадий – отзыв о поезде №099Э Ехал с командировки с сотрудниками с работы, мест хватило на всех, в поезде очень даже комфортно, поездка прошла незаметно для всех, персонал вполне приветливый. Места обошлись по небольшой цене.

Мария – отзыв о поезде №099Э Сервис стал гораздо лучше, хотя, до нормального еще, до сих пор, очень далеко, я про сан.узлы, которые за 160 часов, как бы их не старались держать в порядке, становятся совсем никудышными.

Марта – отзыв о поезде №099Э Если честно, я в восторге! Ехала в 15 вагоне и ни разу еще в поездах такой чистоты не встречала. Порядок необыкновенный. Душ и биотуалеты в отличном состоянии. Вода теплая льется хорошо. Почти 7 суток дороги прилетели незаметно.

Наталия – отзыв о поезде №973Э Очень хороши и удобный поезд. Хорошая работа проводников. Не понравилось только что с нами ехала бригада каких-то узбеков, было сразу видно что строители. Они разговаривали на своем языке громко и матерились.

Килейко Вадим – отзыв о поезде №973Э Очень хороший поезд. В купе комфортно и удобно ехать. Проводницы бывалые и видно, что знают свое дело хорошо. Была даже курилка, куда можно было спокойно выйти покурить. Я остался доволен поездкой.