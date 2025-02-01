Аркадий – отзыв о поезде №099Э Ехал с командировки с сотрудниками с работы, мест хватило на всех, в поезде очень даже комфортно, поездка прошла незаметно для всех, персонал вполне приветливый. Места обошлись по небольшой цене.

Мария – отзыв о поезде №099Э Сервис стал гораздо лучше, хотя, до нормального еще, до сих пор, очень далеко, я про сан.узлы, которые за 160 часов, как бы их не старались держать в порядке, становятся совсем никудышными.

Марта – отзыв о поезде №099Э Если честно, я в восторге! Ехала в 15 вагоне и ни разу еще в поездах такой чистоты не встречала. Порядок необыкновенный. Душ и биотуалеты в отличном состоянии. Вода теплая льется хорошо. Почти 7 суток дороги прилетели незаметно.

Валентина – отзыв о поезде №077Э Сама поездка прошла относительно спокойно и хорошо. Спасибо проводнице, обслуживание было очень хорошим. Однако хотелось бы, чтобы все-таки старые вагоны были в скором времени заменены полностью новыми.

Диана – отзыв о поезде №077Э Мне очень не нравится, что в Тынде такая длинная стоянка. Больше 3 часов стоишь на месте и никуда не едешь. За это время люди забеременеть успеют и родить!! Но так как альтернатив нет, то приходится терпеть. Сам поезд поношенный, но ездит можно.

Александр Нехай – отзыв о поезде №077Э Заметил, что проводники ни разу за всю поездку не мыли пол. Много пыли и грязновато. До этого ездил на других поездах, где было почище и более комфортно.

Наталья – отзыв о поезде №241И Поездка была 3.09.2019 вагон 9 жара ужасная кондиционер не работал включили после постоянной просьбы туалет грязь накладки на унитаз отсутствовали но проводники старались молодые ребята начальник поезда тоже как могли отреагировали на жалобы

ОЛЯ – отзыв о поезде №241И Вообще ничего плохого не могу сказать про этот поезд! Очень приличный состав, понравилось буквально все. Проводница компетентная и сразу видно что знает что делает. Вагоны ухоженные, чистые, приятные. Одним словом ехала и наслаждалась.

Виктор Сергеевич – отзыв о поезде №241И Поезд едет на юг с неработающим кондиционером!!! В вагоне к концу поездки было аж +35!!!!!!!!! Вы когда-нибудь ездили в вагоне, где была такая температура на протяжении суток? А я вот ездил уже. Причем это вина сугубо руководства, проводницы тут ни при чем. Это вина тех, кто пустил такой поезд с поломкой. Старики ходили в соседний вагон охлаждаться, чтобы сознание не потерять!!

Ольга – отзыв о поезде №269Ч на поезд 269 Чита-Адлер на официальном сайте появилась информация что билетов нет, хотя вчера в вагонах с 1-8 было по 19 свободных мест. Что-то случилось?

Мария – отзыв о поезде №269Ч Приятно удивилась что такой хороший поезд с первых же минут захода. Ехала 22 июля 2019 года. В 4 вагоне. Розетки есть у каждого пассажира и можно ходить в туалет даже на остановках (биотуалеты стоят). И в них НЕ ВОНЯЕТ как раньше!!!! Это просто офигительный поезд!!!!

Вячеслав Анатольевич Дропа – отзыв о поезде №269Ч Вагон был новый но подметался не часто и это сразу бросалось в глаза, так как в купе по углам было наметено песка. И видно уже давно. В тамбуре было натоптано и за всю поездку подметали только 2 раза. И то первый раз потому что я попросил убраться, так как невозможно было нормально ехать после того как нанесли песка.

Яков – отзыв о поезде №069Я До Москвы ехать долго и настраивался на разное, но все нормально прошло, без эксцессов. Спокойно, в вагоне и чисто. В общем проехал до Москвы без приключений в чистоте и с хорошей проводницей.

Оксана Леденева – отзыв о поезде №069Я Ехала в 6 вагоне. Видно, что он уже не новый. Но его состояние поддерживается на высоком уровне. Проводники следят за чистотой постоянно, убираются дважды в сутки с пылесосом. Мусор убирают своевременно. Понравилось, что работает электронное табло.

ВИКТОРИЯ – отзыв о поезде №069Я Отличный поезд, нам все понравилось! Хоть и пришлось довольно долго добираться, поездка все-же по ощущениям не заняла столько много времени. Хотела бы отдельно отметить хорошую работу проводниц, которые на протяжении всей дороги убирались и следили за чистотой в вагоне. Туалет работал исправно, бумага и мыло были на месте. Пассажиры тоже попались не шумные, поэтому общее впечатление о поездке осталось очень хорошее!

Оксана Игоревна – отзыв о поезде №205И Здравствуйте! Начальник нашего поезда была женщина и она оказалась очень добрым и отзывчивым человеком! Приятно было пообщаться. Все остальное в поезде находится на высоком уровне. И обслуживание и чистота. Побольше бы таких поездов.

Катя – отзыв о поезде №205И Единственное неудобство, которое можно выделить из всей поездки – это старый вагон, из которого выливаются как следствие все недостатки. Это затхлый запах старости, это пашарпанные ручки и стенки. Хорошо хоть туалет поставили БИО, а не обычный.

Сергей В. – отзыв о поезде №205И Меня всё устроило. Розетка работала рядом с моим местом, поэтому время поездки пролетело не зря. Получилось хорошенько поработать. И на том спасибо.

Наталия – отзыв о поезде №973Э Очень хороши и удобный поезд. Хорошая работа проводников. Не понравилось только что с нами ехала бригада каких-то узбеков, было сразу видно что строители. Они разговаривали на своем языке громко и матерились.

Килейко Вадим – отзыв о поезде №973Э Очень хороший поезд. В купе комфортно и удобно ехать. Проводницы бывалые и видно, что знают свое дело хорошо. Была даже курилка, куда можно было спокойно выйти покурить. Я остался доволен поездкой.

Дарья Петровна – отзыв о поезде №973Э У проводника есть микроволновка так что можно попросить сего чтобы разогрел еду. Мне нужно было для маленького ребенка разогреть пюре – проводник сделала это очень быстро и профессионально.

равиль – отзыв о поезде №081И Ехать далеко и скажу что в поезде чисто и аккуратно. Была проблема с окном, ее решили уже через два часа. Всякое бывает, но главное что проблема решена. Проводницу почти не видел, но считаю что на справилась со своими обязанностями.

Катерина – отзыв о поезде №081И Чистый поезд. В купе мне понравилось: полки комфортные, спать удобно. Постельное белье и другие принадлежности для сна в отличном состоянии. Без прорех, пятен и дырок. Понравилось питание, которое взяла. Вкусно и разнообразно!

Диана Маркина – отзыв о поезде №081И В вагоне тепло и чисто, но не душно. Во время поездки не возникало неприятных ситуаций. Если что-то было нужно, то проводники быстро реагировали и помогали. Понравилось, как они поддерживают чистоту. Весь путь что-то протирали и мыли. Молодцы!

Анна Викторовна – отзыв о поезде №057И Идеально для меня. Начиная с посадки и заканчивая выходом из поезда на своей станции все было просто супер. Вагон был ухоженный и чистый, проводницы не первый день на работе (и не первый год – это видно), настоящие профессионалы своего дела. Все прошло очень хорошо.

Виолетта – отзыв о поезде №057И Добрый день. Для меня поездка выдалась замечательной, вагоны очень комфортные и чистые. Поезд сильно не трясет по дороге.

Ринат – отзыв о поезде №007Н Мне достался обычный вагон, но дискомфорта от этого я не испытал. Потому что проводники свое дело знают! Благодаря им в вагоне чисто. Полы намывают по несколько раз. И вообще о пассажирах заботятся.

Анастасия Лозовая – отзыв о поезде №007Н В пути пришлось провести несколько суток, но я за это время хорошо отдохнула. Обслуживание отличное. Везде чистота. Все работало, в туалете были в наличии все необходимые принадлежности. Питание вкусное. Но есть минус – мало работающих розеток.

Аркадий – отзыв о поезде №007Н Ехали из Владивостока в Читу. Хороший и комфортный поезд. Как водится – за такое время поездки перезнакомились с проводниками и пассажирами. Мне всё понравилось!

Алёна Галицина – отзыв о поезде №207Э Я даже не удивлена. До сих пор туалеты закрываются на остановках и до сих пор все летит прямо на рельсы. Знакомый англичанин был в шоке, когда узнал, что у нас все еще ТАК все это дело происходит. Сказал что думал, что Россия более цивилизованная страна.

Валерия Караева – отзыв о поезде №207Э Жаль что деньги идут не на улучшения поездов а чиновникам в карманы. Кондиционера в поезде не было вообще. Как и биотуалетов. А внутри тех, что были – было страшно зайти.

Валя – отзыв о поезде №207Э Добрый день. Поездка у нас прошла очень хорошо. Проводница Ольга была очень приветливой и вежливой женщиной. Внимательно относилась ко всем просьбам и профессионально выполняла свои обязанности.

Анатолий – отзыв о поезде №001Э Ничего плохого не могу сказать об этом поезде. Обычный ЖД поезд. Поездка не вызвала ни положительных, ни отрицательных эмоций. Ехали из Южно-Сахалинска в Тымовск.

Дарк Бро – отзыв о поезде №001Э Практически единственный нормальный и быстрый способ передвижения по Сахалину. Поезд хороший, проводники бывалые.