Расписание поездов Усолье-Сибирское - Прохаско
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Усолье-Сибирское и Прохаско
Маршрут движения поездов Усолье-Сибирское - Прохаско
Расстояние между станциями составляет
3119
км.
Приблизительное время следования составляет:
3 д. 1 ч. 50 мин.
-
3 д. 1 ч. 4 мин. –
время в пути на поезде 100Э (самый быстрый поезд);
-
3 д. 2 ч. 36 мин. –
время в пути на поезде 100Щ (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 2
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Усолье-Сибирское - Прохаско
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Усолье-Сибирское
- Прохаско
Стоимость билетов на поезд Усолье-Сибирское - Прохаско по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 15974 рублей.
-
Купе: 23961 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Отличный поезд. В вагоне присутствует все для комфортной длительной поездки пассажиров. Проводники очень приятные женщины, которые знают свое дело. В первые же минуты нам все быстро рассказали и показали. Еда тоже была вкусная. Благодарю за работу!!!
Один из самых нормальных поездов в этом направлении если сравнивать цену и конечное качество. Я был приятно удивлен тем как улучшается сервис поездов России :idea:
Поезд нормальный но не повезло с попутчиками. Почти 2 суток пришлось терпеть шумную компанию из молодых людей, которые громко разговаривали и смеялись. Проводница несколько раз делала им замечания но это было бесполезно. Когда они вышли на своей станции мы всем вагоном вздохнули свободно.
Всё хорошо в вагоне. Убираются несколько раз за день, в том числе в туалете. Поэтому грязно и сыро там не бывает. Титан работал исправно. В любой момент можно набрать кипятка и попить кофе или чай.
Конечно, такое дальнее расстояние сильно вымотало. Но в целом поездка оказалась неплохой. Постельные принадлежности в порядке. Белье чистое и хорошо просушенное. Правда, уборка проводилась почти всегда по требованию.
Удобный и комфортный вариант. Ехали с семьей и детьми. Все устроило. Вагон чистый и регулярно убирался во время всей поездки. В биотуалете тоже все классно. Даже накладки на унитаз есть.
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