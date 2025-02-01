Валентина – отзыв о поезде №077Э Сама поездка прошла относительно спокойно и хорошо. Спасибо проводнице, обслуживание было очень хорошим. Однако хотелось бы, чтобы все-таки старые вагоны были в скором времени заменены полностью новыми.

Диана – отзыв о поезде №077Э Мне очень не нравится, что в Тынде такая длинная стоянка. Больше 3 часов стоишь на месте и никуда не едешь. За это время люди забеременеть успеют и родить!! Но так как альтернатив нет, то приходится терпеть. Сам поезд поношенный, но ездит можно.

Александр Нехай – отзыв о поезде №077Э Заметил, что проводники ни разу за всю поездку не мыли пол. Много пыли и грязновато. До этого ездил на других поездах, где было почище и более комфортно.

Оксана Игоревна – отзыв о поезде №205И Здравствуйте! Начальник нашего поезда была женщина и она оказалась очень добрым и отзывчивым человеком! Приятно было пообщаться. Все остальное в поезде находится на высоком уровне. И обслуживание и чистота. Побольше бы таких поездов.

Катя – отзыв о поезде №205И Единственное неудобство, которое можно выделить из всей поездки – это старый вагон, из которого выливаются как следствие все недостатки. Это затхлый запах старости, это пашарпанные ручки и стенки. Хорошо хоть туалет поставили БИО, а не обычный.

Сергей В. – отзыв о поезде №205И Меня всё устроило. Розетка работала рядом с моим местом, поэтому время поездки пролетело не зря. Получилось хорошенько поработать. И на том спасибо.

равиль – отзыв о поезде №081И Ехать далеко и скажу что в поезде чисто и аккуратно. Была проблема с окном, ее решили уже через два часа. Всякое бывает, но главное что проблема решена. Проводницу почти не видел, но считаю что на справилась со своими обязанностями.

Катерина – отзыв о поезде №081И Чистый поезд. В купе мне понравилось: полки комфортные, спать удобно. Постельное белье и другие принадлежности для сна в отличном состоянии. Без прорех, пятен и дырок. Понравилось питание, которое взяла. Вкусно и разнообразно!

Диана Маркина – отзыв о поезде №081И В вагоне тепло и чисто, но не душно. Во время поездки не возникало неприятных ситуаций. Если что-то было нужно, то проводники быстро реагировали и помогали. Понравилось, как они поддерживают чистоту. Весь путь что-то протирали и мыли. Молодцы!

Анна Викторовна – отзыв о поезде №057И Идеально для меня. Начиная с посадки и заканчивая выходом из поезда на своей станции все было просто супер. Вагон был ухоженный и чистый, проводницы не первый день на работе (и не первый год – это видно), настоящие профессионалы своего дела. Все прошло очень хорошо.

Виолетта – отзыв о поезде №057И Добрый день. Для меня поездка выдалась замечательной, вагоны очень комфортные и чистые. Поезд сильно не трясет по дороге.

Ирина – отзыв о поезде №071И Очень уютное купе. Не трясет и не качает сильно. Можно спокойно заснуть и отдохнуть. В купе свежо и просторно. Звукоизоляция при спокойных соседях отличная. Биотуалеты чистые и новые. Все розетки работают исправно

Арина Котова – отзыв о поезде №071И Была приятно удивлена! Ставлю за поездку 4+! Вагон хороший, опрятный. Все опрятно, нигде пыли нет. Окна большие и чистые, без разводов. Ехать в таком поезде приятно, в том числе в купе))