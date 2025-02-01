Расписание поездов Усолье-Сибирское - Кутулик
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
Загрузить актуальное расписание
Погода на станциях Усолье-Сибирское и Кутулик
Маршрут движения поездов Усолье-Сибирское - Кутулик
Расстояние между станциями составляет
92
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 ч. 31 мин.
-
1 ч. 24 мин. –
время в пути на поезде 071И (самый быстрый поезд);
-
1 ч. 36 мин. –
время в пути на поезде 147И (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 11
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Усолье-Сибирское - Кутулик
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Усолье-Сибирское
- Кутулик
Стоимость билетов на поезд Усолье-Сибирское - Кутулик по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 7150 рублей.
-
Купе: 10725 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Сама поездка прошла относительно спокойно и хорошо. Спасибо проводнице, обслуживание было очень хорошим. Однако хотелось бы, чтобы все-таки старые вагоны были в скором времени заменены полностью новыми.
Мне очень не нравится, что в Тынде такая длинная стоянка. Больше 3 часов стоишь на месте и никуда не едешь. За это время люди забеременеть успеют и родить!! Но так как альтернатив нет, то приходится терпеть. Сам поезд поношенный, но ездит можно.
Заметил, что проводники ни разу за всю поездку не мыли пол. Много пыли и грязновато. До этого ездил на других поездах, где было почище и более комфортно.
Здравствуйте! Начальник нашего поезда была женщина и она оказалась очень добрым и отзывчивым человеком! Приятно было пообщаться. Все остальное в поезде находится на высоком уровне. И обслуживание и чистота. Побольше бы таких поездов.
Единственное неудобство, которое можно выделить из всей поездки – это старый вагон, из которого выливаются как следствие все недостатки. Это затхлый запах старости, это пашарпанные ручки и стенки. Хорошо хоть туалет поставили БИО, а не обычный.
Меня всё устроило. Розетка работала рядом с моим местом, поэтому время поездки пролетело не зря. Получилось хорошенько поработать. И на том спасибо.
Ехать далеко и скажу что в поезде чисто и аккуратно. Была проблема с окном, ее решили уже через два часа. Всякое бывает, но главное что проблема решена. Проводницу почти не видел, но считаю что на справилась со своими обязанностями.
Чистый поезд. В купе мне понравилось: полки комфортные, спать удобно. Постельное белье и другие принадлежности для сна в отличном состоянии. Без прорех, пятен и дырок. Понравилось питание, которое взяла. Вкусно и разнообразно!
В вагоне тепло и чисто, но не душно. Во время поездки не возникало неприятных ситуаций. Если что-то было нужно, то проводники быстро реагировали и помогали. Понравилось, как они поддерживают чистоту. Весь путь что-то протирали и мыли. Молодцы!
Идеально для меня. Начиная с посадки и заканчивая выходом из поезда на своей станции все было просто супер. Вагон был ухоженный и чистый, проводницы не первый день на работе (и не первый год – это видно), настоящие профессионалы своего дела. Все прошло очень хорошо.
Поездкой доволен, претензий не имеют.
Добрый день. Для меня поездка выдалась замечательной, вагоны очень комфортные и чистые. Поезд сильно не трясет по дороге.
Очень уютное купе. Не трясет и не качает сильно. Можно спокойно заснуть и отдохнуть. В купе свежо и просторно. Звукоизоляция при спокойных соседях отличная. Биотуалеты чистые и новые. Все розетки работают исправно
Была приятно удивлена! Ставлю за поездку 4+! Вагон хороший, опрятный. Все опрятно, нигде пыли нет. Окна большие и чистые, без разводов. Ехать в таком поезде приятно, в том числе в купе))
У меня остались отвратительные воспоминания об этой поездке. На протяжении всей дороги пассажиры в соседнем купе громко разговаривали и расписали спиртные напитки. Отдохнуть в дороге так и не удалось.
Экономия времени
Не тратьте свою жизнь на очереди и общение
через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из
дома.
Удобный поиск
Подберём оптимальный вариант по времени
отправления или прибытия и стоимости билета.
Онлайн бронь
Определившись с поездом, вы можете купить ЖД
билет по выгодной цене за пару минут.
Безопасная оплата
Несколько форм оплаты билетов. В момент
оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!