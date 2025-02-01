Расписание поездов Усолье-Сибирское - Хушенга
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Усолье-Сибирское и Хушенга
Маршрут движения поездов Усолье-Сибирское - Хушенга
Расстояние между станциями составляет
678
км.
Приблизительное время следования составляет:
17 ч. 34 мин.
-
16 ч. 20 мин. –
время в пути на поезде 100Э (самый быстрый поезд);
-
18 ч. 53 мин. –
время в пути на поезде 270С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 7
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Усолье-Сибирское - Хушенга
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Усолье-Сибирское
- Хушенга
Стоимость билетов на поезд Усолье-Сибирское - Хушенга по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 15806 рублей.
-
Купе: 23709 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Вагон произвел отличное впечатление. Свежо, чисто, аккуратно. Технически всем необходимым для поездки обеспечен. Биотуалеты прибраны и всю дорогу в них на высоком уровне поддерживался порядок. Единственное, чего не хватает, - это душевной кабинки.
Я доволен! Выдали хорошие подушки и одеяла. Постельное бельё чистое, аж хрустит! Кондиционер работает отлично. Биотуалеты чистые, никакого неприятного запаха или мусора. Работали на протяжении всего пути следования. Но, конечно, за 4 суток дороги я всё равно вымотался.
Удобный и комфортный вагон. Ехала в 14 вагоне, кондиционера не было. Но нисколько об этом не жалею. Отлично проветривали купе через форточки. Постельные места на высоте. Все новое и чистое. Раздражали только курильщики в тамбуре, которых проводники не успевали ловить.
Поездка прошла во всех моментах хорошо, но было одно обстоятельство, которое очень напрягало. В тамбуре постоянно ходили курить! Причем никто никого не штрафовал, мне даже показалось что сами проводницы туда ходили курить! Я человек не курящий, поэтому мне неприятно было на протяжении всей поездки слышать запах дыма.
Ехал в вагоне рядом с туалетом с попутчиками из Узбекистана. За всю дорогу ни разу не услышал своего родного языка. Но это не самое страшное. Двери в туалет постоянно хлопали, люди забывали их закрыть. Из туалета несло, как из помойной ямы. Даже вещи провонялись, которые стояли рядом. Неудовлетворен поездкой.
Очень хороший вагон попался, новый и с биотуалетом. Проводники тоже были приветливые молодые девчонки. Мне поездка очень понравилась :smile:
Хорошо но поезд очень грязный что снаружи что внутри. Когда зашли сразу было видно что его давно не убирали нормально. Не было генеральной уборки точно. За время поездки пару раз проводница проходила с тряпкой и веником. Но это было больше для вида чем она реально что-то убирала. Показуха да и только.
Очень комфортный и удобный вагон. Широкие полки. Всю дорогу исправно работал кондиционер. Вкусная (относительно) еда. Что немного напрягло в моменте – когда взялся рукой за скамейку сбоку – там оказалось много жвачек. Понятно дело это пассажиры такие, проводницы ни при чем. Но хотя бы раз в неделю неплохо было бы проводить осмотр и убирать это. Они там уже видно давно.
В вагоне была всегда очень комфортная температура. Ни холодно, ни жарко. 3 дня езды и все в кайфе. Я когда садилась уже педставляла самое худшее что может быть – вонь жара и пьяные пассажиры. Оказалось все очень культурно и приятно.
Узкоколейка, впервые ехал по такой. Нужно сказать, что особо разницы я не заметил. Поезд едет в среднем со скоростью около 60-70 км/ч. По моей субьективной оценке я бы поставил поезду 8 из 10. Потому что всегда есть куда расти.
Аккуратный поезд, ничего сверхъестественного нет. Отмечу для себя аккуратность и чистоту. Приветливые проводники, передаю им привет!
С виду поезд немного «потрёпанный», но вот внутри вполне себе аккуратный и чистый. Ехали в Поронайск, поездка прошла быстро и незаметно. Впечатления остались приятные.
Всё хорошо в вагоне. Убираются несколько раз за день, в том числе в туалете. Поэтому грязно и сыро там не бывает. Титан работал исправно. В любой момент можно набрать кипятка и попить кофе или чай.
Конечно, такое дальнее расстояние сильно вымотало. Но в целом поездка оказалась неплохой. Постельные принадлежности в порядке. Белье чистое и хорошо просушенное. Правда, уборка проводилась почти всегда по требованию.
Удобный и комфортный вариант. Ехали с семьей и детьми. Все устроило. Вагон чистый и регулярно убирался во время всей поездки. В биотуалете тоже все классно. Даже накладки на унитаз есть.
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