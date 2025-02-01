Николай – отзыв о поезде №002Щ Покупал билет на Москва — Владивосток. Оформили всё быстро. Доехал хорошо, с комфортом. Поезд очень хороший по состоянию. В салоне тепло и уютно. Заехал быстро до места назначения.

Ирина – отзыв о поезде №002Щ Ехала в 9 вагоне, все понравилось. Единственным недочетом могу выделить то, что одеяла пахли не морозной свежестью, а как-то не очень приятно. Проводники приятные и вежливые, но удивило, что мужчины.

Валентина – отзыв о поезде №002Щ Если смотреть по новизне – то поезд уже «подустал», скажем так. Вагончики старенькие, но нужно отметить, что чистые. В этой части нареканий нет.

Светлана – отзыв о поезде №207Н Как можно вообще не сделать в поезде, который едет несколько суток ВАГОНА РЕСТОРАНА!?? Ну вы там все с ума спятили, где людям нормально поесть, если они хотят НОРМАЛЬНО поесть, а не сухие пайки жевать???

Круг Виктория – отзыв о поезде №207Н Туалеты старые и перед каждой остановкой закрываются. Как скажите мне объяснить маленькому ребенку, что ему нельзя сходить пописять, а когда можно будет неизвестно? Мы так терпели 40 минут!! Вообще идиотизм, во многих поездах давно стоят биотуалеты.

Мария – отзыв о поезде №078Э Поездка прошла во всех моментах хорошо, но было одно обстоятельство, которое очень напрягало. В тамбуре постоянно ходили курить! Причем никто никого не штрафовал, мне даже показалось что сами проводницы туда ходили курить! Я человек не курящий, поэтому мне неприятно было на протяжении всей поездки слышать запах дыма.

Владимир – отзыв о поезде №078Э Ехал в вагоне рядом с туалетом с попутчиками из Узбекистана. За всю дорогу ни разу не услышал своего родного языка. Но это не самое страшное. Двери в туалет постоянно хлопали, люди забывали их закрыть. Из туалета несло, как из помойной ямы. Даже вещи провонялись, которые стояли рядом. Неудовлетворен поездкой.

Оля – отзыв о поезде №078Э Очень хороший вагон попался, новый и с биотуалетом. Проводники тоже были приветливые молодые девчонки. Мне поездка очень понравилась :smile:

Катя – отзыв о поезде №100Щ Отличный поезд. В вагоне присутствует все для комфортной длительной поездки пассажиров. Проводники очень приятные женщины, которые знают свое дело. В первые же минуты нам все быстро рассказали и показали. Еда тоже была вкусная. Благодарю за работу!!!

Юрий Михалыч – отзыв о поезде №100Щ Один из самых нормальных поездов в этом направлении если сравнивать цену и конечное качество. Я был приятно удивлен тем как улучшается сервис поездов России :idea:

Оксана – отзыв о поезде №100Щ Поезд нормальный но не повезло с попутчиками. Почти 2 суток пришлось терпеть шумную компанию из молодых людей, которые громко разговаривали и смеялись. Проводница несколько раз делала им замечания но это было бесполезно. Когда они вышли на своей станции мы всем вагоном вздохнули свободно.

Сергей – отзыв о поезде №002Э Узкоколейка, впервые ехал по такой. Нужно сказать, что особо разницы я не заметил. Поезд едет в среднем со скоростью около 60-70 км/ч. По моей субьективной оценке я бы поставил поезду 8 из 10. Потому что всегда есть куда расти.

Светлана Зубова – отзыв о поезде №002Э Аккуратный поезд, ничего сверхъестественного нет. Отмечу для себя аккуратность и чистоту. Приветливые проводники, передаю им привет!

Анна – отзыв о поезде №002Э С виду поезд немного «потрёпанный», но вот внутри вполне себе аккуратный и чистый. Ехали в Поронайск, поездка прошла быстро и незаметно. Впечатления остались приятные.

Юлиана – отзыв о поезде №100Э Всё хорошо в вагоне. Убираются несколько раз за день, в том числе в туалете. Поэтому грязно и сыро там не бывает. Титан работал исправно. В любой момент можно набрать кипятка и попить кофе или чай.

Оксана – отзыв о поезде №100Э Конечно, такое дальнее расстояние сильно вымотало. Но в целом поездка оказалась неплохой. Постельные принадлежности в порядке. Белье чистое и хорошо просушенное. Правда, уборка проводилась почти всегда по требованию.