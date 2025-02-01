Наталья – отзыв о поезде №241И Поездка была 3.09.2019 вагон 9 жара ужасная кондиционер не работал включили после постоянной просьбы туалет грязь накладки на унитаз отсутствовали но проводники старались молодые ребята начальник поезда тоже как могли отреагировали на жалобы

ОЛЯ – отзыв о поезде №241И Вообще ничего плохого не могу сказать про этот поезд! Очень приличный состав, понравилось буквально все. Проводница компетентная и сразу видно что знает что делает. Вагоны ухоженные, чистые, приятные. Одним словом ехала и наслаждалась.

Виктор Сергеевич – отзыв о поезде №241И Поезд едет на юг с неработающим кондиционером!!! В вагоне к концу поездки было аж +35!!!!!!!!! Вы когда-нибудь ездили в вагоне, где была такая температура на протяжении суток? А я вот ездил уже. Причем это вина сугубо руководства, проводницы тут ни при чем. Это вина тех, кто пустил такой поезд с поломкой. Старики ходили в соседний вагон охлаждаться, чтобы сознание не потерять!!

Ольга – отзыв о поезде №269Ч на поезд 269 Чита-Адлер на официальном сайте появилась информация что билетов нет, хотя вчера в вагонах с 1-8 было по 19 свободных мест. Что-то случилось?

Мария – отзыв о поезде №269Ч Приятно удивилась что такой хороший поезд с первых же минут захода. Ехала 22 июля 2019 года. В 4 вагоне. Розетки есть у каждого пассажира и можно ходить в туалет даже на остановках (биотуалеты стоят). И в них НЕ ВОНЯЕТ как раньше!!!! Это просто офигительный поезд!!!!

Вячеслав Анатольевич Дропа – отзыв о поезде №269Ч Вагон был новый но подметался не часто и это сразу бросалось в глаза, так как в купе по углам было наметено песка. И видно уже давно. В тамбуре было натоптано и за всю поездку подметали только 2 раза. И то первый раз потому что я попросил убраться, так как невозможно было нормально ехать после того как нанесли песка.

Оксана Игоревна – отзыв о поезде №205И Здравствуйте! Начальник нашего поезда была женщина и она оказалась очень добрым и отзывчивым человеком! Приятно было пообщаться. Все остальное в поезде находится на высоком уровне. И обслуживание и чистота. Побольше бы таких поездов.

Катя – отзыв о поезде №205И Единственное неудобство, которое можно выделить из всей поездки – это старый вагон, из которого выливаются как следствие все недостатки. Это затхлый запах старости, это пашарпанные ручки и стенки. Хорошо хоть туалет поставили БИО, а не обычный.

Сергей В. – отзыв о поезде №205И Меня всё устроило. Розетка работала рядом с моим местом, поэтому время поездки пролетело не зря. Получилось хорошенько поработать. И на том спасибо.

Карина – отзыв о поезде №157И Спасибо большое, мне поездка зашла хорошо. Начальник поезда женщина и очень приятная, как оказалось. Впервые видела, чтобы женщина была начальником поезда.

Виктор Олегович – отзыв о поезде №157И Если учитывать пой предыдущий опыт езды на поездах РЖД, то я бы сказал что этот поезд можно отнести в разряд заурядных среднячков, потому что он тянет максимум на 6 из 10. Но не больше.