Сама поездка прошла относительно спокойно и хорошо. Спасибо проводнице, обслуживание было очень хорошим. Однако хотелось бы, чтобы все-таки старые вагоны были в скором времени заменены полностью новыми.
Мне очень не нравится, что в Тынде такая длинная стоянка. Больше 3 часов стоишь на месте и никуда не едешь. За это время люди забеременеть успеют и родить!! Но так как альтернатив нет, то приходится терпеть. Сам поезд поношенный, но ездит можно.
Заметил, что проводники ни разу за всю поездку не мыли пол. Много пыли и грязновато. До этого ездил на других поездах, где было почище и более комфортно.
Поездка была 3.09.2019 вагон 9 жара ужасная кондиционер не работал включили после постоянной просьбы туалет грязь накладки на унитаз отсутствовали но проводники старались молодые ребята начальник поезда тоже как могли отреагировали на жалобы
Вообще ничего плохого не могу сказать про этот поезд! Очень приличный состав, понравилось буквально все. Проводница компетентная и сразу видно что знает что делает. Вагоны ухоженные, чистые, приятные. Одним словом ехала и наслаждалась.
Поезд едет на юг с неработающим кондиционером!!! В вагоне к концу поездки было аж +35!!!!!!!!! Вы когда-нибудь ездили в вагоне, где была такая температура на протяжении суток? А я вот ездил уже. Причем это вина сугубо руководства, проводницы тут ни при чем. Это вина тех, кто пустил такой поезд с поломкой. Старики ходили в соседний вагон охлаждаться, чтобы сознание не потерять!!
на поезд 269 Чита-Адлер на официальном сайте появилась информация что билетов нет, хотя вчера в вагонах с 1-8 было по 19 свободных мест. Что-то случилось?
Приятно удивилась что такой хороший поезд с первых же минут захода. Ехала 22 июля 2019 года. В 4 вагоне. Розетки есть у каждого пассажира и можно ходить в туалет даже на остановках (биотуалеты стоят). И в них НЕ ВОНЯЕТ как раньше!!!! Это просто офигительный поезд!!!!
Вагон был новый но подметался не часто и это сразу бросалось в глаза, так как в купе по углам было наметено песка. И видно уже давно. В тамбуре было натоптано и за всю поездку подметали только 2 раза. И то первый раз потому что я попросил убраться, так как невозможно было нормально ехать после того как нанесли песка.
Здравствуйте! Начальник нашего поезда была женщина и она оказалась очень добрым и отзывчивым человеком! Приятно было пообщаться. Все остальное в поезде находится на высоком уровне. И обслуживание и чистота. Побольше бы таких поездов.
Единственное неудобство, которое можно выделить из всей поездки – это старый вагон, из которого выливаются как следствие все недостатки. Это затхлый запах старости, это пашарпанные ручки и стенки. Хорошо хоть туалет поставили БИО, а не обычный.
Меня всё устроило. Розетка работала рядом с моим местом, поэтому время поездки пролетело не зря. Получилось хорошенько поработать. И на том спасибо.
Добрый день. Расскажу о своей поездке. Ехали 05.03.2021 в плацкатре. Топили так, как будто в последний раз. Градусов до 30 нагревали. Дышать от такой высокой температуры было просто нечем. Все сопрело и спотело, как не раздевайся. Неужели нельзя до 23-25 градусов топить, а не на все бабки?
Оставлю отзыв, так как нам очень понравилась проводница Екатерина. Очень шустрая, улыбчивая и хорошо выполняла все, что мы просили. Вагон попался не самый новый.
Туалет на полпути закрыли и сказали что он больше не работает. До конца поездки так и не открыли. Не знаю что там случилось, но пришлось ходить в соседний вагон. Не самая лучшая прогулка между вагонов находу знаете ли.
Ехать далеко и скажу что в поезде чисто и аккуратно. Была проблема с окном, ее решили уже через два часа. Всякое бывает, но главное что проблема решена. Проводницу почти не видел, но считаю что на справилась со своими обязанностями.
Чистый поезд. В купе мне понравилось: полки комфортные, спать удобно. Постельное белье и другие принадлежности для сна в отличном состоянии. Без прорех, пятен и дырок. Понравилось питание, которое взяла. Вкусно и разнообразно!
В вагоне тепло и чисто, но не душно. Во время поездки не возникало неприятных ситуаций. Если что-то было нужно, то проводники быстро реагировали и помогали. Понравилось, как они поддерживают чистоту. Весь путь что-то протирали и мыли. Молодцы!
Идеально для меня. Начиная с посадки и заканчивая выходом из поезда на своей станции все было просто супер. Вагон был ухоженный и чистый, проводницы не первый день на работе (и не первый год – это видно), настоящие профессионалы своего дела. Все прошло очень хорошо.
Поездкой доволен, претензий не имеют.
Добрый день. Для меня поездка выдалась замечательной, вагоны очень комфортные и чистые. Поезд сильно не трясет по дороге.
Очень уютное купе. Не трясет и не качает сильно. Можно спокойно заснуть и отдохнуть. В купе свежо и просторно. Звукоизоляция при спокойных соседях отличная. Биотуалеты чистые и новые. Все розетки работают исправно
Была приятно удивлена! Ставлю за поездку 4+! Вагон хороший, опрятный. Все опрятно, нигде пыли нет. Окна большие и чистые, без разводов. Ехать в таком поезде приятно, в том числе в купе))
У меня остались отвратительные воспоминания об этой поездке. На протяжении всей дороги пассажиры в соседнем купе громко разговаривали и расписали спиртные напитки. Отдохнуть в дороге так и не удалось.