Анна Валерьевна – отзыв о поезде №382Я Я не первый год езжу по железной дороге и видела много разных поездов по всем направлениям. И про этот поезд на фоне увиденного могу сказать только одно. Это тихий ужас!!!! Я понимаю, что у вас не новые вагоны. Но могли бы вы хотя бы нормально их содержать в чистоте и порядке?

Ольга Дмитриевна – отзыв о поезде №382Я Добрый вечер. Ехала в 8 вагоне. Что я могу сказать. Сам вагон еще более менее. Но с туалетами постоянные проблемы. То бумага у них закончилась, то все водой позаливали так, что не зайти. То не смывает…..

Маша – отзыв о поезде №542М Внимательный проводник. Есть некоторые моменты по вагону, но их можно списать на мелочи жизни и не учитывать. В общем и целом я бы сказала, что поездка удалась.

Роман – отзыв о поезде №542М Было жарко. Не было шторок для каждого места, что было очень неудобно. Вагоны вообще старые и допотопные. Туалеты половину дороги не работали и приходилось посещать соседний вагон.

Карпович Елена – отзыв о поезде №542М Очень милая и душевная проводница, помогла поднять сумки. Вежливая улыбалась и всегда отвечала на все вопросы. Светильник хорошо освещал купе, читала бумажную книгу, очень удобно.

Екатерина Валентиновна – отзыв о поезде №459В Ехали с дочкой и мужем. В вагоне был дичайший кондиционер. Заморозил не только нас но и всех в вагоне. Периодически просили его выключить. Вот так всегда в поездах. Или вообще не работает ничего. Или работает так, что лучше бы не работало.

Донецкий Владимир Иванович – отзыв о поезде №459В Вагон не новый но чистый. Постельное белье чистое. Без дырок и пятен. Подушка более-менее удобная, спать можно. Проводница не навязывалась и не пыталась продать лотерейку. Что уже само по себе супер.

Просто Катя – отзыв о поезде №459В В вагоне было чисто. В туалете постоянно не было бумаги. Только принесет проводник – через пол часа ее нет. Ощущение что кто-то её забирал себе чтобы дома потом пользоваться. Вообще обнищали люди.

Жанна – отзыв о поезде №077Ч На протяжении всей поездки ловила себя на мысли, как же приятно ехать! Ощущение было, что как будто я дома.

Светлана Андреевна – отзыв о поезде №077Ч Приветствую всех. С чего начать даже не знаю. Всего перечислять не буду, остановлюсь на главном. Вагоны старые а отсюда и все неприятности. Скрипы, вековая грязь в углах, которая видимо просто так никуда не пропадает. В общем, полная дичь.

Анна Богинская – отзыв о поезде №377Я Отличная поездка. Спасибо всем! Попался даже приятный собеседник среди попутчиков, с которым проболтали несколько часов.

Илья Гордей – отзыв о поезде №377Я Добрый день. Выскажу свое мнение. Отношение цена/качество на мой взгляд удовлетворительное. Не хорошо, а именно удовлетворительно. Потому что персонал был очень хорошим, но вот состояние туалетов трэш.

Мария – отзыв о поезде №377Я Проводницы очень шумно ходили ночью! Разговаривали и ржали как днем! А ничего что люди спят!? Что даже на остановках иногда просыпаешься!!! А тут еще и они поддавали шума. Не выспалась и весь день была разбита.

Марианна – отзыв о поезде №505В В вагоне был кондиционер и хорошо работала вентиляция. Всю поездку поддерживался хороший уровень обслуживания. Проводницы свое дело знали.

Власов Геннадий Петрович – отзыв о поезде №505В Всю ночь мне пришлось слушать храп причем с двух сторон!!! Это невыносимо. Мало того что поезд дергался когда ехал, так еще и эти двое в унисон храпака давали так что пол вагона не спало!!!

Светлана М. – отзыв о поезде №505В Розетки работали и это было для меня самым важным, так как по дороге делала проекты на ноутбуке. Поездкой осталась по итогу довольна, спасибо.

Юлия Долина – отзыв о поезде №135А Я ехала с двумя детьми в 13 вагоне 1.11.2021!!!! Это просто был дикий ужас! В вагоне – грязно, в туалете так воняет, будто там кто-то умер. Не понятно было как с ребенком даже сходить, противно было за что-либо вообще браться. ФУУУ

Артур Механюк – отзыв о поезде №135А Обслуживали нас очень хорошо, все было на высоте. Остались только приятные впечатления о поезде.

СВЕТОЧКА – отзыв о поезде №135А Постельное белье хорошее, но в купе было очень пыльно. Настолько пыльно, что просто невозможно. Я с девочками всю дорогу наблюдала как на солнце в воздухе летает это все.

Наталия – отзыв о поезде №251А У нас был просто фееричный проводник! Если можно было бы – хотелось бы чтобы выписали премию, женщина в 16 вагоне была проводником 11.05.2021 года. Очень приветливая, свою работу на 200% делала, мы остались очень довольны.

Ольга Потапенко – отзыв о поезде №251А В принципе все нормально. Единственным неудобным моментом за всю поездку было то, что ночью стало прохладно и чуть-чуть поддувало из окна. За счет этого пришлось укутаться в одеяло.

Сергей – отзыв о поезде №251А Плацкарт, зато у каждого есть своя штора и по факту выходит что особо ничем от купе и не отличается. Что кусается – так это цена. Она очень высокая, если постоянно туда-сюда на поезде ездить, то можно разориться.

Лидия Алексеевна – отзыв о поезде №279А Мне кажется что хуже чем этот поезд – просто не существует! В купе было грязно и отвратительно. Проводникам вообще пофигу что в вагоне происходит. Мне кажется что если бы там убили кого-нибудь, они бы даже глазом не моргнули.

Михаил Братухин – отзыв о поезде №279А Вагон очень старый. Поезд в целом неприятный. Все заюзанное, пошарпанное. Туалет вообще старый на педальке. Про био тут никто ничего не слышал даже.