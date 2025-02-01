Расписание поездов Усмань - Вышний Волочек
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
Загрузить актуальное расписание
Погода на станциях Усмань и Вышний Волочек
Маршрут движения поездов Усмань - Вышний Волочек
Расстояние между станциями составляет
787
км.
Приблизительное время следования составляет:
16 ч. 27 мин.
-
14 ч. 10 мин. –
время в пути на поезде 114С (самый быстрый поезд);
-
17 ч. 13 мин. –
время в пути на поезде 293С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 9
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Усмань - Вышний Волочек
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления из Усмань:
Карта маршрута Усмань
- Вышний Волочек
Стоимость билетов на поезд Усмань - Вышний Волочек по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 5150 рублей.
-
Купе: 7725 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Большое спасибо нашей проводнице. Очень нам помогла с багажом и на протяжении всей дороги была очень внимательной.
Было очень жарко. Вагон нагрелся очень сильно, до температуры +33 градуса на солнце, после чего остывал еще черт знает сколько. Проводник был какой-то неопытный мальчик. Пытался включить кондиционер, но оказалось что он сломан. Розетки в купе тоже не работали вообще. Полнейший мрак этот ваш 135-ый
В поезде было не так чисто, как хотелось бы. Проводницы старались и делали все, что моли. Но все равно не до конца все успевали. Видно было, что сильно уставшие и задолбанные.
Ничего не могу плохого сказать про этот поезд. Температура была комфортной, проводницы хорошо обслуживали и никаких претензий на их счет нет. Может только что цена высоковата, но за 2 суток езды тоже норм.
Двери работают хорошо (это для меня очень важно после одной предыдущей поездки), в вагоне чисто, в туалете тоже. Все принадлежности на месте. Единственная проблемка, если ее так можно назвать, была только с тем, что когда зашла – на моем месте была неубранная койка от предыдущего пассажира.
Поездка прошла идеально. Поезд стоит своих денег, рекомендую.
В поезде было очень грязно. И постоянно то включали то выключали кондиционер. То жарко – то холодно и так по кругу всю дорогу. Под конец уже бесить стало сильно такие перепады. Как будто нет какого то среднего уровня.
Очень некомфортно было стоять на станциях по 30 минут в жару, когда в вагоне не работает ни кондиционер, ни вентиляция. Почему нельзя продумать и сделать что-то с этим? :x
Состояние туалетов не очень. А так поезд как поезд. У нас шторка была привинчена какимми-то болтами и нельзя было завесить.
Экономия времени
Не тратьте свою жизнь на очереди и общение
через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из
дома.
Удобный поиск
Подберём оптимальный вариант по времени
отправления или прибытия и стоимости билета.
Онлайн бронь
Определившись с поездом, вы можете купить ЖД
билет по выгодной цене за пару минут.
Безопасная оплата
Несколько форм оплаты билетов. В момент
оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!