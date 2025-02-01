Расписание поездов Усмань - Венев
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Усмань и Венев
Маршрут движения поездов Усмань - Венев
Расстояние между станциями составляет
331
км.
Приблизительное время следования составляет:
8 ч. 59 мин.
-
8 ч. 19 мин. –
время в пути на поезде 223В (самый быстрый поезд);
-
9 ч. 39 мин. –
время в пути на поезде 517С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 2
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Усмань - Венев
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Усмань
- Венев
Стоимость билетов на поезд Усмань - Венев по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 2832 рублей.
-
Купе: 4248 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Что сказать. Ехали почти всю дорогу днем без кондиционра, все буквально жарились и обливались 7 потами, особенно на технических стоянках. На улицу не выйти и сидишь там варишься. Зато в 9 вечера взяли и врубили кондиционер на полную катушку идиоты, как итог все с соплями приехали.
Неужели наша железная дорога настолько обнищала, что не может банально привести в порядок вагоны хотя бы чтобы было то, что заявлено в билете при покупке?
Спасибо за клёвую поездку! Отдельная благодарность нашей проводнице Алине Валерьевне, которая всю дорогу так круто нас обслуживала!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))
Что сказать про поезд, когда про него нечего сказать? Обычный, старенький но чистый. Проводницы тоже обычные. Просто сел и доехал.
Кажется у нас было что-то неладное с вентиляцией, потому что в вагон свежий воздух еле приходил, приходилось открывать форточки. Розетки в купе отсутствовали. Что тоже большой минус. Хотела подзарядить телефон, пришлось дать его проводнице, чтобы она у себя там где-то вставила в розетку.
Быстро и хорошо доехал до Ожерелья из Воронежа. Если бы поезд не стоял так долго на некоторых остановках, то можно было бы приезжать намного быстрее. Хотя для курящих в этом только плюсы.
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