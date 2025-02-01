Рита – отзыв о поезде №534С Поездкой в целом мы остались довольны. Приличный поезд, достаточно чистый. Проводницы «бывалые», это сразу видно. Единственный дискомфорт принесло наличие малого количества розеток.

Степан Сырадоев – отзыв о поезде №534С Наша поездка была очень комфортная и спокойная. Проводник был внимательным. Туалет и вагон держал в чистоте. Мы ехали с маленьким ребенком 3 лет – вообще никаких нареканий не имеем.

Римма – отзыв о поезде №534С Как только мы зашли в вагон – сразу стал понятен весь уровень, потому что в вагоне реально просто воняло какими-то какашками. Туалет был грязным, мылся может неделю назад. Подстилки для унитаза закончились очень быстро, их по итогу так никто и не поменял. Уборка делалась только один раз.

Мирослава – отзыв о поезде №135С Большое спасибо нашей проводнице. Очень нам помогла с багажом и на протяжении всей дороги была очень внимательной.

Николай Игнатьевич – отзыв о поезде №135С Было очень жарко. Вагон нагрелся очень сильно, до температуры +33 градуса на солнце, после чего остывал еще черт знает сколько. Проводник был какой-то неопытный мальчик. Пытался включить кондиционер, но оказалось что он сломан. Розетки в купе тоже не работали вообще. Полнейший мрак этот ваш 135-ый

Аннушка – отзыв о поезде №135С В поезде было не так чисто, как хотелось бы. Проводницы старались и делали все, что моли. Но все равно не до конца все успевали. Видно было, что сильно уставшие и задолбанные.

Николай – отзыв о поезде №121С Ничего не могу плохого сказать про этот поезд. Температура была комфортной, проводницы хорошо обслуживали и никаких претензий на их счет нет. Может только что цена высоковата, но за 2 суток езды тоже норм.

Марина – отзыв о поезде №121С Двери работают хорошо (это для меня очень важно после одной предыдущей поездки), в вагоне чисто, в туалете тоже. Все принадлежности на месте. Единственная проблемка, если ее так можно назвать, была только с тем, что когда зашла – на моем месте была неубранная койка от предыдущего пассажира.

Диана – отзыв о поезде №517С Что сказать. Ехали почти всю дорогу днем без кондиционра, все буквально жарились и обливались 7 потами, особенно на технических стоянках. На улицу не выйти и сидишь там варишься. Зато в 9 вечера взяли и врубили кондиционер на полную катушку идиоты, как итог все с соплями приехали.

Михаил Витальевич – отзыв о поезде №517С Неужели наша железная дорога настолько обнищала, что не может банально привести в порядок вагоны хотя бы чтобы было то, что заявлено в билете при покупке?

Катя – отзыв о поезде №517С Спасибо за клёвую поездку! Отдельная благодарность нашей проводнице Алине Валерьевне, которая всю дорогу так круто нас обслуживала!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))

Ксюша – отзыв о поезде №293С В поезде было очень грязно. И постоянно то включали то выключали кондиционер. То жарко – то холодно и так по кругу всю дорогу. Под конец уже бесить стало сильно такие перепады. Как будто нет какого то среднего уровня.

Станислав Витальевич – отзыв о поезде №293С Очень некомфортно было стоять на станциях по 30 минут в жару, когда в вагоне не работает ни кондиционер, ни вентиляция. Почему нельзя продумать и сделать что-то с этим? :x

Маша – отзыв о поезде №293С Состояние туалетов не очень. А так поезд как поезд. У нас шторка была привинчена какимми-то болтами и нельзя было завесить.

Елизавета – отзыв о поезде №033С В процессе поездки было некомфортно. Столько пыли летало в воздухе, а так как я аллергик, мне это было вдвойне тяжело переносить. Не знаю как другие, но у меня сопли были просто рекой всю дорогу. Жесть.

Светлана – отзыв о поезде №033С Раз на раз не приходится. Ездила несколько раз. Если попадется хороший вагон, то поездка пройдет комфортно. Если попадется старый раздолбанный вагон – терпите. Стоимость билетов за последний год сильно выросла, но вот качество почему-то нет. Что делать?

Мария Алексеевна – отзыв о поезде №061С Ехали на поезде Эльбрус 10.03.2021. Скажу так, что можно было бы и получше все обустроить. В вагоне не работал туалет – это раз. Даже из неработающего туалета воняло – это два. Сам по себе наш вагон был такой, что казалось, будто он через пару километров просто сам развалится по дороге и мы не доедем. Но доехали и на том спасибо

ИННА – отзыв о поезде №061С Не понравилось, что в вагоне воняло сигаретами. Я сама не курящая и не переношу запах сигарет, поэтому для меня этот момент был очень неприятен. Кроме этого в туалете отсутствовало мыло. Было еще много мелких моментов, но у меня нет желания их перечислять.

Рая – отзыв о поезде №237С Зашибенный поезд)))) Как всегда нанотехнологии до РЖД еще недошли поэтому кондиционеры работают только тогда, когда поезд находится в движении. На станциях было душно и прям дышать нечем.

Ленка – отзыв о поезде №237С Мыла в туалете НЕТ. Мылись только 1 раз и воняли. Проводницы тоже в вагоне считай не было, иногда удавалось словить её, когда та пробегала мимо. У нас постоянно постукивал столик, от чего у меня к концу поездки нервы не выдерживали уже просто.

Матвей – отзыв о поезде №237С Брал билеты на этом сайте. Все прошло хорошо. Не понравилось отношение проводницы, которая видно было не стой ноги встала. Даже поругалась с какой-то женщиной. Я решил особо не дергать ее.

Жанна Викторовна – отзыв о поезде №025В Цена на мой взгляд завышена. Если немного докинуть, то можно было бы и на самолете долететь без каких-либо проблем. Борщ на завтрак это круто, но тем не менее не отменяет общей стоимости билета. ЗА такие деньги нужно поросенка на вертеле каждому выдавать.

Алексей – отзыв о поезде №025В Поездка прошла хорошо. Единственный минус, который лично для меня был очень важным – не было розеток для верхних полок.