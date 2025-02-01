Расписание поездов Усмань - Тамбов
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Усмань и Тамбов
Маршрут движения поездов Усмань - Тамбов
Расстояние между станциями составляет
173
км.
Приблизительное время следования составляет:
3 ч. 25 мин.
-
3 ч. 12 мин. –
время в пути на поезде 506С (самый быстрый поезд);
-
3 ч. 32 мин. –
время в пути на поезде 513С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 4
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Усмань - Тамбов
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления из Усмань:
Популярные направления в Тамбов:
Карта маршрута Усмань
- Тамбов
Стоимость билетов на поезд Усмань - Тамбов по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 2308 рублей.
-
Купе: 3462 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Конечно, поезд очень старый. Но не смотря на это персонал очень старается и делается все возможное чтобы пассажиры были довольны поездкой! Поставлю поезду твердую 4!
Раздосадовало только то, что в купе не работали розетки, когда нужно было подзарядить телефон. Как сказала проводница – они уже там давно не работают. Вопрос – почему этим никто не занимается, а мы такие деньги большие платим за это все?
Забавно, но сейчас кипяток в поезде и туалет стоят на вторых местах после очереди к розетке, которая была только в корридоре. Как можно не позаботиться в современных реалиях за то чтобы в вагоне всем хватило электричества чтобы подзарядить свои телефоны?
Поездка мне очень понравилась. Ехала я в плацкарте. Проводница была внимательная женщина. Не навязывалась. У нас в меру хорошо работал кондиционер. Во всяком случае очень жарко не было и на том спасибо.
Всю дорогу за стенкой я слушала ночью храп который не давал мне нормально заснуть. Это было невозможно терпеть. И ничего же не сделаешь. Он же храпит не специально
Спасибо за хорошую поездку. В наших поездах очень хорошие проводницы. Их нужно холить и лилеить. Вообще умнички.
В поезде было жарко, ехали и мучились. На счет обслуживающего персонала ничего не могу сказать ни плохого, ни хорошего. Обычные проводницы. Где-то подмели. Где-то забыли.
Забавные двойные стандарты у нас. Был начальник поезда, который ходил и спрашивал, все ли хорошо. Я сказал, что не доволен тем, что туалет грязный и не мылся. Он сказал, что якобы по их внутреннему регламенту, туалет должен мыться раз в 4 часа. НО!!! За все 20 часов которые мы провели в поезде его НИ РАЗУ никто не убрал.
Спасибо, поездка принесла только положительные эмоции! Благодарю.
Поезд нормальный. Кондиционер работал. Кипяток был всегда. В туалете, который рядом с купе проводников, всегда были в наличии мыло, т/б и прочее. В другой не ходила, не знаю, как там. Но огромный минус - эти длинные стоянки. Просто невыносимо! Неужели нельзя это как-то решить?
Обычный купейный вагон. Но чисто. Видно, что убираются на совесть. В туалете тоже свежо. Не воняет. В уборной есть мыло, освежитель воздуха, т. бумага и одноразовые накладки на унитаз. Расстраивает одно – бешеные цены. Пакетик кофе больше 50 рублей.
Странные вещи творились – ночью тупо выключилось отопление, а проводников на месте в вагоне не оказалось. По итогу замерзли очень сильно, ребенок продрог, слава богу не заболел. Я не знаю, что там у вас за неполадки такое, но вырубать отопление в декабре в поезде это такое себе приключение!
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