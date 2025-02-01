Екатерина Валентиновна – отзыв о поезде №459В Ехали с дочкой и мужем. В вагоне был дичайший кондиционер. Заморозил не только нас но и всех в вагоне. Периодически просили его выключить. Вот так всегда в поездах. Или вообще не работает ничего. Или работает так, что лучше бы не работало.

Донецкий Владимир Иванович – отзыв о поезде №459В Вагон не новый но чистый. Постельное белье чистое. Без дырок и пятен. Подушка более-менее удобная, спать можно. Проводница не навязывалась и не пыталась продать лотерейку. Что уже само по себе супер.

Просто Катя – отзыв о поезде №459В В вагоне было чисто. В туалете постоянно не было бумаги. Только принесет проводник – через пол часа ее нет. Ощущение что кто-то её забирал себе чтобы дома потом пользоваться. Вообще обнищали люди.

Светлана Анатольевна – отзыв о поезде №292М Все прошло хорошо. Проводница приятная женщина. В соседнем купе ехала пара с маленьким ребенком который доставлял мне раздражение. Но я все понимаю, поэтому терпела. :roll:

Валентин – отзыв о поезде №292М Ехал в 5 вагоне 10.01.2021. Все было на уровне. Проводник вежливый, в поезде аккуратно. Немного неудобное на мой взгляд время отправления поезда.

Виктория А – отзыв о поезде №292М Когда сели ночью было очень холодно ехать! Пока включили отопление и более-менее вагон прогрелся – уже было 7 утра. Чуть не заболела! Нельзя так с пассажирами! Нужно обогревать вагон заранее!

Земфира – отзыв о поезде №156М Персонал отличный, очень внимательный и заботливый. Но вот на верхних полках совсем мало места, не развернуться. И при этом я не такая уж и широкая, есть намного более габаритные дамы. Тело очень как-то быстро затекает.

Николай В, – отзыв о поезде №156М Спасибо за отличную поездку. Мы с женой остались очень довольны. Не всегда встретишь таких доброжелательных проводницы, которые так и светятся. Это сразу видно и ехать становится вдвойне приятнее.

Анастасия Викторовна – отзыв о поезде №156М Здравствуйте. Поездка прошла хорошо, за единственным исключением. У нас было место рядом с туалетом, во время поездки там что-то сломалось и его закрыли. Благо закончилась толкотня, но вот запашок периодически прилетал не самый приятный.

Андрей Малышев – отзыв о поезде №126Э Хороший поезд. У меня нет негативного впечатления. Вагон относительно новый. Ничего не скрипит, только туалет очень шумный. Розетки в купе есть, правда, слишком медленно заряжают. В целом все хорошо!

Настя – отзыв о поезде №126Э Специально брала билет в купейный вагон. В целом довольна, если не считать амбре из биотуалета под конец пути следования. Розетки в вагоне есть, работают хорошо. Табло тоже присутствует.

Оля – отзыв о поезде №126Э Всем доброго времени суток Я хочу оставить отзыв об этом поезде, потому что это мой самый любимый в этом направлении поезд. Едет очень быстро, Я езжу на поездах примерно раз в 2 недели в связи с работой и в этом поезде всегда чисто и уютно.

Марианна – отзыв о поезде №505В В вагоне был кондиционер и хорошо работала вентиляция. Всю поездку поддерживался хороший уровень обслуживания. Проводницы свое дело знали.

Власов Геннадий Петрович – отзыв о поезде №505В Всю ночь мне пришлось слушать храп причем с двух сторон!!! Это невыносимо. Мало того что поезд дергался когда ехал, так еще и эти двое в унисон храпака давали так что пол вагона не спало!!!

Светлана М. – отзыв о поезде №505В Розетки работали и это было для меня самым важным, так как по дороге делала проекты на ноутбуке. Поездкой осталась по итогу довольна, спасибо.

Инга А – отзыв о поезде №513В Мдааа…. Я реально думала, что таких поездов уже не существует, однако как оказалось – я сильно ошибалась. Такие поезда есть и это ужасно. Все старое и пошарпанное, все трясется и дребезжит так, что невозможно нормально ехать спокойно.

Валентин Николаевич – отзыв о поезде №513В В вагоне стойкий неприятный запах старости и грязи, который никакими средствами уже не вымоешь. Грязные туалеты. Я не первый раз езжу на поезде, но такое реально впервые со мной.

Анна – отзыв о поезде №513В Что сказать. Когда ехали – наш кондиционер сначала еле дул и часто отключался. А после этого через некоторое время вообще перестал работать. Последние часы поездки жарились в прямом смысле слова.

Наталия Дмитриевна – отзыв о поезде №533М Никогда больше не поеду на этом говнопоезде. Вагонам по 70 лет, без ремонта. Реально, как в свинарнике. Мне кажется что вагоны со свиньями и того чище.

Антон – отзыв о поезде №533М Поезд гораздо выгоднее и удобнее, чем ехать на автобусе. Я постоянно раньше ездил на автобусе и после него были неприятные ощущения в спине. На поезде можно развалиться и нормально проехать, даже поспать.

Диана – отзыв о поезде №533М Когда покупали билет думали что будет новый вагон, потому что стоимость за двоих хотела в космос улететь. Каково же было наше разочарование, когда мы увидели, на каком говне нам придется ехать. За то что по факту получили нужно было в 3 раза меньше за билеты платить.

Людмила – отзыв о поезде №293А Вагон прицепили старый, в купе дверь закрывается плохо, запах в вагоне отвратительный, вагон полупустой, нет вайфая, в туалетах бумага серая, для рук рвётся, ужас!!!

Евгений – отзыв о поезде №293А Приятный запах в вагоне, интерьер хороший, ехать на этом поезде одно удовольствие, поездка прошла не заметно, зато с максимальным комфортом и удалось немного сэкономить на билете

Роман – отзыв о поезде №293А С Севера на Юг само по себе приятно ехать, а ехать с комфортом, как я ехал, вдвойне приятно. За комфорт спасибо проводнику нашего вагона. Я замети, что всех кто должен был выходить на разных станциях он обязательно предупреждал. Вежливый и приятный молодой человек. Поездка комфортная.

Людмила Мандрыкина – отзыв о поезде №115А Я ехала почти 2е суток из СПБ в Адлер(13 вагон).Путешествие было комфортно,благодаря профессионализму проводника Мещаниновой Елизаветы.Кондиционер,туалет,кипяток- в рабочем режиме.Постельное бельё,порядок в вагоне,чистота-на высшем уровне.Полный вагон пассажиров с маленькими детьми были реально довольны работой Елизаветы.Прошу отметить Мещанинову Е.(Воронеж.бригада проводников) за отличное выполнение работы в высокий "горячий" сезон.

Илья – отзыв о поезде №115А Раньше боялся ездить на поездах. Были опасения что это будет некомфортно, долго и нудно.Поезд №115а опроверг мои опасения, напротив поездка выдалась лучше чем я ожидал, во время поездки все было отлично.

анна абрамова – отзыв о поезде №115А Так шикарно еще не ездила на поезде. Пришлось через Питер ехать не на прямую, а с пересадкой на этом поезде. Ну скажу что прям шикарно проехала и не устала. Услуга на услуге и чисто. Проводники просто прелесть.

Роман Юрьевич – отзыв о поезде №237Ч нормальный поезд. Белье чистое, чай и кофе вкусные. Также продавали еще много всякой еды, если с собой ничего не брали, то с голоду бы не померли) Советую не брать билет на места рядом с туалетом, потому что будут постоянно ляпать дверями и слышно как смывают.

Света – отзыв о поезде №237Ч Понравилось чистое и белоснежное белье, которое нам выдали. Серьезный большой минус в том, что нельзя было открыть форточку, потому что в вагоне был установлен кондиционер. Я так и не поняла почему но проводница сказала что никак. Сам же кондиционер на мой взгляд работал некорректно, потому что когда выходили в тамбур сразу ощущалось что там воздух чище и свежее.