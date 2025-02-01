Так себе поезд. Пыльные окна которые мылись наверное в прошлом веке. Грязный туалет, такой что сходить противно было. В остальном обычные российские реалии
Благодарю за хорошую поездку. Ехал с женой и ребенком из Ростова в сентябре 2021 и нам все понравилось. Брали плацкарт. Стоимость билетов полностью соответствует качеству.
Если бы не женщина-пассажирка с огроменными сумками с которой мне пришлось поругаться, то все было бы очень даже хорошо. Но из-за этого инцидента общее впечатление о поезде было подпорчено. Плюс эти мужики которые храпят по ночам так что пол вагона не может заснуть.
Поезд очень чистый. Не ожидала такого. Проводник внимательный мужчина. Делал все четко и вовремя, как швейцарские часы.
Ехал в 10 вагоне. Проводница очень понравилась. Общительная и доброжелательная. Заранее предупреждала людей перед их остановками. В вагоне несколько раз подметала и протирала тряпочкой окна.
Если не придираться – то вполне нормальный поезд. Что мне не понравилось? Что в туалетах было грязно и за то время как мы ехали – я ни разу не видела, чтобы их мыли.
Поездка прошла просто ужасно. В купе было очень душно, такое ощущение что кондционера не было, хотя говорили что он был, просто работает слабо. Я вся спариалсь, такое чувство что прошла через пару кругов ада, пока доехала.
Хороший поезд, вежливые проводницы. Очень понравилось отношение к пассажирам, давно не получал такого удовольствия от общения.
На мой взгляд стоимость билетов сильно завышена. Хотелось бы видеть билеты как минимум на 30% дешевле. Или меняйте что-нибудь в поезде, потому что за такие деньги я должна передвигаться по железным дорогам как на ВИП ложе.
Спокойно доехала до Москвы, без приключений. На станциях выходила и бросилось в глаза, проводники в основном парни, да парни красивые. Жаль что в нашем вагоне девушка проводница была. Хорошо доехала.
Довелось ехать этим поездом туда и обратно. Все без нареканий! Все чистое и новое, в идеальном состоянии. Проводники очень вежливые. За порядком следят на всем пути следования. Поэтому в вагоне и туалетах чистота.
Никаких претензий к состоянию вагона нет! Всё отлично! В купе наведён отличный порядок. Биотуалет в надлежащем состоянии. Всё, что нужно для комфорта пассажиров, есть. Полки в нормальном состоянии. Жаль, что нет табло.
Всем привет! Поделюсь впечатлениями о поездке на этом поезде. В вагоне было очень душно ехать. Как сели – уже через часа 2 было невозможно. Вентиляция совсем не работала. И что ужасно – в купе нельзя было открыть форточку потому что окна без форточек.
Розетки в вагоне не работали совсем. Проводница сказала что уже давно. Почему до сих пор н исправлен этот косяк!? За что мы платим деньги, когда садимся в такой поезд? Я хочу как минимум иметь возможность зарядить свой сотовый телефон!!!
По сравнению с большинством поездов этот просто прекрасен! Туалеты всю дорогу работали безотказно. Спасибо что поставили биотуалеты. Температура в вагоне была слегка завышена но тоже нормально. Лучше пусть жарко, чем мерзнуть.
Добрый день. На протяжении всей поездки было немного душно, но форточка не открывалась. Понравилось то. Что нам выдали полностью новое постельное белье. У меня сложилось впечатление, что его ни разу еще не использовали.
Не знаю почему-то у нас не работал кондиционер и охлаждения не было на верхней полке было жарко и неприятно ехать.
Благодарю за замечательное путешествие, которое стало таким благодаря хорошей и слаженной работе персонала. Проводницы были просто молодцы. В вагоне старались поддерживать чистоту и порядок. При мне 2 раза делали влажную уборку. Я очень доволна.
Поездка прошла хорошо. Хотелось бы только проводников немного более приветливых. В вагоне было периодически жарко, пока проводница не включала кондиционер. Но потом опять выключала, не понимаю для чего так делать, можно было бы просто включить и не трогать.
Интернета не было, у нас были 2 розетки, из которых 1 работала исправно, вторая вообще не работала. В вагоне было чисто, периодически по ходу движения делали даже влажную уборку. Поезд на 4 из 5.
Все было бы прекрасно, если бы не семья с 2 маленькими детьми, которые постоянно орали и занимались какой-то ерундой. Я люблю в поездке когда тихо и спокойно, а маленькие дели портят весь отдых. Предлагаю пассажиров с детьми селить в отдельные вагоны.