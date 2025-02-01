Алинка – отзыв о поезде №191С Так себе поезд. Пыльные окна которые мылись наверное в прошлом веке. Грязный туалет, такой что сходить противно было. В остальном обычные российские реалии

СЕРГЕЙ – отзыв о поезде №191С Благодарю за хорошую поездку. Ехал с женой и ребенком из Ростова в сентябре 2021 и нам все понравилось. Брали плацкарт. Стоимость билетов полностью соответствует качеству.

Инна – отзыв о поезде №191С Если бы не женщина-пассажирка с огроменными сумками с которой мне пришлось поругаться, то все было бы очень даже хорошо. Но из-за этого инцидента общее впечатление о поезде было подпорчено. Плюс эти мужики которые храпят по ночам так что пол вагона не может заснуть.

Марина – отзыв о поезде №382С Поезд очень чистый. Не ожидала такого. Проводник внимательный мужчина. Делал все четко и вовремя, как швейцарские часы.

Егор Андреевич – отзыв о поезде №382С Ехал в 10 вагоне. Проводница очень понравилась. Общительная и доброжелательная. Заранее предупреждала людей перед их остановками. В вагоне несколько раз подметала и протирала тряпочкой окна.

Лариса – отзыв о поезде №382С Если не придираться – то вполне нормальный поезд. Что мне не понравилось? Что в туалетах было грязно и за то время как мы ехали – я ни разу не видела, чтобы их мыли.

Агния – отзыв о поезде №155С Поездка прошла просто ужасно. В купе было очень душно, такое ощущение что кондционера не было, хотя говорили что он был, просто работает слабо. Я вся спариалсь, такое чувство что прошла через пару кругов ада, пока доехала.

Станислав Валерьевич – отзыв о поезде №155С Хороший поезд, вежливые проводницы. Очень понравилось отношение к пассажирам, давно не получал такого удовольствия от общения.

Катрин – отзыв о поезде №155С На мой взгляд стоимость билетов сильно завышена. Хотелось бы видеть билеты как минимум на 30% дешевле. Или меняйте что-нибудь в поезде, потому что за такие деньги я должна передвигаться по железным дорогам как на ВИП ложе.

Люба – отзыв о поезде №126С Спокойно доехала до Москвы, без приключений. На станциях выходила и бросилось в глаза, проводники в основном парни, да парни красивые. Жаль что в нашем вагоне девушка проводница была. Хорошо доехала.

Дарья Холодова – отзыв о поезде №126С Довелось ехать этим поездом туда и обратно. Все без нареканий! Все чистое и новое, в идеальном состоянии. Проводники очень вежливые. За порядком следят на всем пути следования. Поэтому в вагоне и туалетах чистота.

Эмма – отзыв о поезде №126С Никаких претензий к состоянию вагона нет! Всё отлично! В купе наведён отличный порядок. Биотуалет в надлежащем состоянии. Всё, что нужно для комфорта пассажиров, есть. Полки в нормальном состоянии. Жаль, что нет табло.

Марина – отзыв о поезде №273В Всем привет! Поделюсь впечатлениями о поездке на этом поезде. В вагоне было очень душно ехать. Как сели – уже через часа 2 было невозможно. Вентиляция совсем не работала. И что ужасно – в купе нельзя было открыть форточку потому что окна без форточек.

Светлана Спиридович – отзыв о поезде №273В Розетки в вагоне не работали совсем. Проводница сказала что уже давно. Почему до сих пор н исправлен этот косяк!? За что мы платим деньги, когда садимся в такой поезд? Я хочу как минимум иметь возможность зарядить свой сотовый телефон!!!

Павел – отзыв о поезде №273В По сравнению с большинством поездов этот просто прекрасен! Туалеты всю дорогу работали безотказно. Спасибо что поставили биотуалеты. Температура в вагоне была слегка завышена но тоже нормально. Лучше пусть жарко, чем мерзнуть.

Степан – отзыв о поезде №111В Добрый день. На протяжении всей поездки было немного душно, но форточка не открывалась. Понравилось то. Что нам выдали полностью новое постельное белье. У меня сложилось впечатление, что его ни разу еще не использовали.

Катя Лопатина – отзыв о поезде №111В Не знаю почему-то у нас не работал кондиционер и охлаждения не было на верхней полке было жарко и неприятно ехать.

Юлия Абрамова – отзыв о поезде №111В Благодарю за замечательное путешествие, которое стало таким благодаря хорошей и слаженной работе персонала. Проводницы были просто молодцы. В вагоне старались поддерживать чистоту и порядок. При мне 2 раза делали влажную уборку. Я очень доволна.

Инга – отзыв о поезде №248С Поездка прошла хорошо. Хотелось бы только проводников немного более приветливых. В вагоне было периодически жарко, пока проводница не включала кондиционер. Но потом опять выключала, не понимаю для чего так делать, можно было бы просто включить и не трогать.

Валентин – отзыв о поезде №248С Интернета не было, у нас были 2 розетки, из которых 1 работала исправно, вторая вообще не работала. В вагоне было чисто, периодически по ходу движения делали даже влажную уборку. Поезд на 4 из 5.