Расписание поездов Усмань - Подгорное
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Усмань и Подгорное
Маршрут движения поездов Усмань - Подгорное
Расстояние между станциями составляет
200
км.
Приблизительное время следования составляет:
5 ч. 39 мин.
-
4 ч. 2 мин. –
время в пути на поезде 126Э (самый быстрый поезд);
-
6 ч. 32 мин. –
время в пути на поезде 459В (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 7
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Усмань - Подгорное
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления из Усмань:
Карта маршрута Усмань
- Подгорное
Стоимость билетов на поезд Усмань - Подгорное по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 2436 рублей.
-
Купе: 3654 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ехали с дочкой и мужем. В вагоне был дичайший кондиционер. Заморозил не только нас но и всех в вагоне. Периодически просили его выключить. Вот так всегда в поездах. Или вообще не работает ничего. Или работает так, что лучше бы не работало.
Вагон не новый но чистый. Постельное белье чистое. Без дырок и пятен. Подушка более-менее удобная, спать можно. Проводница не навязывалась и не пыталась продать лотерейку. Что уже само по себе супер.
В вагоне было чисто. В туалете постоянно не было бумаги. Только принесет проводник – через пол часа ее нет. Ощущение что кто-то её забирал себе чтобы дома потом пользоваться. Вообще обнищали люди.
На протяжении всей поездки ловила себя на мысли, как же приятно ехать! Ощущение было, что как будто я дома.
Приветствую всех. С чего начать даже не знаю. Всего перечислять не буду, остановлюсь на главном. Вагоны старые а отсюда и все неприятности. Скрипы, вековая грязь в углах, которая видимо просто так никуда не пропадает. В общем, полная дичь.
Мне поезд понравился, доехал с комфортом и без опозданий.
Отличная поездка. Спасибо всем! Попался даже приятный собеседник среди попутчиков, с которым проболтали несколько часов.
Добрый день. Выскажу свое мнение. Отношение цена/качество на мой взгляд удовлетворительное. Не хорошо, а именно удовлетворительно. Потому что персонал был очень хорошим, но вот состояние туалетов трэш.
Проводницы очень шумно ходили ночью! Разговаривали и ржали как днем! А ничего что люди спят!? Что даже на остановках иногда просыпаешься!!! А тут еще и они поддавали шума. Не выспалась и весь день была разбита.
Хороший поезд. У меня нет негативного впечатления. Вагон относительно новый. Ничего не скрипит, только туалет очень шумный. Розетки в купе есть, правда, слишком медленно заряжают. В целом все хорошо!
Специально брала билет в купейный вагон. В целом довольна, если не считать амбре из биотуалета под конец пути следования. Розетки в вагоне есть, работают хорошо. Табло тоже присутствует.
Всем доброго времени суток Я хочу оставить отзыв об этом поезде, потому что это мой самый любимый в этом направлении поезд. Едет очень быстро, Я езжу на поездах примерно раз в 2 недели в связи с работой и в этом поезде всегда чисто и уютно.
В вагоне был кондиционер и хорошо работала вентиляция. Всю поездку поддерживался хороший уровень обслуживания. Проводницы свое дело знали.
Всю ночь мне пришлось слушать храп причем с двух сторон!!! Это невыносимо. Мало того что поезд дергался когда ехал, так еще и эти двое в унисон храпака давали так что пол вагона не спало!!!
Розетки работали и это было для меня самым важным, так как по дороге делала проекты на ноутбуке. Поездкой осталась по итогу довольна, спасибо.
Мдааа…. Я реально думала, что таких поездов уже не существует, однако как оказалось – я сильно ошибалась. Такие поезда есть и это ужасно. Все старое и пошарпанное, все трясется и дребезжит так, что невозможно нормально ехать спокойно.
В вагоне стойкий неприятный запах старости и грязи, который никакими средствами уже не вымоешь. Грязные туалеты. Я не первый раз езжу на поезде, но такое реально впервые со мной.
Что сказать. Когда ехали – наш кондиционер сначала еле дул и часто отключался. А после этого через некоторое время вообще перестал работать. Последние часы поездки жарились в прямом смысле слова.
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