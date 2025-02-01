Екатерина Валентиновна – отзыв о поезде №459В Ехали с дочкой и мужем. В вагоне был дичайший кондиционер. Заморозил не только нас но и всех в вагоне. Периодически просили его выключить. Вот так всегда в поездах. Или вообще не работает ничего. Или работает так, что лучше бы не работало.

Донецкий Владимир Иванович – отзыв о поезде №459В Вагон не новый но чистый. Постельное белье чистое. Без дырок и пятен. Подушка более-менее удобная, спать можно. Проводница не навязывалась и не пыталась продать лотерейку. Что уже само по себе супер.

Просто Катя – отзыв о поезде №459В В вагоне было чисто. В туалете постоянно не было бумаги. Только принесет проводник – через пол часа ее нет. Ощущение что кто-то её забирал себе чтобы дома потом пользоваться. Вообще обнищали люди.

Жанна – отзыв о поезде №077Ч На протяжении всей поездки ловила себя на мысли, как же приятно ехать! Ощущение было, что как будто я дома.

Светлана Андреевна – отзыв о поезде №077Ч Приветствую всех. С чего начать даже не знаю. Всего перечислять не буду, остановлюсь на главном. Вагоны старые а отсюда и все неприятности. Скрипы, вековая грязь в углах, которая видимо просто так никуда не пропадает. В общем, полная дичь.

Анна Богинская – отзыв о поезде №377Я Отличная поездка. Спасибо всем! Попался даже приятный собеседник среди попутчиков, с которым проболтали несколько часов.

Илья Гордей – отзыв о поезде №377Я Добрый день. Выскажу свое мнение. Отношение цена/качество на мой взгляд удовлетворительное. Не хорошо, а именно удовлетворительно. Потому что персонал был очень хорошим, но вот состояние туалетов трэш.

Мария – отзыв о поезде №377Я Проводницы очень шумно ходили ночью! Разговаривали и ржали как днем! А ничего что люди спят!? Что даже на остановках иногда просыпаешься!!! А тут еще и они поддавали шума. Не выспалась и весь день была разбита.

Андрей Малышев – отзыв о поезде №126Э Хороший поезд. У меня нет негативного впечатления. Вагон относительно новый. Ничего не скрипит, только туалет очень шумный. Розетки в купе есть, правда, слишком медленно заряжают. В целом все хорошо!

Настя – отзыв о поезде №126Э Специально брала билет в купейный вагон. В целом довольна, если не считать амбре из биотуалета под конец пути следования. Розетки в вагоне есть, работают хорошо. Табло тоже присутствует.

Оля – отзыв о поезде №126Э Всем доброго времени суток Я хочу оставить отзыв об этом поезде, потому что это мой самый любимый в этом направлении поезд. Едет очень быстро, Я езжу на поездах примерно раз в 2 недели в связи с работой и в этом поезде всегда чисто и уютно.

Марианна – отзыв о поезде №505В В вагоне был кондиционер и хорошо работала вентиляция. Всю поездку поддерживался хороший уровень обслуживания. Проводницы свое дело знали.

Власов Геннадий Петрович – отзыв о поезде №505В Всю ночь мне пришлось слушать храп причем с двух сторон!!! Это невыносимо. Мало того что поезд дергался когда ехал, так еще и эти двое в унисон храпака давали так что пол вагона не спало!!!

Светлана М. – отзыв о поезде №505В Розетки работали и это было для меня самым важным, так как по дороге делала проекты на ноутбуке. Поездкой осталась по итогу довольна, спасибо.

Инга А – отзыв о поезде №513В Мдааа…. Я реально думала, что таких поездов уже не существует, однако как оказалось – я сильно ошибалась. Такие поезда есть и это ужасно. Все старое и пошарпанное, все трясется и дребезжит так, что невозможно нормально ехать спокойно.

Валентин Николаевич – отзыв о поезде №513В В вагоне стойкий неприятный запах старости и грязи, который никакими средствами уже не вымоешь. Грязные туалеты. Я не первый раз езжу на поезде, но такое реально впервые со мной.