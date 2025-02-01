Расписание поездов Усмань - Ожерелье
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Усмань и Ожерелье
Маршрут движения поездов Усмань - Ожерелье
Расстояние между станциями составляет
382
км.
Приблизительное время следования составляет:
9 ч. 9 мин.
-
7 ч. 49 мин. –
время в пути на поезде 025В (самый быстрый поезд);
-
10 ч. 38 мин. –
время в пути на поезде 517С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 3
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Усмань - Ожерелье
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Усмань
- Ожерелье
Стоимость билетов на поезд Усмань - Ожерелье по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 3070 рублей.
-
Купе: 4605 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Поездкой в целом мы остались довольны. Приличный поезд, достаточно чистый. Проводницы «бывалые», это сразу видно. Единственный дискомфорт принесло наличие малого количества розеток.
Наша поездка была очень комфортная и спокойная. Проводник был внимательным. Туалет и вагон держал в чистоте. Мы ехали с маленьким ребенком 3 лет – вообще никаких нареканий не имеем.
Как только мы зашли в вагон – сразу стал понятен весь уровень, потому что в вагоне реально просто воняло какими-то какашками. Туалет был грязным, мылся может неделю назад. Подстилки для унитаза закончились очень быстро, их по итогу так никто и не поменял. Уборка делалась только один раз.
Что сказать. Ехали почти всю дорогу днем без кондиционра, все буквально жарились и обливались 7 потами, особенно на технических стоянках. На улицу не выйти и сидишь там варишься. Зато в 9 вечера взяли и врубили кондиционер на полную катушку идиоты, как итог все с соплями приехали.
Неужели наша железная дорога настолько обнищала, что не может банально привести в порядок вагоны хотя бы чтобы было то, что заявлено в билете при покупке?
Спасибо за клёвую поездку! Отдельная благодарность нашей проводнице Алине Валерьевне, которая всю дорогу так круто нас обслуживала!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))
Цена на мой взгляд завышена. Если немного докинуть, то можно было бы и на самолете долететь без каких-либо проблем. Борщ на завтрак это круто, но тем не менее не отменяет общей стоимости билета. ЗА такие деньги нужно поросенка на вертеле каждому выдавать.
Поездка прошла хорошо. Единственный минус, который лично для меня был очень важным – не было розеток для верхних полок.
Поезд нормальный, сервис тоже хороший. Очень не люблю, когда поезда стоят на остановках по 40 минут, тут такого нет. Быстро и четко едет в Москву.
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