Катя – отзыв о поезде №513С Конечно, поезд очень старый. Но не смотря на это персонал очень старается и делается все возможное чтобы пассажиры были довольны поездкой! Поставлю поезду твердую 4!

Искандер – отзыв о поезде №513С Раздосадовало только то, что в купе не работали розетки, когда нужно было подзарядить телефон. Как сказала проводница – они уже там давно не работают. Вопрос – почему этим никто не занимается, а мы такие деньги большие платим за это все?

Татьяна Валентиновна – отзыв о поезде №513С Забавно, но сейчас кипяток в поезде и туалет стоят на вторых местах после очереди к розетке, которая была только в корридоре. Как можно не позаботиться в современных реалиях за то чтобы в вагоне всем хватило электричества чтобы подзарядить свои телефоны?

Алёна – отзыв о поезде №460С Поездка мне очень понравилась. Ехала я в плацкарте. Проводница была внимательная женщина. Не навязывалась. У нас в меру хорошо работал кондиционер. Во всяком случае очень жарко не было и на том спасибо.

Лариса Геннадьевна – отзыв о поезде №460С Всю дорогу за стенкой я слушала ночью храп который не давал мне нормально заснуть. Это было невозможно терпеть. И ничего же не сделаешь. Он же храпит не специально

Вадим Верещагин – отзыв о поезде №460С Спасибо за хорошую поездку. В наших поездах очень хорошие проводницы. Их нужно холить и лилеить. Вообще умнички.

Галина Федорчук – отзыв о поезде №506С В поезде было жарко, ехали и мучились. На счет обслуживающего персонала ничего не могу сказать ни плохого, ни хорошего. Обычные проводницы. Где-то подмели. Где-то забыли.

Игнат Забойный – отзыв о поезде №506С Забавные двойные стандарты у нас. Был начальник поезда, который ходил и спрашивал, все ли хорошо. Я сказал, что не доволен тем, что туалет грязный и не мылся. Он сказал, что якобы по их внутреннему регламенту, туалет должен мыться раз в 4 часа. НО!!! За все 20 часов которые мы провели в поезде его НИ РАЗУ никто не убрал.

Диана Калинина – отзыв о поезде №124В Поезд нормальный. Кондиционер работал. Кипяток был всегда. В туалете, который рядом с купе проводников, всегда были в наличии мыло, т/б и прочее. В другой не ходила, не знаю, как там. Но огромный минус - эти длинные стоянки. Просто невыносимо! Неужели нельзя это как-то решить?

Лена Глухова – отзыв о поезде №124В Обычный купейный вагон. Но чисто. Видно, что убираются на совесть. В туалете тоже свежо. Не воняет. В уборной есть мыло, освежитель воздуха, т. бумага и одноразовые накладки на унитаз. Расстраивает одно – бешеные цены. Пакетик кофе больше 50 рублей.