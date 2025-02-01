Так себе поезд. Пыльные окна которые мылись наверное в прошлом веке. Грязный туалет, такой что сходить противно было. В остальном обычные российские реалии
Благодарю за хорошую поездку. Ехал с женой и ребенком из Ростова в сентябре 2021 и нам все понравилось. Брали плацкарт. Стоимость билетов полностью соответствует качеству.
Если бы не женщина-пассажирка с огроменными сумками с которой мне пришлось поругаться, то все было бы очень даже хорошо. Но из-за этого инцидента общее впечатление о поезде было подпорчено. Плюс эти мужики которые храпят по ночам так что пол вагона не может заснуть.
Поезд очень чистый. Не ожидала такого. Проводник внимательный мужчина. Делал все четко и вовремя, как швейцарские часы.
Ехал в 10 вагоне. Проводница очень понравилась. Общительная и доброжелательная. Заранее предупреждала людей перед их остановками. В вагоне несколько раз подметала и протирала тряпочкой окна.
Если не придираться – то вполне нормальный поезд. Что мне не понравилось? Что в туалетах было грязно и за то время как мы ехали – я ни разу не видела, чтобы их мыли.
Поездкой в целом мы остались довольны. Приличный поезд, достаточно чистый. Проводницы «бывалые», это сразу видно. Единственный дискомфорт принесло наличие малого количества розеток.
Наша поездка была очень комфортная и спокойная. Проводник был внимательным. Туалет и вагон держал в чистоте. Мы ехали с маленьким ребенком 3 лет – вообще никаких нареканий не имеем.
Как только мы зашли в вагон – сразу стал понятен весь уровень, потому что в вагоне реально просто воняло какими-то какашками. Туалет был грязным, мылся может неделю назад. Подстилки для унитаза закончились очень быстро, их по итогу так никто и не поменял. Уборка делалась только один раз.
Поездка прошла просто ужасно. В купе было очень душно, такое ощущение что кондционера не было, хотя говорили что он был, просто работает слабо. Я вся спариалсь, такое чувство что прошла через пару кругов ада, пока доехала.
Хороший поезд, вежливые проводницы. Очень понравилось отношение к пассажирам, давно не получал такого удовольствия от общения.
На мой взгляд стоимость билетов сильно завышена. Хотелось бы видеть билеты как минимум на 30% дешевле. Или меняйте что-нибудь в поезде, потому что за такие деньги я должна передвигаться по железным дорогам как на ВИП ложе.
Большое спасибо нашей проводнице. Очень нам помогла с багажом и на протяжении всей дороги была очень внимательной.
Было очень жарко. Вагон нагрелся очень сильно, до температуры +33 градуса на солнце, после чего остывал еще черт знает сколько. Проводник был какой-то неопытный мальчик. Пытался включить кондиционер, но оказалось что он сломан. Розетки в купе тоже не работали вообще. Полнейший мрак этот ваш 135-ый
В поезде было не так чисто, как хотелось бы. Проводницы старались и делали все, что моли. Но все равно не до конца все успевали. Видно было, что сильно уставшие и задолбанные.
Ничего не могу плохого сказать про этот поезд. Температура была комфортной, проводницы хорошо обслуживали и никаких претензий на их счет нет. Может только что цена высоковата, но за 2 суток езды тоже норм.
Двери работают хорошо (это для меня очень важно после одной предыдущей поездки), в вагоне чисто, в туалете тоже. Все принадлежности на месте. Единственная проблемка, если ее так можно назвать, была только с тем, что когда зашла – на моем месте была неубранная койка от предыдущего пассажира.
Поездка прошла идеально. Поезд стоит своих денег, рекомендую.
Спокойно доехала до Москвы, без приключений. На станциях выходила и бросилось в глаза, проводники в основном парни, да парни красивые. Жаль что в нашем вагоне девушка проводница была. Хорошо доехала.
Довелось ехать этим поездом туда и обратно. Все без нареканий! Все чистое и новое, в идеальном состоянии. Проводники очень вежливые. За порядком следят на всем пути следования. Поэтому в вагоне и туалетах чистота.
Никаких претензий к состоянию вагона нет! Всё отлично! В купе наведён отличный порядок. Биотуалет в надлежащем состоянии. Всё, что нужно для комфорта пассажиров, есть. Полки в нормальном состоянии. Жаль, что нет табло.
Всем привет! Поделюсь впечатлениями о поездке на этом поезде. В вагоне было очень душно ехать. Как сели – уже через часа 2 было невозможно. Вентиляция совсем не работала. И что ужасно – в купе нельзя было открыть форточку потому что окна без форточек.
Розетки в вагоне не работали совсем. Проводница сказала что уже давно. Почему до сих пор н исправлен этот косяк!? За что мы платим деньги, когда садимся в такой поезд? Я хочу как минимум иметь возможность зарядить свой сотовый телефон!!!
По сравнению с большинством поездов этот просто прекрасен! Туалеты всю дорогу работали безотказно. Спасибо что поставили биотуалеты. Температура в вагоне была слегка завышена но тоже нормально. Лучше пусть жарко, чем мерзнуть.
Добрый день. На протяжении всей поездки было немного душно, но форточка не открывалась. Понравилось то. Что нам выдали полностью новое постельное белье. У меня сложилось впечатление, что его ни разу еще не использовали.
Не знаю почему-то у нас не работал кондиционер и охлаждения не было на верхней полке было жарко и неприятно ехать.
Благодарю за замечательное путешествие, которое стало таким благодаря хорошей и слаженной работе персонала. Проводницы были просто молодцы. В вагоне старались поддерживать чистоту и порядок. При мне 2 раза делали влажную уборку. Я очень доволна.
Что сказать. Ехали почти всю дорогу днем без кондиционра, все буквально жарились и обливались 7 потами, особенно на технических стоянках. На улицу не выйти и сидишь там варишься. Зато в 9 вечера взяли и врубили кондиционер на полную катушку идиоты, как итог все с соплями приехали.
Неужели наша железная дорога настолько обнищала, что не может банально привести в порядок вагоны хотя бы чтобы было то, что заявлено в билете при покупке?
Спасибо за клёвую поездку! Отдельная благодарность нашей проводнице Алине Валерьевне, которая всю дорогу так круто нас обслуживала!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))
В поезде было очень грязно. И постоянно то включали то выключали кондиционер. То жарко – то холодно и так по кругу всю дорогу. Под конец уже бесить стало сильно такие перепады. Как будто нет какого то среднего уровня.
Очень некомфортно было стоять на станциях по 30 минут в жару, когда в вагоне не работает ни кондиционер, ни вентиляция. Почему нельзя продумать и сделать что-то с этим? :x
Состояние туалетов не очень. А так поезд как поезд. У нас шторка была привинчена какимми-то болтами и нельзя было завесить.
В процессе поездки было некомфортно. Столько пыли летало в воздухе, а так как я аллергик, мне это было вдвойне тяжело переносить. Не знаю как другие, но у меня сопли были просто рекой всю дорогу. Жесть.
Поездка прошла хорошо, ехал из Армавира.
Раз на раз не приходится. Ездила несколько раз. Если попадется хороший вагон, то поездка пройдет комфортно. Если попадется старый раздолбанный вагон – терпите. Стоимость билетов за последний год сильно выросла, но вот качество почему-то нет. Что делать?
Ехали на поезде Эльбрус 10.03.2021. Скажу так, что можно было бы и получше все обустроить. В вагоне не работал туалет – это раз. Даже из неработающего туалета воняло – это два. Сам по себе наш вагон был такой, что казалось, будто он через пару километров просто сам развалится по дороге и мы не доедем. Но доехали и на том спасибо
Обычный поезд, ничего лишнего. Нормальные проводники, я бы не придирался.
Не понравилось, что в вагоне воняло сигаретами. Я сама не курящая и не переношу запах сигарет, поэтому для меня этот момент был очень неприятен. Кроме этого в туалете отсутствовало мыло. Было еще много мелких моментов, но у меня нет желания их перечислять.
Зашибенный поезд)))) Как всегда нанотехнологии до РЖД еще недошли поэтому кондиционеры работают только тогда, когда поезд находится в движении. На станциях было душно и прям дышать нечем.
Мыла в туалете НЕТ. Мылись только 1 раз и воняли. Проводницы тоже в вагоне считай не было, иногда удавалось словить её, когда та пробегала мимо. У нас постоянно постукивал столик, от чего у меня к концу поездки нервы не выдерживали уже просто.
Брал билеты на этом сайте. Все прошло хорошо. Не понравилось отношение проводницы, которая видно было не стой ноги встала. Даже поругалась с какой-то женщиной. Я решил особо не дергать ее.
Поездка прошла хорошо. Хотелось бы только проводников немного более приветливых. В вагоне было периодически жарко, пока проводница не включала кондиционер. Но потом опять выключала, не понимаю для чего так делать, можно было бы просто включить и не трогать.
Интернета не было, у нас были 2 розетки, из которых 1 работала исправно, вторая вообще не работала. В вагоне было чисто, периодически по ходу движения делали даже влажную уборку. Поезд на 4 из 5.
Все было бы прекрасно, если бы не семья с 2 маленькими детьми, которые постоянно орали и занимались какой-то ерундой. Я люблю в поездке когда тихо и спокойно, а маленькие дели портят весь отдых. Предлагаю пассажиров с детьми селить в отдельные вагоны.
Цена на мой взгляд завышена. Если немного докинуть, то можно было бы и на самолете долететь без каких-либо проблем. Борщ на завтрак это круто, но тем не менее не отменяет общей стоимости билета. ЗА такие деньги нужно поросенка на вертеле каждому выдавать.
Поездка прошла хорошо. Единственный минус, который лично для меня был очень важным – не было розеток для верхних полок.
Поезд нормальный, сервис тоже хороший. Очень не люблю, когда поезда стоят на остановках по 40 минут, тут такого нет. Быстро и четко едет в Москву.
Что сказать про поезд, когда про него нечего сказать? Обычный, старенький но чистый. Проводницы тоже обычные. Просто сел и доехал.
Кажется у нас было что-то неладное с вентиляцией, потому что в вагон свежий воздух еле приходил, приходилось открывать форточки. Розетки в купе отсутствовали. Что тоже большой минус. Хотела подзарядить телефон, пришлось дать его проводнице, чтобы она у себя там где-то вставила в розетку.
Быстро и хорошо доехал до Ожерелья из Воронежа. Если бы поезд не стоял так долго на некоторых остановках, то можно было бы приезжать намного быстрее. Хотя для курящих в этом только плюсы.