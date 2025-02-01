Алинка – отзыв о поезде №191С Так себе поезд. Пыльные окна которые мылись наверное в прошлом веке. Грязный туалет, такой что сходить противно было. В остальном обычные российские реалии

СЕРГЕЙ – отзыв о поезде №191С Благодарю за хорошую поездку. Ехал с женой и ребенком из Ростова в сентябре 2021 и нам все понравилось. Брали плацкарт. Стоимость билетов полностью соответствует качеству.

Инна – отзыв о поезде №191С Если бы не женщина-пассажирка с огроменными сумками с которой мне пришлось поругаться, то все было бы очень даже хорошо. Но из-за этого инцидента общее впечатление о поезде было подпорчено. Плюс эти мужики которые храпят по ночам так что пол вагона не может заснуть.

Марина – отзыв о поезде №382С Поезд очень чистый. Не ожидала такого. Проводник внимательный мужчина. Делал все четко и вовремя, как швейцарские часы.

Егор Андреевич – отзыв о поезде №382С Ехал в 10 вагоне. Проводница очень понравилась. Общительная и доброжелательная. Заранее предупреждала людей перед их остановками. В вагоне несколько раз подметала и протирала тряпочкой окна.

Лариса – отзыв о поезде №382С Если не придираться – то вполне нормальный поезд. Что мне не понравилось? Что в туалетах было грязно и за то время как мы ехали – я ни разу не видела, чтобы их мыли.

Рита – отзыв о поезде №534С Поездкой в целом мы остались довольны. Приличный поезд, достаточно чистый. Проводницы «бывалые», это сразу видно. Единственный дискомфорт принесло наличие малого количества розеток.

Степан Сырадоев – отзыв о поезде №534С Наша поездка была очень комфортная и спокойная. Проводник был внимательным. Туалет и вагон держал в чистоте. Мы ехали с маленьким ребенком 3 лет – вообще никаких нареканий не имеем.

Римма – отзыв о поезде №534С Как только мы зашли в вагон – сразу стал понятен весь уровень, потому что в вагоне реально просто воняло какими-то какашками. Туалет был грязным, мылся может неделю назад. Подстилки для унитаза закончились очень быстро, их по итогу так никто и не поменял. Уборка делалась только один раз.

Агния – отзыв о поезде №155С Поездка прошла просто ужасно. В купе было очень душно, такое ощущение что кондционера не было, хотя говорили что он был, просто работает слабо. Я вся спариалсь, такое чувство что прошла через пару кругов ада, пока доехала.

Станислав Валерьевич – отзыв о поезде №155С Хороший поезд, вежливые проводницы. Очень понравилось отношение к пассажирам, давно не получал такого удовольствия от общения.

Катрин – отзыв о поезде №155С На мой взгляд стоимость билетов сильно завышена. Хотелось бы видеть билеты как минимум на 30% дешевле. Или меняйте что-нибудь в поезде, потому что за такие деньги я должна передвигаться по железным дорогам как на ВИП ложе.

Мирослава – отзыв о поезде №135С Большое спасибо нашей проводнице. Очень нам помогла с багажом и на протяжении всей дороги была очень внимательной.

Николай Игнатьевич – отзыв о поезде №135С Было очень жарко. Вагон нагрелся очень сильно, до температуры +33 градуса на солнце, после чего остывал еще черт знает сколько. Проводник был какой-то неопытный мальчик. Пытался включить кондиционер, но оказалось что он сломан. Розетки в купе тоже не работали вообще. Полнейший мрак этот ваш 135-ый

Аннушка – отзыв о поезде №135С В поезде было не так чисто, как хотелось бы. Проводницы старались и делали все, что моли. Но все равно не до конца все успевали. Видно было, что сильно уставшие и задолбанные.

Николай – отзыв о поезде №121С Ничего не могу плохого сказать про этот поезд. Температура была комфортной, проводницы хорошо обслуживали и никаких претензий на их счет нет. Может только что цена высоковата, но за 2 суток езды тоже норм.

Марина – отзыв о поезде №121С Двери работают хорошо (это для меня очень важно после одной предыдущей поездки), в вагоне чисто, в туалете тоже. Все принадлежности на месте. Единственная проблемка, если ее так можно назвать, была только с тем, что когда зашла – на моем месте была неубранная койка от предыдущего пассажира.

Люба – отзыв о поезде №126С Спокойно доехала до Москвы, без приключений. На станциях выходила и бросилось в глаза, проводники в основном парни, да парни красивые. Жаль что в нашем вагоне девушка проводница была. Хорошо доехала.

Дарья Холодова – отзыв о поезде №126С Довелось ехать этим поездом туда и обратно. Все без нареканий! Все чистое и новое, в идеальном состоянии. Проводники очень вежливые. За порядком следят на всем пути следования. Поэтому в вагоне и туалетах чистота.

Эмма – отзыв о поезде №126С Никаких претензий к состоянию вагона нет! Всё отлично! В купе наведён отличный порядок. Биотуалет в надлежащем состоянии. Всё, что нужно для комфорта пассажиров, есть. Полки в нормальном состоянии. Жаль, что нет табло.

Марина – отзыв о поезде №273В Всем привет! Поделюсь впечатлениями о поездке на этом поезде. В вагоне было очень душно ехать. Как сели – уже через часа 2 было невозможно. Вентиляция совсем не работала. И что ужасно – в купе нельзя было открыть форточку потому что окна без форточек.

Светлана Спиридович – отзыв о поезде №273В Розетки в вагоне не работали совсем. Проводница сказала что уже давно. Почему до сих пор н исправлен этот косяк!? За что мы платим деньги, когда садимся в такой поезд? Я хочу как минимум иметь возможность зарядить свой сотовый телефон!!!

Павел – отзыв о поезде №273В По сравнению с большинством поездов этот просто прекрасен! Туалеты всю дорогу работали безотказно. Спасибо что поставили биотуалеты. Температура в вагоне была слегка завышена но тоже нормально. Лучше пусть жарко, чем мерзнуть.

Степан – отзыв о поезде №111В Добрый день. На протяжении всей поездки было немного душно, но форточка не открывалась. Понравилось то. Что нам выдали полностью новое постельное белье. У меня сложилось впечатление, что его ни разу еще не использовали.

Катя Лопатина – отзыв о поезде №111В Не знаю почему-то у нас не работал кондиционер и охлаждения не было на верхней полке было жарко и неприятно ехать.

Юлия Абрамова – отзыв о поезде №111В Благодарю за замечательное путешествие, которое стало таким благодаря хорошей и слаженной работе персонала. Проводницы были просто молодцы. В вагоне старались поддерживать чистоту и порядок. При мне 2 раза делали влажную уборку. Я очень доволна.

Диана – отзыв о поезде №517С Что сказать. Ехали почти всю дорогу днем без кондиционра, все буквально жарились и обливались 7 потами, особенно на технических стоянках. На улицу не выйти и сидишь там варишься. Зато в 9 вечера взяли и врубили кондиционер на полную катушку идиоты, как итог все с соплями приехали.

Михаил Витальевич – отзыв о поезде №517С Неужели наша железная дорога настолько обнищала, что не может банально привести в порядок вагоны хотя бы чтобы было то, что заявлено в билете при покупке?

Катя – отзыв о поезде №517С Спасибо за клёвую поездку! Отдельная благодарность нашей проводнице Алине Валерьевне, которая всю дорогу так круто нас обслуживала!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))

Ксюша – отзыв о поезде №293С В поезде было очень грязно. И постоянно то включали то выключали кондиционер. То жарко – то холодно и так по кругу всю дорогу. Под конец уже бесить стало сильно такие перепады. Как будто нет какого то среднего уровня.

Станислав Витальевич – отзыв о поезде №293С Очень некомфортно было стоять на станциях по 30 минут в жару, когда в вагоне не работает ни кондиционер, ни вентиляция. Почему нельзя продумать и сделать что-то с этим? :x

Маша – отзыв о поезде №293С Состояние туалетов не очень. А так поезд как поезд. У нас шторка была привинчена какимми-то болтами и нельзя было завесить.

Елизавета – отзыв о поезде №033С В процессе поездки было некомфортно. Столько пыли летало в воздухе, а так как я аллергик, мне это было вдвойне тяжело переносить. Не знаю как другие, но у меня сопли были просто рекой всю дорогу. Жесть.

Светлана – отзыв о поезде №033С Раз на раз не приходится. Ездила несколько раз. Если попадется хороший вагон, то поездка пройдет комфортно. Если попадется старый раздолбанный вагон – терпите. Стоимость билетов за последний год сильно выросла, но вот качество почему-то нет. Что делать?

Мария Алексеевна – отзыв о поезде №061С Ехали на поезде Эльбрус 10.03.2021. Скажу так, что можно было бы и получше все обустроить. В вагоне не работал туалет – это раз. Даже из неработающего туалета воняло – это два. Сам по себе наш вагон был такой, что казалось, будто он через пару километров просто сам развалится по дороге и мы не доедем. Но доехали и на том спасибо

ИННА – отзыв о поезде №061С Не понравилось, что в вагоне воняло сигаретами. Я сама не курящая и не переношу запах сигарет, поэтому для меня этот момент был очень неприятен. Кроме этого в туалете отсутствовало мыло. Было еще много мелких моментов, но у меня нет желания их перечислять.

Рая – отзыв о поезде №237С Зашибенный поезд)))) Как всегда нанотехнологии до РЖД еще недошли поэтому кондиционеры работают только тогда, когда поезд находится в движении. На станциях было душно и прям дышать нечем.

Ленка – отзыв о поезде №237С Мыла в туалете НЕТ. Мылись только 1 раз и воняли. Проводницы тоже в вагоне считай не было, иногда удавалось словить её, когда та пробегала мимо. У нас постоянно постукивал столик, от чего у меня к концу поездки нервы не выдерживали уже просто.

Матвей – отзыв о поезде №237С Брал билеты на этом сайте. Все прошло хорошо. Не понравилось отношение проводницы, которая видно было не стой ноги встала. Даже поругалась с какой-то женщиной. Я решил особо не дергать ее.

Инга – отзыв о поезде №248С Поездка прошла хорошо. Хотелось бы только проводников немного более приветливых. В вагоне было периодически жарко, пока проводница не включала кондиционер. Но потом опять выключала, не понимаю для чего так делать, можно было бы просто включить и не трогать.

Валентин – отзыв о поезде №248С Интернета не было, у нас были 2 розетки, из которых 1 работала исправно, вторая вообще не работала. В вагоне было чисто, периодически по ходу движения делали даже влажную уборку. Поезд на 4 из 5.

СВЕТА – отзыв о поезде №248С Все было бы прекрасно, если бы не семья с 2 маленькими детьми, которые постоянно орали и занимались какой-то ерундой. Я люблю в поездке когда тихо и спокойно, а маленькие дели портят весь отдых. Предлагаю пассажиров с детьми селить в отдельные вагоны.

Жанна Викторовна – отзыв о поезде №025В Цена на мой взгляд завышена. Если немного докинуть, то можно было бы и на самолете долететь без каких-либо проблем. Борщ на завтрак это круто, но тем не менее не отменяет общей стоимости билета. ЗА такие деньги нужно поросенка на вертеле каждому выдавать.

Алексей – отзыв о поезде №025В Поездка прошла хорошо. Единственный минус, который лично для меня был очень важным – не было розеток для верхних полок.

Миша – отзыв о поезде №025В Поезд нормальный, сервис тоже хороший. Очень не люблю, когда поезда стоят на остановках по 40 минут, тут такого нет. Быстро и четко едет в Москву.

Брагина Оксана – отзыв о поезде №223В Что сказать про поезд, когда про него нечего сказать? Обычный, старенький но чистый. Проводницы тоже обычные. Просто сел и доехал.

Милана Р. – отзыв о поезде №223В Кажется у нас было что-то неладное с вентиляцией, потому что в вагон свежий воздух еле приходил, приходилось открывать форточки. Розетки в купе отсутствовали. Что тоже большой минус. Хотела подзарядить телефон, пришлось дать его проводнице, чтобы она у себя там где-то вставила в розетку.