Расписание поездов Усмань - Лазаревская
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Усмань и Лазаревская
Маршрут движения поездов Усмань - Лазаревская
Расстояние между станциями составляет
1085
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 д. 0 ч. 51 мин.
-
23 ч. 5 мин. –
время в пути на поезде 268Х (самый быстрый поезд);
-
1 д. 5 ч. 33 мин. –
время в пути на поезде 542М (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 9
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Усмань - Лазаревская
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Усмань
- Лазаревская
Стоимость билетов на поезд Усмань - Лазаревская по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 3276 рублей.
-
Купе: 4914 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Внимательный проводник. Есть некоторые моменты по вагону, но их можно списать на мелочи жизни и не учитывать. В общем и целом я бы сказала, что поездка удалась.
Было жарко. Не было шторок для каждого места, что было очень неудобно. Вагоны вообще старые и допотопные. Туалеты половину дороги не работали и приходилось посещать соседний вагон.
Очень милая и душевная проводница, помогла поднять сумки. Вежливая улыбалась и всегда отвечала на все вопросы. Светильник хорошо освещал купе, читала бумажную книгу, очень удобно.
Ехали с дочкой и мужем. В вагоне был дичайший кондиционер. Заморозил не только нас но и всех в вагоне. Периодически просили его выключить. Вот так всегда в поездах. Или вообще не работает ничего. Или работает так, что лучше бы не работало.
Вагон не новый но чистый. Постельное белье чистое. Без дырок и пятен. Подушка более-менее удобная, спать можно. Проводница не навязывалась и не пыталась продать лотерейку. Что уже само по себе супер.
В вагоне было чисто. В туалете постоянно не было бумаги. Только принесет проводник – через пол часа ее нет. Ощущение что кто-то её забирал себе чтобы дома потом пользоваться. Вообще обнищали люди.
Все прошло хорошо. Проводница приятная женщина. В соседнем купе ехала пара с маленьким ребенком который доставлял мне раздражение. Но я все понимаю, поэтому терпела. :roll:
Ехал в 5 вагоне 10.01.2021. Все было на уровне. Проводник вежливый, в поезде аккуратно. Немного неудобное на мой взгляд время отправления поезда.
Когда сели ночью было очень холодно ехать! Пока включили отопление и более-менее вагон прогрелся – уже было 7 утра. Чуть не заболела! Нельзя так с пассажирами! Нужно обогревать вагон заранее!
Никогда больше не поеду на этом говнопоезде. Вагонам по 70 лет, без ремонта. Реально, как в свинарнике. Мне кажется что вагоны со свиньями и того чище.
Поезд гораздо выгоднее и удобнее, чем ехать на автобусе. Я постоянно раньше ездил на автобусе и после него были неприятные ощущения в спине. На поезде можно развалиться и нормально проехать, даже поспать.
Когда покупали билет думали что будет новый вагон, потому что стоимость за двоих хотела в космос улететь. Каково же было наше разочарование, когда мы увидели, на каком говне нам придется ехать. За то что по факту получили нужно было в 3 раза меньше за билеты платить.
Я ехала почти 2е суток из СПБ в Адлер(13 вагон).Путешествие было комфортно,благодаря профессионализму проводника Мещаниновой Елизаветы.Кондиционер,туалет,кипяток- в рабочем режиме.Постельное бельё,порядок в вагоне,чистота-на высшем уровне.Полный вагон пассажиров с маленькими детьми были реально довольны работой Елизаветы.Прошу отметить Мещанинову Е.(Воронеж.бригада проводников) за отличное выполнение работы в высокий "горячий" сезон.
Раньше боялся ездить на поездах. Были опасения что это будет некомфортно, долго и нудно.Поезд №115а опроверг мои опасения, напротив поездка выдалась лучше чем я ожидал, во время поездки все было отлично.
Так шикарно еще не ездила на поезде. Пришлось через Питер ехать не на прямую, а с пересадкой на этом поезде. Ну скажу что прям шикарно проехала и не устала. Услуга на услуге и чисто. Проводники просто прелесть.
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