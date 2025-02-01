Я не первый год езжу по железной дороге и видела много разных поездов по всем направлениям. И про этот поезд на фоне увиденного могу сказать только одно. Это тихий ужас!!!! Я понимаю, что у вас не новые вагоны. Но могли бы вы хотя бы нормально их содержать в чистоте и порядке?
Грязный туалет. В остальном все прошло хорошо.
Добрый вечер. Ехала в 8 вагоне. Что я могу сказать. Сам вагон еще более менее. Но с туалетами постоянные проблемы. То бумага у них закончилась, то все водой позаливали так, что не зайти. То не смывает…..
Внимательный проводник. Есть некоторые моменты по вагону, но их можно списать на мелочи жизни и не учитывать. В общем и целом я бы сказала, что поездка удалась.
Было жарко. Не было шторок для каждого места, что было очень неудобно. Вагоны вообще старые и допотопные. Туалеты половину дороги не работали и приходилось посещать соседний вагон.
Очень милая и душевная проводница, помогла поднять сумки. Вежливая улыбалась и всегда отвечала на все вопросы. Светильник хорошо освещал купе, читала бумажную книгу, очень удобно.
На протяжении всей поездки ловила себя на мысли, как же приятно ехать! Ощущение было, что как будто я дома.
Приветствую всех. С чего начать даже не знаю. Всего перечислять не буду, остановлюсь на главном. Вагоны старые а отсюда и все неприятности. Скрипы, вековая грязь в углах, которая видимо просто так никуда не пропадает. В общем, полная дичь.
Мне поезд понравился, доехал с комфортом и без опозданий.
Отличная поездка. Спасибо всем! Попался даже приятный собеседник среди попутчиков, с которым проболтали несколько часов.
Добрый день. Выскажу свое мнение. Отношение цена/качество на мой взгляд удовлетворительное. Не хорошо, а именно удовлетворительно. Потому что персонал был очень хорошим, но вот состояние туалетов трэш.
Проводницы очень шумно ходили ночью! Разговаривали и ржали как днем! А ничего что люди спят!? Что даже на остановках иногда просыпаешься!!! А тут еще и они поддавали шума. Не выспалась и весь день была разбита.
Приветствую! Было все отлично, за исключением того что было душно. И мы по ходу движения открывали форточку, чтобы хоть как-то проветрить. Вентиляция была просто мертвой, или они ее выключили полностью, или она совсем не работала. Но радует что не замёрзли))))))))
Для меня был самый важный плюс – это то, что в вагоне исправно работали розетки и можно было спокойно поработать в процессе поездки за ноутбуком. К чистоте вагона сильно не придираюсь, потому что это второстепенная вещь.
Добрый день. Я не нашла никакого минуса, а муж мучился что нельзя было курить в тамбуре и сильно за это дело гоняли. Поэтому он на остановках по быстрому бегал.
Я ехала с двумя детьми в 13 вагоне 1.11.2021!!!! Это просто был дикий ужас! В вагоне – грязно, в туалете так воняет, будто там кто-то умер. Не понятно было как с ребенком даже сходить, противно было за что-либо вообще браться. ФУУУ
Обслуживали нас очень хорошо, все было на высоте. Остались только приятные впечатления о поезде.
Постельное белье хорошее, но в купе было очень пыльно. Настолько пыльно, что просто невозможно. Я с девочками всю дорогу наблюдала как на солнце в воздухе летает это все.
У нас был просто фееричный проводник! Если можно было бы – хотелось бы чтобы выписали премию, женщина в 16 вагоне была проводником 11.05.2021 года. Очень приветливая, свою работу на 200% делала, мы остались очень довольны.
В принципе все нормально. Единственным неудобным моментом за всю поездку было то, что ночью стало прохладно и чуть-чуть поддувало из окна. За счет этого пришлось укутаться в одеяло.
Плацкарт, зато у каждого есть своя штора и по факту выходит что особо ничем от купе и не отличается. Что кусается – так это цена. Она очень высокая, если постоянно туда-сюда на поезде ездить, то можно разориться.