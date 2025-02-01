Анна Валерьевна – отзыв о поезде №382Я Я не первый год езжу по железной дороге и видела много разных поездов по всем направлениям. И про этот поезд на фоне увиденного могу сказать только одно. Это тихий ужас!!!! Я понимаю, что у вас не новые вагоны. Но могли бы вы хотя бы нормально их содержать в чистоте и порядке?

Ольга Дмитриевна – отзыв о поезде №382Я Добрый вечер. Ехала в 8 вагоне. Что я могу сказать. Сам вагон еще более менее. Но с туалетами постоянные проблемы. То бумага у них закончилась, то все водой позаливали так, что не зайти. То не смывает…..

Маша – отзыв о поезде №542М Внимательный проводник. Есть некоторые моменты по вагону, но их можно списать на мелочи жизни и не учитывать. В общем и целом я бы сказала, что поездка удалась.

Роман – отзыв о поезде №542М Было жарко. Не было шторок для каждого места, что было очень неудобно. Вагоны вообще старые и допотопные. Туалеты половину дороги не работали и приходилось посещать соседний вагон.

Карпович Елена – отзыв о поезде №542М Очень милая и душевная проводница, помогла поднять сумки. Вежливая улыбалась и всегда отвечала на все вопросы. Светильник хорошо освещал купе, читала бумажную книгу, очень удобно.

Екатерина Валентиновна – отзыв о поезде №459В Ехали с дочкой и мужем. В вагоне был дичайший кондиционер. Заморозил не только нас но и всех в вагоне. Периодически просили его выключить. Вот так всегда в поездах. Или вообще не работает ничего. Или работает так, что лучше бы не работало.

Донецкий Владимир Иванович – отзыв о поезде №459В Вагон не новый но чистый. Постельное белье чистое. Без дырок и пятен. Подушка более-менее удобная, спать можно. Проводница не навязывалась и не пыталась продать лотерейку. Что уже само по себе супер.

Просто Катя – отзыв о поезде №459В В вагоне было чисто. В туалете постоянно не было бумаги. Только принесет проводник – через пол часа ее нет. Ощущение что кто-то её забирал себе чтобы дома потом пользоваться. Вообще обнищали люди.

Светлана Анатольевна – отзыв о поезде №292М Все прошло хорошо. Проводница приятная женщина. В соседнем купе ехала пара с маленьким ребенком который доставлял мне раздражение. Но я все понимаю, поэтому терпела. :roll:

Валентин – отзыв о поезде №292М Ехал в 5 вагоне 10.01.2021. Все было на уровне. Проводник вежливый, в поезде аккуратно. Немного неудобное на мой взгляд время отправления поезда.

Виктория А – отзыв о поезде №292М Когда сели ночью было очень холодно ехать! Пока включили отопление и более-менее вагон прогрелся – уже было 7 утра. Чуть не заболела! Нельзя так с пассажирами! Нужно обогревать вагон заранее!

Жанна – отзыв о поезде №077Ч На протяжении всей поездки ловила себя на мысли, как же приятно ехать! Ощущение было, что как будто я дома.

Светлана Андреевна – отзыв о поезде №077Ч Приветствую всех. С чего начать даже не знаю. Всего перечислять не буду, остановлюсь на главном. Вагоны старые а отсюда и все неприятности. Скрипы, вековая грязь в углах, которая видимо просто так никуда не пропадает. В общем, полная дичь.

Анна Богинская – отзыв о поезде №377Я Отличная поездка. Спасибо всем! Попался даже приятный собеседник среди попутчиков, с которым проболтали несколько часов.

Илья Гордей – отзыв о поезде №377Я Добрый день. Выскажу свое мнение. Отношение цена/качество на мой взгляд удовлетворительное. Не хорошо, а именно удовлетворительно. Потому что персонал был очень хорошим, но вот состояние туалетов трэш.

Мария – отзыв о поезде №377Я Проводницы очень шумно ходили ночью! Разговаривали и ржали как днем! А ничего что люди спят!? Что даже на остановках иногда просыпаешься!!! А тут еще и они поддавали шума. Не выспалась и весь день была разбита.

Земфира – отзыв о поезде №156М Персонал отличный, очень внимательный и заботливый. Но вот на верхних полках совсем мало места, не развернуться. И при этом я не такая уж и широкая, есть намного более габаритные дамы. Тело очень как-то быстро затекает.

Николай В, – отзыв о поезде №156М Спасибо за отличную поездку. Мы с женой остались очень довольны. Не всегда встретишь таких доброжелательных проводницы, которые так и светятся. Это сразу видно и ехать становится вдвойне приятнее.

Анастасия Викторовна – отзыв о поезде №156М Здравствуйте. Поездка прошла хорошо, за единственным исключением. У нас было место рядом с туалетом, во время поездки там что-то сломалось и его закрыли. Благо закончилась толкотня, но вот запашок периодически прилетал не самый приятный.

Андрей Малышев – отзыв о поезде №126Э Хороший поезд. У меня нет негативного впечатления. Вагон относительно новый. Ничего не скрипит, только туалет очень шумный. Розетки в купе есть, правда, слишком медленно заряжают. В целом все хорошо!

Настя – отзыв о поезде №126Э Специально брала билет в купейный вагон. В целом довольна, если не считать амбре из биотуалета под конец пути следования. Розетки в вагоне есть, работают хорошо. Табло тоже присутствует.

Оля – отзыв о поезде №126Э Всем доброго времени суток Я хочу оставить отзыв об этом поезде, потому что это мой самый любимый в этом направлении поезд. Едет очень быстро, Я езжу на поездах примерно раз в 2 недели в связи с работой и в этом поезде всегда чисто и уютно.

Марианна – отзыв о поезде №505В В вагоне был кондиционер и хорошо работала вентиляция. Всю поездку поддерживался хороший уровень обслуживания. Проводницы свое дело знали.

Власов Геннадий Петрович – отзыв о поезде №505В Всю ночь мне пришлось слушать храп причем с двух сторон!!! Это невыносимо. Мало того что поезд дергался когда ехал, так еще и эти двое в унисон храпака давали так что пол вагона не спало!!!

Светлана М. – отзыв о поезде №505В Розетки работали и это было для меня самым важным, так как по дороге делала проекты на ноутбуке. Поездкой осталась по итогу довольна, спасибо.

Инга А – отзыв о поезде №513В Мдааа…. Я реально думала, что таких поездов уже не существует, однако как оказалось – я сильно ошибалась. Такие поезда есть и это ужасно. Все старое и пошарпанное, все трясется и дребезжит так, что невозможно нормально ехать спокойно.

Валентин Николаевич – отзыв о поезде №513В В вагоне стойкий неприятный запах старости и грязи, который никакими средствами уже не вымоешь. Грязные туалеты. Я не первый раз езжу на поезде, но такое реально впервые со мной.

Анна – отзыв о поезде №513В Что сказать. Когда ехали – наш кондиционер сначала еле дул и часто отключался. А после этого через некоторое время вообще перестал работать. Последние часы поездки жарились в прямом смысле слова.

Наталия Дмитриевна – отзыв о поезде №533М Никогда больше не поеду на этом говнопоезде. Вагонам по 70 лет, без ремонта. Реально, как в свинарнике. Мне кажется что вагоны со свиньями и того чище.

Антон – отзыв о поезде №533М Поезд гораздо выгоднее и удобнее, чем ехать на автобусе. Я постоянно раньше ездил на автобусе и после него были неприятные ощущения в спине. На поезде можно развалиться и нормально проехать, даже поспать.

Диана – отзыв о поезде №533М Когда покупали билет думали что будет новый вагон, потому что стоимость за двоих хотела в космос улететь. Каково же было наше разочарование, когда мы увидели, на каком говне нам придется ехать. За то что по факту получили нужно было в 3 раза меньше за билеты платить.

Людмила – отзыв о поезде №293А Вагон прицепили старый, в купе дверь закрывается плохо, запах в вагоне отвратительный, вагон полупустой, нет вайфая, в туалетах бумага серая, для рук рвётся, ужас!!!

Евгений – отзыв о поезде №293А Приятный запах в вагоне, интерьер хороший, ехать на этом поезде одно удовольствие, поездка прошла не заметно, зато с максимальным комфортом и удалось немного сэкономить на билете

Роман – отзыв о поезде №293А С Севера на Юг само по себе приятно ехать, а ехать с комфортом, как я ехал, вдвойне приятно. За комфорт спасибо проводнику нашего вагона. Я замети, что всех кто должен был выходить на разных станциях он обязательно предупреждал. Вежливый и приятный молодой человек. Поездка комфортная.

Оксана В. – отзыв о поезде №121А Приветствую! Было все отлично, за исключением того что было душно. И мы по ходу движения открывали форточку, чтобы хоть как-то проветрить. Вентиляция была просто мертвой, или они ее выключили полностью, или она совсем не работала. Но радует что не замёрзли))))))))

Павел Валерьевич – отзыв о поезде №121А Для меня был самый важный плюс – это то, что в вагоне исправно работали розетки и можно было спокойно поработать в процессе поездки за ноутбуком. К чистоте вагона сильно не придираюсь, потому что это второстепенная вещь.

Инга Ямшаровна – отзыв о поезде №121А Добрый день. Я не нашла никакого минуса, а муж мучился что нельзя было курить в тамбуре и сильно за это дело гоняли. Поэтому он на остановках по быстрому бегал.

Людмила Мандрыкина – отзыв о поезде №115А Я ехала почти 2е суток из СПБ в Адлер(13 вагон).Путешествие было комфортно,благодаря профессионализму проводника Мещаниновой Елизаветы.Кондиционер,туалет,кипяток- в рабочем режиме.Постельное бельё,порядок в вагоне,чистота-на высшем уровне.Полный вагон пассажиров с маленькими детьми были реально довольны работой Елизаветы.Прошу отметить Мещанинову Е.(Воронеж.бригада проводников) за отличное выполнение работы в высокий "горячий" сезон.

Илья – отзыв о поезде №115А Раньше боялся ездить на поездах. Были опасения что это будет некомфортно, долго и нудно.Поезд №115а опроверг мои опасения, напротив поездка выдалась лучше чем я ожидал, во время поездки все было отлично.

анна абрамова – отзыв о поезде №115А Так шикарно еще не ездила на поезде. Пришлось через Питер ехать не на прямую, а с пересадкой на этом поезде. Ну скажу что прям шикарно проехала и не устала. Услуга на услуге и чисто. Проводники просто прелесть.

Роман Юрьевич – отзыв о поезде №237Ч нормальный поезд. Белье чистое, чай и кофе вкусные. Также продавали еще много всякой еды, если с собой ничего не брали, то с голоду бы не померли) Советую не брать билет на места рядом с туалетом, потому что будут постоянно ляпать дверями и слышно как смывают.

Света – отзыв о поезде №237Ч Понравилось чистое и белоснежное белье, которое нам выдали. Серьезный большой минус в том, что нельзя было открыть форточку, потому что в вагоне был установлен кондиционер. Я так и не поняла почему но проводница сказала что никак. Сам же кондиционер на мой взгляд работал некорректно, потому что когда выходили в тамбур сразу ощущалось что там воздух чище и свежее.

Виктория Андреевна – отзыв о поезде №237Ч Хороший поезд. Самое главное что не продуло, пока ехали. Я была с мужем и 2 школьниками, боялась что пока доедем продует. Кондиционер нельзя было выключить, он работал сам по себе. Мы ехали в 12 вагоне. Проводница тоже была приветливой женщиной.

Юлия Долина – отзыв о поезде №135А Я ехала с двумя детьми в 13 вагоне 1.11.2021!!!! Это просто был дикий ужас! В вагоне – грязно, в туалете так воняет, будто там кто-то умер. Не понятно было как с ребенком даже сходить, противно было за что-либо вообще браться. ФУУУ

Артур Механюк – отзыв о поезде №135А Обслуживали нас очень хорошо, все было на высоте. Остались только приятные впечатления о поезде.

СВЕТОЧКА – отзыв о поезде №135А Постельное белье хорошее, но в купе было очень пыльно. Настолько пыльно, что просто невозможно. Я с девочками всю дорогу наблюдала как на солнце в воздухе летает это все.

Наталия – отзыв о поезде №251А У нас был просто фееричный проводник! Если можно было бы – хотелось бы чтобы выписали премию, женщина в 16 вагоне была проводником 11.05.2021 года. Очень приветливая, свою работу на 200% делала, мы остались очень довольны.

Ольга Потапенко – отзыв о поезде №251А В принципе все нормально. Единственным неудобным моментом за всю поездку было то, что ночью стало прохладно и чуть-чуть поддувало из окна. За счет этого пришлось укутаться в одеяло.

Сергей – отзыв о поезде №251А Плацкарт, зато у каждого есть своя штора и по факту выходит что особо ничем от купе и не отличается. Что кусается – так это цена. Она очень высокая, если постоянно туда-сюда на поезде ездить, то можно разориться.

Лидия Алексеевна – отзыв о поезде №279А Мне кажется что хуже чем этот поезд – просто не существует! В купе было грязно и отвратительно. Проводникам вообще пофигу что в вагоне происходит. Мне кажется что если бы там убили кого-нибудь, они бы даже глазом не моргнули.

Михаил Братухин – отзыв о поезде №279А Вагон очень старый. Поезд в целом неприятный. Все заюзанное, пошарпанное. Туалет вообще старый на педальке. Про био тут никто ничего не слышал даже.