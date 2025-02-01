Так себе поезд. Пыльные окна которые мылись наверное в прошлом веке. Грязный туалет, такой что сходить противно было. В остальном обычные российские реалии
Благодарю за хорошую поездку. Ехал с женой и ребенком из Ростова в сентябре 2021 и нам все понравилось. Брали плацкарт. Стоимость билетов полностью соответствует качеству.
Если бы не женщина-пассажирка с огроменными сумками с которой мне пришлось поругаться, то все было бы очень даже хорошо. Но из-за этого инцидента общее впечатление о поезде было подпорчено. Плюс эти мужики которые храпят по ночам так что пол вагона не может заснуть.
Поезд очень чистый. Не ожидала такого. Проводник внимательный мужчина. Делал все четко и вовремя, как швейцарские часы.
Ехал в 10 вагоне. Проводница очень понравилась. Общительная и доброжелательная. Заранее предупреждала людей перед их остановками. В вагоне несколько раз подметала и протирала тряпочкой окна.
Если не придираться – то вполне нормальный поезд. Что мне не понравилось? Что в туалетах было грязно и за то время как мы ехали – я ни разу не видела, чтобы их мыли.
Конечно, поезд очень старый. Но не смотря на это персонал очень старается и делается все возможное чтобы пассажиры были довольны поездкой! Поставлю поезду твердую 4!
Раздосадовало только то, что в купе не работали розетки, когда нужно было подзарядить телефон. Как сказала проводница – они уже там давно не работают. Вопрос – почему этим никто не занимается, а мы такие деньги большие платим за это все?
Забавно, но сейчас кипяток в поезде и туалет стоят на вторых местах после очереди к розетке, которая была только в корридоре. Как можно не позаботиться в современных реалиях за то чтобы в вагоне всем хватило электричества чтобы подзарядить свои телефоны?
Поездка прошла просто ужасно. В купе было очень душно, такое ощущение что кондционера не было, хотя говорили что он был, просто работает слабо. Я вся спариалсь, такое чувство что прошла через пару кругов ада, пока доехала.
Хороший поезд, вежливые проводницы. Очень понравилось отношение к пассажирам, давно не получал такого удовольствия от общения.
На мой взгляд стоимость билетов сильно завышена. Хотелось бы видеть билеты как минимум на 30% дешевле. Или меняйте что-нибудь в поезде, потому что за такие деньги я должна передвигаться по железным дорогам как на ВИП ложе.
Спокойно доехала до Москвы, без приключений. На станциях выходила и бросилось в глаза, проводники в основном парни, да парни красивые. Жаль что в нашем вагоне девушка проводница была. Хорошо доехала.
Довелось ехать этим поездом туда и обратно. Все без нареканий! Все чистое и новое, в идеальном состоянии. Проводники очень вежливые. За порядком следят на всем пути следования. Поэтому в вагоне и туалетах чистота.
Никаких претензий к состоянию вагона нет! Всё отлично! В купе наведён отличный порядок. Биотуалет в надлежащем состоянии. Всё, что нужно для комфорта пассажиров, есть. Полки в нормальном состоянии. Жаль, что нет табло.
Поездка мне очень понравилась. Ехала я в плацкарте. Проводница была внимательная женщина. Не навязывалась. У нас в меру хорошо работал кондиционер. Во всяком случае очень жарко не было и на том спасибо.
Всю дорогу за стенкой я слушала ночью храп который не давал мне нормально заснуть. Это было невозможно терпеть. И ничего же не сделаешь. Он же храпит не специально
Спасибо за хорошую поездку. В наших поездах очень хорошие проводницы. Их нужно холить и лилеить. Вообще умнички.
Всем привет! Поделюсь впечатлениями о поездке на этом поезде. В вагоне было очень душно ехать. Как сели – уже через часа 2 было невозможно. Вентиляция совсем не работала. И что ужасно – в купе нельзя было открыть форточку потому что окна без форточек.
Розетки в вагоне не работали совсем. Проводница сказала что уже давно. Почему до сих пор н исправлен этот косяк!? За что мы платим деньги, когда садимся в такой поезд? Я хочу как минимум иметь возможность зарядить свой сотовый телефон!!!
По сравнению с большинством поездов этот просто прекрасен! Туалеты всю дорогу работали безотказно. Спасибо что поставили биотуалеты. Температура в вагоне была слегка завышена но тоже нормально. Лучше пусть жарко, чем мерзнуть.
Добрый день. На протяжении всей поездки было немного душно, но форточка не открывалась. Понравилось то. Что нам выдали полностью новое постельное белье. У меня сложилось впечатление, что его ни разу еще не использовали.
Не знаю почему-то у нас не работал кондиционер и охлаждения не было на верхней полке было жарко и неприятно ехать.
Благодарю за замечательное путешествие, которое стало таким благодаря хорошей и слаженной работе персонала. Проводницы были просто молодцы. В вагоне старались поддерживать чистоту и порядок. При мне 2 раза делали влажную уборку. Я очень доволна.
В поезде было жарко, ехали и мучились. На счет обслуживающего персонала ничего не могу сказать ни плохого, ни хорошего. Обычные проводницы. Где-то подмели. Где-то забыли.
Забавные двойные стандарты у нас. Был начальник поезда, который ходил и спрашивал, все ли хорошо. Я сказал, что не доволен тем, что туалет грязный и не мылся. Он сказал, что якобы по их внутреннему регламенту, туалет должен мыться раз в 4 часа. НО!!! За все 20 часов которые мы провели в поезде его НИ РАЗУ никто не убрал.
Спасибо, поездка принесла только положительные эмоции! Благодарю.
Поезд нормальный. Кондиционер работал. Кипяток был всегда. В туалете, который рядом с купе проводников, всегда были в наличии мыло, т/б и прочее. В другой не ходила, не знаю, как там. Но огромный минус - эти длинные стоянки. Просто невыносимо! Неужели нельзя это как-то решить?
Обычный купейный вагон. Но чисто. Видно, что убираются на совесть. В туалете тоже свежо. Не воняет. В уборной есть мыло, освежитель воздуха, т. бумага и одноразовые накладки на унитаз. Расстраивает одно – бешеные цены. Пакетик кофе больше 50 рублей.
Странные вещи творились – ночью тупо выключилось отопление, а проводников на месте в вагоне не оказалось. По итогу замерзли очень сильно, ребенок продрог, слава богу не заболел. Я не знаю, что там у вас за неполадки такое, но вырубать отопление в декабре в поезде это такое себе приключение!
Поездка прошла хорошо. Хотелось бы только проводников немного более приветливых. В вагоне было периодически жарко, пока проводница не включала кондиционер. Но потом опять выключала, не понимаю для чего так делать, можно было бы просто включить и не трогать.
Интернета не было, у нас были 2 розетки, из которых 1 работала исправно, вторая вообще не работала. В вагоне было чисто, периодически по ходу движения делали даже влажную уборку. Поезд на 4 из 5.
Все было бы прекрасно, если бы не семья с 2 маленькими детьми, которые постоянно орали и занимались какой-то ерундой. Я люблю в поездке когда тихо и спокойно, а маленькие дели портят весь отдых. Предлагаю пассажиров с детьми селить в отдельные вагоны.