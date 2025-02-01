Екатерина Валентиновна – отзыв о поезде №459В Ехали с дочкой и мужем. В вагоне был дичайший кондиционер. Заморозил не только нас но и всех в вагоне. Периодически просили его выключить. Вот так всегда в поездах. Или вообще не работает ничего. Или работает так, что лучше бы не работало.

Донецкий Владимир Иванович – отзыв о поезде №459В Вагон не новый но чистый. Постельное белье чистое. Без дырок и пятен. Подушка более-менее удобная, спать можно. Проводница не навязывалась и не пыталась продать лотерейку. Что уже само по себе супер.

Просто Катя – отзыв о поезде №459В В вагоне было чисто. В туалете постоянно не было бумаги. Только принесет проводник – через пол часа ее нет. Ощущение что кто-то её забирал себе чтобы дома потом пользоваться. Вообще обнищали люди.

Светлана Анатольевна – отзыв о поезде №292М Все прошло хорошо. Проводница приятная женщина. В соседнем купе ехала пара с маленьким ребенком который доставлял мне раздражение. Но я все понимаю, поэтому терпела. :roll:

Валентин – отзыв о поезде №292М Ехал в 5 вагоне 10.01.2021. Все было на уровне. Проводник вежливый, в поезде аккуратно. Немного неудобное на мой взгляд время отправления поезда.

Виктория А – отзыв о поезде №292М Когда сели ночью было очень холодно ехать! Пока включили отопление и более-менее вагон прогрелся – уже было 7 утра. Чуть не заболела! Нельзя так с пассажирами! Нужно обогревать вагон заранее!

Наталия Дмитриевна – отзыв о поезде №533М Никогда больше не поеду на этом говнопоезде. Вагонам по 70 лет, без ремонта. Реально, как в свинарнике. Мне кажется что вагоны со свиньями и того чище.

Антон – отзыв о поезде №533М Поезд гораздо выгоднее и удобнее, чем ехать на автобусе. Я постоянно раньше ездил на автобусе и после него были неприятные ощущения в спине. На поезде можно развалиться и нормально проехать, даже поспать.

Диана – отзыв о поезде №533М Когда покупали билет думали что будет новый вагон, потому что стоимость за двоих хотела в космос улететь. Каково же было наше разочарование, когда мы увидели, на каком говне нам придется ехать. За то что по факту получили нужно было в 3 раза меньше за билеты платить.

Людмила Мандрыкина – отзыв о поезде №115А Я ехала почти 2е суток из СПБ в Адлер(13 вагон).Путешествие было комфортно,благодаря профессионализму проводника Мещаниновой Елизаветы.Кондиционер,туалет,кипяток- в рабочем режиме.Постельное бельё,порядок в вагоне,чистота-на высшем уровне.Полный вагон пассажиров с маленькими детьми были реально довольны работой Елизаветы.Прошу отметить Мещанинову Е.(Воронеж.бригада проводников) за отличное выполнение работы в высокий "горячий" сезон.

Илья – отзыв о поезде №115А Раньше боялся ездить на поездах. Были опасения что это будет некомфортно, долго и нудно.Поезд №115а опроверг мои опасения, напротив поездка выдалась лучше чем я ожидал, во время поездки все было отлично.