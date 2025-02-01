Анна Валерьевна – отзыв о поезде №382Я Я не первый год езжу по железной дороге и видела много разных поездов по всем направлениям. И про этот поезд на фоне увиденного могу сказать только одно. Это тихий ужас!!!! Я понимаю, что у вас не новые вагоны. Но могли бы вы хотя бы нормально их содержать в чистоте и порядке?

Ольга Дмитриевна – отзыв о поезде №382Я Добрый вечер. Ехала в 8 вагоне. Что я могу сказать. Сам вагон еще более менее. Но с туалетами постоянные проблемы. То бумага у них закончилась, то все водой позаливали так, что не зайти. То не смывает…..

Оксана В. – отзыв о поезде №121А Приветствую! Было все отлично, за исключением того что было душно. И мы по ходу движения открывали форточку, чтобы хоть как-то проветрить. Вентиляция была просто мертвой, или они ее выключили полностью, или она совсем не работала. Но радует что не замёрзли))))))))

Павел Валерьевич – отзыв о поезде №121А Для меня был самый важный плюс – это то, что в вагоне исправно работали розетки и можно было спокойно поработать в процессе поездки за ноутбуком. К чистоте вагона сильно не придираюсь, потому что это второстепенная вещь.

Инга Ямшаровна – отзыв о поезде №121А Добрый день. Я не нашла никакого минуса, а муж мучился что нельзя было курить в тамбуре и сильно за это дело гоняли. Поэтому он на остановках по быстрому бегал.

Юлия Долина – отзыв о поезде №135А Я ехала с двумя детьми в 13 вагоне 1.11.2021!!!! Это просто был дикий ужас! В вагоне – грязно, в туалете так воняет, будто там кто-то умер. Не понятно было как с ребенком даже сходить, противно было за что-либо вообще браться. ФУУУ

Артур Механюк – отзыв о поезде №135А Обслуживали нас очень хорошо, все было на высоте. Остались только приятные впечатления о поезде.

СВЕТОЧКА – отзыв о поезде №135А Постельное белье хорошее, но в купе было очень пыльно. Настолько пыльно, что просто невозможно. Я с девочками всю дорогу наблюдала как на солнце в воздухе летает это все.

Наталия – отзыв о поезде №251А У нас был просто фееричный проводник! Если можно было бы – хотелось бы чтобы выписали премию, женщина в 16 вагоне была проводником 11.05.2021 года. Очень приветливая, свою работу на 200% делала, мы остались очень довольны.

Ольга Потапенко – отзыв о поезде №251А В принципе все нормально. Единственным неудобным моментом за всю поездку было то, что ночью стало прохладно и чуть-чуть поддувало из окна. За счет этого пришлось укутаться в одеяло.