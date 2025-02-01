Жанна – отзыв о поезде №077Ч На протяжении всей поездки ловила себя на мысли, как же приятно ехать! Ощущение было, что как будто я дома.

Светлана Андреевна – отзыв о поезде №077Ч Приветствую всех. С чего начать даже не знаю. Всего перечислять не буду, остановлюсь на главном. Вагоны старые а отсюда и все неприятности. Скрипы, вековая грязь в углах, которая видимо просто так никуда не пропадает. В общем, полная дичь.

Анна Богинская – отзыв о поезде №377Я Отличная поездка. Спасибо всем! Попался даже приятный собеседник среди попутчиков, с которым проболтали несколько часов.

Илья Гордей – отзыв о поезде №377Я Добрый день. Выскажу свое мнение. Отношение цена/качество на мой взгляд удовлетворительное. Не хорошо, а именно удовлетворительно. Потому что персонал был очень хорошим, но вот состояние туалетов трэш.

Мария – отзыв о поезде №377Я Проводницы очень шумно ходили ночью! Разговаривали и ржали как днем! А ничего что люди спят!? Что даже на остановках иногда просыпаешься!!! А тут еще и они поддавали шума. Не выспалась и весь день была разбита.

Марианна – отзыв о поезде №505В В вагоне был кондиционер и хорошо работала вентиляция. Всю поездку поддерживался хороший уровень обслуживания. Проводницы свое дело знали.

Власов Геннадий Петрович – отзыв о поезде №505В Всю ночь мне пришлось слушать храп причем с двух сторон!!! Это невыносимо. Мало того что поезд дергался когда ехал, так еще и эти двое в унисон храпака давали так что пол вагона не спало!!!

Светлана М. – отзыв о поезде №505В Розетки работали и это было для меня самым важным, так как по дороге делала проекты на ноутбуке. Поездкой осталась по итогу довольна, спасибо.

Инга А – отзыв о поезде №513В Мдааа…. Я реально думала, что таких поездов уже не существует, однако как оказалось – я сильно ошибалась. Такие поезда есть и это ужасно. Все старое и пошарпанное, все трясется и дребезжит так, что невозможно нормально ехать спокойно.

Валентин Николаевич – отзыв о поезде №513В В вагоне стойкий неприятный запах старости и грязи, который никакими средствами уже не вымоешь. Грязные туалеты. Я не первый раз езжу на поезде, но такое реально впервые со мной.

Анна – отзыв о поезде №513В Что сказать. Когда ехали – наш кондиционер сначала еле дул и часто отключался. А после этого через некоторое время вообще перестал работать. Последние часы поездки жарились в прямом смысле слова.

Оксана В. – отзыв о поезде №121А Приветствую! Было все отлично, за исключением того что было душно. И мы по ходу движения открывали форточку, чтобы хоть как-то проветрить. Вентиляция была просто мертвой, или они ее выключили полностью, или она совсем не работала. Но радует что не замёрзли))))))))

Павел Валерьевич – отзыв о поезде №121А Для меня был самый важный плюс – это то, что в вагоне исправно работали розетки и можно было спокойно поработать в процессе поездки за ноутбуком. К чистоте вагона сильно не придираюсь, потому что это второстепенная вещь.

Инга Ямшаровна – отзыв о поезде №121А Добрый день. Я не нашла никакого минуса, а муж мучился что нельзя было курить в тамбуре и сильно за это дело гоняли. Поэтому он на остановках по быстрому бегал.

Юлия Долина – отзыв о поезде №135А Я ехала с двумя детьми в 13 вагоне 1.11.2021!!!! Это просто был дикий ужас! В вагоне – грязно, в туалете так воняет, будто там кто-то умер. Не понятно было как с ребенком даже сходить, противно было за что-либо вообще браться. ФУУУ

Артур Механюк – отзыв о поезде №135А Обслуживали нас очень хорошо, все было на высоте. Остались только приятные впечатления о поезде.

СВЕТОЧКА – отзыв о поезде №135А Постельное белье хорошее, но в купе было очень пыльно. Настолько пыльно, что просто невозможно. Я с девочками всю дорогу наблюдала как на солнце в воздухе летает это все.

Наталия – отзыв о поезде №251А У нас был просто фееричный проводник! Если можно было бы – хотелось бы чтобы выписали премию, женщина в 16 вагоне была проводником 11.05.2021 года. Очень приветливая, свою работу на 200% делала, мы остались очень довольны.

Ольга Потапенко – отзыв о поезде №251А В принципе все нормально. Единственным неудобным моментом за всю поездку было то, что ночью стало прохладно и чуть-чуть поддувало из окна. За счет этого пришлось укутаться в одеяло.

Сергей – отзыв о поезде №251А Плацкарт, зато у каждого есть своя штора и по факту выходит что особо ничем от купе и не отличается. Что кусается – так это цена. Она очень высокая, если постоянно туда-сюда на поезде ездить, то можно разориться.

Лидия Алексеевна – отзыв о поезде №279А Мне кажется что хуже чем этот поезд – просто не существует! В купе было грязно и отвратительно. Проводникам вообще пофигу что в вагоне происходит. Мне кажется что если бы там убили кого-нибудь, они бы даже глазом не моргнули.

Михаил Братухин – отзыв о поезде №279А Вагон очень старый. Поезд в целом неприятный. Все заюзанное, пошарпанное. Туалет вообще старый на педальке. Про био тут никто ничего не слышал даже.