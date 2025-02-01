Поездкой в целом мы остались довольны. Приличный поезд, достаточно чистый. Проводницы «бывалые», это сразу видно. Единственный дискомфорт принесло наличие малого количества розеток.
Наша поездка была очень комфортная и спокойная. Проводник был внимательным. Туалет и вагон держал в чистоте. Мы ехали с маленьким ребенком 3 лет – вообще никаких нареканий не имеем.
Как только мы зашли в вагон – сразу стал понятен весь уровень, потому что в вагоне реально просто воняло какими-то какашками. Туалет был грязным, мылся может неделю назад. Подстилки для унитаза закончились очень быстро, их по итогу так никто и не поменял. Уборка делалась только один раз.
Большое спасибо нашей проводнице. Очень нам помогла с багажом и на протяжении всей дороги была очень внимательной.
Было очень жарко. Вагон нагрелся очень сильно, до температуры +33 градуса на солнце, после чего остывал еще черт знает сколько. Проводник был какой-то неопытный мальчик. Пытался включить кондиционер, но оказалось что он сломан. Розетки в купе тоже не работали вообще. Полнейший мрак этот ваш 135-ый
В поезде было не так чисто, как хотелось бы. Проводницы старались и делали все, что моли. Но все равно не до конца все успевали. Видно было, что сильно уставшие и задолбанные.
Ничего не могу плохого сказать про этот поезд. Температура была комфортной, проводницы хорошо обслуживали и никаких претензий на их счет нет. Может только что цена высоковата, но за 2 суток езды тоже норм.
Двери работают хорошо (это для меня очень важно после одной предыдущей поездки), в вагоне чисто, в туалете тоже. Все принадлежности на месте. Единственная проблемка, если ее так можно назвать, была только с тем, что когда зашла – на моем месте была неубранная койка от предыдущего пассажира.
Поездка прошла идеально. Поезд стоит своих денег, рекомендую.
Что сказать. Ехали почти всю дорогу днем без кондиционра, все буквально жарились и обливались 7 потами, особенно на технических стоянках. На улицу не выйти и сидишь там варишься. Зато в 9 вечера взяли и врубили кондиционер на полную катушку идиоты, как итог все с соплями приехали.
Неужели наша железная дорога настолько обнищала, что не может банально привести в порядок вагоны хотя бы чтобы было то, что заявлено в билете при покупке?
Спасибо за клёвую поездку! Отдельная благодарность нашей проводнице Алине Валерьевне, которая всю дорогу так круто нас обслуживала!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))
В поезде было очень грязно. И постоянно то включали то выключали кондиционер. То жарко – то холодно и так по кругу всю дорогу. Под конец уже бесить стало сильно такие перепады. Как будто нет какого то среднего уровня.
Очень некомфортно было стоять на станциях по 30 минут в жару, когда в вагоне не работает ни кондиционер, ни вентиляция. Почему нельзя продумать и сделать что-то с этим? :x
Состояние туалетов не очень. А так поезд как поезд. У нас шторка была привинчена какимми-то болтами и нельзя было завесить.
В процессе поездки было некомфортно. Столько пыли летало в воздухе, а так как я аллергик, мне это было вдвойне тяжело переносить. Не знаю как другие, но у меня сопли были просто рекой всю дорогу. Жесть.
Поездка прошла хорошо, ехал из Армавира.
Раз на раз не приходится. Ездила несколько раз. Если попадется хороший вагон, то поездка пройдет комфортно. Если попадется старый раздолбанный вагон – терпите. Стоимость билетов за последний год сильно выросла, но вот качество почему-то нет. Что делать?
Ехали на поезде Эльбрус 10.03.2021. Скажу так, что можно было бы и получше все обустроить. В вагоне не работал туалет – это раз. Даже из неработающего туалета воняло – это два. Сам по себе наш вагон был такой, что казалось, будто он через пару километров просто сам развалится по дороге и мы не доедем. Но доехали и на том спасибо
Обычный поезд, ничего лишнего. Нормальные проводники, я бы не придирался.
Не понравилось, что в вагоне воняло сигаретами. Я сама не курящая и не переношу запах сигарет, поэтому для меня этот момент был очень неприятен. Кроме этого в туалете отсутствовало мыло. Было еще много мелких моментов, но у меня нет желания их перечислять.
Зашибенный поезд)))) Как всегда нанотехнологии до РЖД еще недошли поэтому кондиционеры работают только тогда, когда поезд находится в движении. На станциях было душно и прям дышать нечем.
Мыла в туалете НЕТ. Мылись только 1 раз и воняли. Проводницы тоже в вагоне считай не было, иногда удавалось словить её, когда та пробегала мимо. У нас постоянно постукивал столик, от чего у меня к концу поездки нервы не выдерживали уже просто.
Брал билеты на этом сайте. Все прошло хорошо. Не понравилось отношение проводницы, которая видно было не стой ноги встала. Даже поругалась с какой-то женщиной. Я решил особо не дергать ее.
Цена на мой взгляд завышена. Если немного докинуть, то можно было бы и на самолете долететь без каких-либо проблем. Борщ на завтрак это круто, но тем не менее не отменяет общей стоимости билета. ЗА такие деньги нужно поросенка на вертеле каждому выдавать.
Поездка прошла хорошо. Единственный минус, который лично для меня был очень важным – не было розеток для верхних полок.
Поезд нормальный, сервис тоже хороший. Очень не люблю, когда поезда стоят на остановках по 40 минут, тут такого нет. Быстро и четко едет в Москву.
Что сказать про поезд, когда про него нечего сказать? Обычный, старенький но чистый. Проводницы тоже обычные. Просто сел и доехал.
Кажется у нас было что-то неладное с вентиляцией, потому что в вагон свежий воздух еле приходил, приходилось открывать форточки. Розетки в купе отсутствовали. Что тоже большой минус. Хотела подзарядить телефон, пришлось дать его проводнице, чтобы она у себя там где-то вставила в розетку.
Быстро и хорошо доехал до Ожерелья из Воронежа. Если бы поезд не стоял так долго на некоторых остановках, то можно было бы приезжать намного быстрее. Хотя для курящих в этом только плюсы.