Екатерина Валентиновна – отзыв о поезде №459В Ехали с дочкой и мужем. В вагоне был дичайший кондиционер. Заморозил не только нас но и всех в вагоне. Периодически просили его выключить. Вот так всегда в поездах. Или вообще не работает ничего. Или работает так, что лучше бы не работало.

Донецкий Владимир Иванович – отзыв о поезде №459В Вагон не новый но чистый. Постельное белье чистое. Без дырок и пятен. Подушка более-менее удобная, спать можно. Проводница не навязывалась и не пыталась продать лотерейку. Что уже само по себе супер.

Просто Катя – отзыв о поезде №459В В вагоне было чисто. В туалете постоянно не было бумаги. Только принесет проводник – через пол часа ее нет. Ощущение что кто-то её забирал себе чтобы дома потом пользоваться. Вообще обнищали люди.

Андрей Малышев – отзыв о поезде №126Э Хороший поезд. У меня нет негативного впечатления. Вагон относительно новый. Ничего не скрипит, только туалет очень шумный. Розетки в купе есть, правда, слишком медленно заряжают. В целом все хорошо!

Настя – отзыв о поезде №126Э Специально брала билет в купейный вагон. В целом довольна, если не считать амбре из биотуалета под конец пути следования. Розетки в вагоне есть, работают хорошо. Табло тоже присутствует.

Оля – отзыв о поезде №126Э Всем доброго времени суток Я хочу оставить отзыв об этом поезде, потому что это мой самый любимый в этом направлении поезд. Едет очень быстро, Я езжу на поездах примерно раз в 2 недели в связи с работой и в этом поезде всегда чисто и уютно.

Марианна – отзыв о поезде №505В В вагоне был кондиционер и хорошо работала вентиляция. Всю поездку поддерживался хороший уровень обслуживания. Проводницы свое дело знали.

Власов Геннадий Петрович – отзыв о поезде №505В Всю ночь мне пришлось слушать храп причем с двух сторон!!! Это невыносимо. Мало того что поезд дергался когда ехал, так еще и эти двое в унисон храпака давали так что пол вагона не спало!!!

Светлана М. – отзыв о поезде №505В Розетки работали и это было для меня самым важным, так как по дороге делала проекты на ноутбуке. Поездкой осталась по итогу довольна, спасибо.

Инга А – отзыв о поезде №513В Мдааа…. Я реально думала, что таких поездов уже не существует, однако как оказалось – я сильно ошибалась. Такие поезда есть и это ужасно. Все старое и пошарпанное, все трясется и дребезжит так, что невозможно нормально ехать спокойно.

Валентин Николаевич – отзыв о поезде №513В В вагоне стойкий неприятный запах старости и грязи, который никакими средствами уже не вымоешь. Грязные туалеты. Я не первый раз езжу на поезде, но такое реально впервые со мной.

Анна – отзыв о поезде №513В Что сказать. Когда ехали – наш кондиционер сначала еле дул и часто отключался. А после этого через некоторое время вообще перестал работать. Последние часы поездки жарились в прямом смысле слова.

Наталия Дмитриевна – отзыв о поезде №533М Никогда больше не поеду на этом говнопоезде. Вагонам по 70 лет, без ремонта. Реально, как в свинарнике. Мне кажется что вагоны со свиньями и того чище.

Антон – отзыв о поезде №533М Поезд гораздо выгоднее и удобнее, чем ехать на автобусе. Я постоянно раньше ездил на автобусе и после него были неприятные ощущения в спине. На поезде можно развалиться и нормально проехать, даже поспать.

Диана – отзыв о поезде №533М Когда покупали билет думали что будет новый вагон, потому что стоимость за двоих хотела в космос улететь. Каково же было наше разочарование, когда мы увидели, на каком говне нам придется ехать. За то что по факту получили нужно было в 3 раза меньше за билеты платить.

Людмила Мандрыкина – отзыв о поезде №115А Я ехала почти 2е суток из СПБ в Адлер(13 вагон).Путешествие было комфортно,благодаря профессионализму проводника Мещаниновой Елизаветы.Кондиционер,туалет,кипяток- в рабочем режиме.Постельное бельё,порядок в вагоне,чистота-на высшем уровне.Полный вагон пассажиров с маленькими детьми были реально довольны работой Елизаветы.Прошу отметить Мещанинову Е.(Воронеж.бригада проводников) за отличное выполнение работы в высокий "горячий" сезон.

Илья – отзыв о поезде №115А Раньше боялся ездить на поездах. Были опасения что это будет некомфортно, долго и нудно.Поезд №115а опроверг мои опасения, напротив поездка выдалась лучше чем я ожидал, во время поездки все было отлично.

анна абрамова – отзыв о поезде №115А Так шикарно еще не ездила на поезде. Пришлось через Питер ехать не на прямую, а с пересадкой на этом поезде. Ну скажу что прям шикарно проехала и не устала. Услуга на услуге и чисто. Проводники просто прелесть.

Роман Юрьевич – отзыв о поезде №237Ч нормальный поезд. Белье чистое, чай и кофе вкусные. Также продавали еще много всякой еды, если с собой ничего не брали, то с голоду бы не померли) Советую не брать билет на места рядом с туалетом, потому что будут постоянно ляпать дверями и слышно как смывают.

Света – отзыв о поезде №237Ч Понравилось чистое и белоснежное белье, которое нам выдали. Серьезный большой минус в том, что нельзя было открыть форточку, потому что в вагоне был установлен кондиционер. Я так и не поняла почему но проводница сказала что никак. Сам же кондиционер на мой взгляд работал некорректно, потому что когда выходили в тамбур сразу ощущалось что там воздух чище и свежее.