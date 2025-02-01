Расписание поездов Усмань - Анапа
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Усмань и Анапа
Маршрут движения поездов Усмань - Анапа
Расстояние между станциями составляет
920
км.
Приблизительное время следования составляет:
22 ч. 17 мин.
-
20 ч. 8 мин. –
время в пути на поезде 293А (самый быстрый поезд);
-
1 д. 1 ч. 0 мин. –
время в пути на поезде 513В (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 6
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Усмань - Анапа
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Популярные направления в Анапа:
Карта маршрута Усмань
- Анапа
Стоимость билетов на поезд Усмань - Анапа по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 2812 рублей.
-
Купе: 4218 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Персонал отличный, очень внимательный и заботливый. Но вот на верхних полках совсем мало места, не развернуться. И при этом я не такая уж и широкая, есть намного более габаритные дамы. Тело очень как-то быстро затекает.
Спасибо за отличную поездку. Мы с женой остались очень довольны. Не всегда встретишь таких доброжелательных проводницы, которые так и светятся. Это сразу видно и ехать становится вдвойне приятнее.
Здравствуйте. Поездка прошла хорошо, за единственным исключением. У нас было место рядом с туалетом, во время поездки там что-то сломалось и его закрыли. Благо закончилась толкотня, но вот запашок периодически прилетал не самый приятный.
Мдааа…. Я реально думала, что таких поездов уже не существует, однако как оказалось – я сильно ошибалась. Такие поезда есть и это ужасно. Все старое и пошарпанное, все трясется и дребезжит так, что невозможно нормально ехать спокойно.
В вагоне стойкий неприятный запах старости и грязи, который никакими средствами уже не вымоешь. Грязные туалеты. Я не первый раз езжу на поезде, но такое реально впервые со мной.
Что сказать. Когда ехали – наш кондиционер сначала еле дул и часто отключался. А после этого через некоторое время вообще перестал работать. Последние часы поездки жарились в прямом смысле слова.
Вагон прицепили старый, в купе дверь закрывается плохо, запах в вагоне отвратительный, вагон полупустой, нет вайфая, в туалетах бумага серая, для рук рвётся, ужас!!!
Приятный запах в вагоне, интерьер хороший, ехать на этом поезде одно удовольствие, поездка прошла не заметно, зато с максимальным комфортом и удалось немного сэкономить на билете
С Севера на Юг само по себе приятно ехать, а ехать с комфортом, как я ехал, вдвойне приятно. За комфорт спасибо проводнику нашего вагона. Я замети, что всех кто должен был выходить на разных станциях он обязательно предупреждал. Вежливый и приятный молодой человек. Поездка комфортная.
нормальный поезд. Белье чистое, чай и кофе вкусные. Также продавали еще много всякой еды, если с собой ничего не брали, то с голоду бы не померли) Советую не брать билет на места рядом с туалетом, потому что будут постоянно ляпать дверями и слышно как смывают.
Понравилось чистое и белоснежное белье, которое нам выдали. Серьезный большой минус в том, что нельзя было открыть форточку, потому что в вагоне был установлен кондиционер. Я так и не поняла почему но проводница сказала что никак. Сам же кондиционер на мой взгляд работал некорректно, потому что когда выходили в тамбур сразу ощущалось что там воздух чище и свежее.
Хороший поезд. Самое главное что не продуло, пока ехали. Я была с мужем и 2 школьниками, боялась что пока доедем продует. Кондиционер нельзя было выключить, он работал сам по себе. Мы ехали в 12 вагоне. Проводница тоже была приветливой женщиной.
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