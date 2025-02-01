Земфира – отзыв о поезде №156М Персонал отличный, очень внимательный и заботливый. Но вот на верхних полках совсем мало места, не развернуться. И при этом я не такая уж и широкая, есть намного более габаритные дамы. Тело очень как-то быстро затекает.

Николай В, – отзыв о поезде №156М Спасибо за отличную поездку. Мы с женой остались очень довольны. Не всегда встретишь таких доброжелательных проводницы, которые так и светятся. Это сразу видно и ехать становится вдвойне приятнее.

Анастасия Викторовна – отзыв о поезде №156М Здравствуйте. Поездка прошла хорошо, за единственным исключением. У нас было место рядом с туалетом, во время поездки там что-то сломалось и его закрыли. Благо закончилась толкотня, но вот запашок периодически прилетал не самый приятный.

Инга А – отзыв о поезде №513В Мдааа…. Я реально думала, что таких поездов уже не существует, однако как оказалось – я сильно ошибалась. Такие поезда есть и это ужасно. Все старое и пошарпанное, все трясется и дребезжит так, что невозможно нормально ехать спокойно.

Валентин Николаевич – отзыв о поезде №513В В вагоне стойкий неприятный запах старости и грязи, который никакими средствами уже не вымоешь. Грязные туалеты. Я не первый раз езжу на поезде, но такое реально впервые со мной.

Анна – отзыв о поезде №513В Что сказать. Когда ехали – наш кондиционер сначала еле дул и часто отключался. А после этого через некоторое время вообще перестал работать. Последние часы поездки жарились в прямом смысле слова.

Людмила – отзыв о поезде №293А Вагон прицепили старый, в купе дверь закрывается плохо, запах в вагоне отвратительный, вагон полупустой, нет вайфая, в туалетах бумага серая, для рук рвётся, ужас!!!

Евгений – отзыв о поезде №293А Приятный запах в вагоне, интерьер хороший, ехать на этом поезде одно удовольствие, поездка прошла не заметно, зато с максимальным комфортом и удалось немного сэкономить на билете

Роман – отзыв о поезде №293А С Севера на Юг само по себе приятно ехать, а ехать с комфортом, как я ехал, вдвойне приятно. За комфорт спасибо проводнику нашего вагона. Я замети, что всех кто должен был выходить на разных станциях он обязательно предупреждал. Вежливый и приятный молодой человек. Поездка комфортная.

Роман Юрьевич – отзыв о поезде №237Ч нормальный поезд. Белье чистое, чай и кофе вкусные. Также продавали еще много всякой еды, если с собой ничего не брали, то с голоду бы не померли) Советую не брать билет на места рядом с туалетом, потому что будут постоянно ляпать дверями и слышно как смывают.

Света – отзыв о поезде №237Ч Понравилось чистое и белоснежное белье, которое нам выдали. Серьезный большой минус в том, что нельзя было открыть форточку, потому что в вагоне был установлен кондиционер. Я так и не поняла почему но проводница сказала что никак. Сам же кондиционер на мой взгляд работал некорректно, потому что когда выходили в тамбур сразу ощущалось что там воздух чище и свежее.