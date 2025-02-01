Расписание поездов Усмань - Абинская
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Усмань и Абинская
Маршрут движения поездов Усмань - Абинская
Расстояние между станциями составляет
1007
км.
Приблизительное время следования составляет:
22 ч. 42 мин.
-
19 ч. 26 мин. –
время в пути на поезде 287Х (самый быстрый поезд);
-
1 д. 0 ч. 58 мин. –
время в пути на поезде 115Ч (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 5
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Усмань - Абинская
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Усмань
- Абинская
Стоимость билетов на поезд Усмань - Абинская по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 3090 рублей.
-
Купе: 4635 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Отличная поездка. Спасибо всем! Попался даже приятный собеседник среди попутчиков, с которым проболтали несколько часов.
Добрый день. Выскажу свое мнение. Отношение цена/качество на мой взгляд удовлетворительное. Не хорошо, а именно удовлетворительно. Потому что персонал был очень хорошим, но вот состояние туалетов трэш.
Проводницы очень шумно ходили ночью! Разговаривали и ржали как днем! А ничего что люди спят!? Что даже на остановках иногда просыпаешься!!! А тут еще и они поддавали шума. Не выспалась и весь день была разбита.
Мдааа…. Я реально думала, что таких поездов уже не существует, однако как оказалось – я сильно ошибалась. Такие поезда есть и это ужасно. Все старое и пошарпанное, все трясется и дребезжит так, что невозможно нормально ехать спокойно.
В вагоне стойкий неприятный запах старости и грязи, который никакими средствами уже не вымоешь. Грязные туалеты. Я не первый раз езжу на поезде, но такое реально впервые со мной.
Что сказать. Когда ехали – наш кондиционер сначала еле дул и часто отключался. А после этого через некоторое время вообще перестал работать. Последние часы поездки жарились в прямом смысле слова.
нормальный поезд. Белье чистое, чай и кофе вкусные. Также продавали еще много всякой еды, если с собой ничего не брали, то с голоду бы не померли) Советую не брать билет на места рядом с туалетом, потому что будут постоянно ляпать дверями и слышно как смывают.
Понравилось чистое и белоснежное белье, которое нам выдали. Серьезный большой минус в том, что нельзя было открыть форточку, потому что в вагоне был установлен кондиционер. Я так и не поняла почему но проводница сказала что никак. Сам же кондиционер на мой взгляд работал некорректно, потому что когда выходили в тамбур сразу ощущалось что там воздух чище и свежее.
Хороший поезд. Самое главное что не продуло, пока ехали. Я была с мужем и 2 школьниками, боялась что пока доедем продует. Кондиционер нельзя было выключить, он работал сам по себе. Мы ехали в 12 вагоне. Проводница тоже была приветливой женщиной.
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